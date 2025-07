Bank Holiday Today: नाग पंचमी के मौके पर आज बैंक खुला है या बंद? घर से निकलने से पहले फटाफट करें चेक

आज यानी 29 जुलाई 2025 देश के कई हिस्सों में नाग पंचमी (Nag Panchami 2025) का त्योहार बनाया जाएगा. खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में नाग पंचमी का त्योहार बड़े स्तर पर मनाया जाता है. नाग पंचमी की छुट्टी (Nag Panchami Holiday) को कई लोग असमंजस में हैं कि आज बैंक खुले रहेंगे या नहीं (Bank Holiday for Nag Panchami or not). ऐसे में आम लोगों के मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या आज यानी 29 जुलाई को बैंक खुले रहेंगे या बैंक बंद रहेंगे (Nag Panchami Holiday on July 29)?

बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) हर महीने के लिए बैंकों की छुट्टी की लिस्ट (RBI Holiday List) जारी करता है. यहां हम आपको इस लिस्ट के अनुसार बताएंगे कि 29 जुलाई को 2025 को बैंक बंद रहेंगे या नहीं (Nag Panchami Bank Holidays 2025) ? आइये जानते हैं...

क्या 29 जुलाई 2025 को बैंक बंद रहेंगे?

इस सवाल का जवाब है....नहीं. 29 जुलाई 2025 को देश भर में कोई नेशनल बैंक हॉलिडे घोषित नहीं किया गया है. RBI की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, आज बैंक खुले रहेंगे. यानी अगर आपको किसी जरूरी काम से बैंक जाना है, तो जा सकते हैं.

हालांकि, यह ध्यान रखें कि कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों के कारण छुट्टियां हो सकती हैं, लेकिन नाग पंचमी को लेकर अभी तक किसी भी मुख्य राज्य में बैंक बंद होने की सूचना नहीं है.

बैंकिंग सेवाएं सामान्य तौर पर रहेंगी जारी

आज यानी मंगलवार को ज्यादातर राज्यों में बैंक सामान्य समय पर खुलेंगे और रोज की तरह कामकाज होगा. आप चाहें तो चेक क्लियर कराने, लोन डॉक्युमेंट जमा करने, या अन्य किसी सेवा के लिए ब्रांच विजिट कर सकते हैं. फिर भी, किसी खास ब्रांच में जाने से पहले आप एक बार अपने बैंक से संपर्क करके छुट्टी की जानकारी जरूर ले लें.

डिजिटल बैंकिंग पूरी तरह रहेगा एक्टिव

अगर आप बैंक जाकर काम नहीं कर सकते, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज के डिजिटल जमाने में आप घर बैठे भी कई जरूरी बैंकिंग काम निपटा सकते हैं.

आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स और UPI सर्विस का इस्तेमाल कर किसी को भी तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं, अकाउंट डिटेल्स पता कर सकते हैं और बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हैं. इसके अलावा ATM से आप कैश निकालने या बैलेंस चेक करने का काम भी कर सकते हैं.

जुलाई 2025 में कब-कब बैंक बंद रहेंगे?

आरबीआई हर महीने के लिए एक छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है. जुलाई 2025 में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे. इसमें 4 रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार, और कुछ राज्यीय त्योहार शामिल हैं.अगर आपको इस महीने किसी जरूरी बैंकिंग काम के लिए ब्रांच जाना है, तो बेहतर होगा कि आप छुट्टियों की लिस्ट देखकर पहले से योजना बना लें.

बैंक हॉलिडे लिस्ट ऐसे करें चेक

अगर आपको यह जानना है कि आपके राज्य में बैंक बंद रहेंगे या नहीं, तो आप RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जुलाई 2025 की बैंक हॉलिडे लिस्ट चेक कर सकते हैं. इससे आप बिना समय गंवाए सही प्लानिंग कर सकते हैं और जरूरी काम समय पर निपटा सकते हैं.