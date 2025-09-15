विज्ञापन
Aadhaar Update: बच्चों का आधार कार्ड कब-कब अपडेट कराना है जरूरी, फीस लगेगी या नहीं? जान लीजिए हर जरूरी बात

Aadhaar Card Update 2025: अगर बच्चों का आधार 5 और 15 साल पर अपडेट नहीं कराया तो यह निष्क्रिय (inactive) हो सकता है. ऐसे में बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेने से लेकर कई सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में दिक्कत होगी.

Aadhaar Update: बच्चों का आधार कार्ड कब-कब अपडेट कराना है जरूरी, फीस लगेगी या नहीं? जान लीजिए हर जरूरी बात
Aadhar Card Update Online Process: अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड बना है तो यह जरूर चेक करें कि उसमें बायोमेट्रिक अपडेट हुआ है या नहीं.
Baal Aadhaar Update: क्या आपके बच्चे का आधार कार्ड (Aadhaar Card) बना हुआ है? अगर हां, तो यह जानना जरूरी है कि इसे समय-समय पर अपडेट भी कराना होता है. UIDAI ने बच्चों के लिए यह नियम बनाया है कि 5 साल और 15 साल की उम्र में आधार कार्ड में बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट कराना अनिवार्य है. अगर यह नहीं किया तो आगे चलकर एडमिशन, स्कॉलरशिप,और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में मुश्किल हो सकती है. 

5 साल पर पहला अपडेट

5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो आधार कार्ड मिलता है उसमें बायोमेट्रिक जानकारी नहीं होती. यह केवल माता-पिता की डिटेल्स के आधार पर बनता है. जैसे ही बच्चा 5 साल का होता है, उसका बाल आधार दोबारा अपडेट (Baal Aadhaar Card Update) कराना जरूरी है. इस दौरान बच्चे का फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग और फोटो लिया जाता है. इसे ही Mandatory Biometric Update (MBU) कहा जाता है.

15 साल पर दूसरा अपडेट

बच्चों के बड़े होने के साथ-साथ उनकी बायोमेट्रिक जानकारी बदल जाती है. इसलिए 15 साल की उम्र में आधार कार्ड को फिर से अपडेट कराना जरूरी है. अगर यह नहीं कराया गया तो आधार इनएक्टिव हो सकता है और आगे कई काम रुक सकते हैं.

बच्चों के आधार अपडेट की फीस क्या है?

बच्चों का आधार अपडेट पूरी तरह फ्री है. इसके लिए किसी भी तरह की फीस या चार्ज नहीं देना पड़ता. अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो समझ लीजिए वह गलत है. UIDAI ने साफ किया है कि बाल आधार अपडेट के लिए माता-पिता को कोई पैसा नहीं देना है.

बाल आधार अपडेट करने का पूरा प्रोसेस

इसके लिए सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक करें. जो डेट आपको दी जाएगी उस पर बच्चे के साथ नजदीकी आधार सेंटर पर जाएं. वहां बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाणपत्र, पहचान और पते का सबूत के साथ-साथ माता-पिता का आधार कार्ड साथ ले जाएं. केंद्र पर बच्चे के फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग और फोटो लेकर डेटा अपडेट किया जाता है. इसके बाद बच्चे का आधार कार्ड वैलिड माना जाएगा.

समय पर आधार अपडेट न किया तो क्या होगा?

अगर बच्चों का आधार 5 और 15 साल पर अपडेट नहीं कराया तो यह निष्क्रिय (inactive) हो सकता है. ऐसे में बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेने से लेकर कई सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में दिक्कत होगी. इसलिए समय रहते बाल आधार अपडेट कराना बेहद जरूरी है.

अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड बना है तो यह जरूर चेक करें कि उसमें बायोमेट्रिक अपडेट हुआ है या नहीं.अगर नहीं हुआ है तो आज ही नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर यह काम कराएं ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो.
 

