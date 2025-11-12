Ayushman Yojana: आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं या नहीं? अब घर बैठे ऐसे करें चेक, जानिए इसके फायदे

सरकार ने आम लोगों को सस्ती और बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) शुरू की थी. इस योजना के तहत देशभर के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हर साल ₹5 लाख तक का फ्री इलाज मिलता है. यानी अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए, तो उसे अस्पताल का खर्च खुद नहीं उठाना पड़ेगा.

लेकिन अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं पता कि वे इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं. पहले इस जानकारी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. अब घर बैठे सिर्फ कुछ मिनटों में आप जान सकते हैं कि आपको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा या नहीं.

कैसे पता करें कि आप आयुष्मान कार्ड के पात्र हैं या नहीं

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बस अपने मोबाइल या लैपटॉप से ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:

सबसे पहले आयुष्मान भारत की ऑफिशियल वेबसाइट https://mera.pmjay.gov.in पर जाएं.

यहां आपको “Am I Eligible” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.

अब अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP के जरिए लॉगिन करें.

इसके बाद आपको अपने राज्य का नाम और परिवार के किसी सदस्य का नाम या राशन कार्ड नंबर डालना होगा.

सिर्फ कुछ सेकंड में सिस्टम बता देगा कि आपका नाम योजना की लिस्ट में है या नहीं.

अगर आप पात्र हैं, तो स्क्रीन पर आपका नाम और परिवार के अन्य पात्र सदस्यों की जानकारी दिख जाएगी. वहीं से आप आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन (Apply) भी कर सकते हैं.

अगर इंटरनेट नहीं है तो ऐसे करें पता

हर किसी के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं होती. ऐसे में सरकार ने दो आसान तरीके और दिए हैं, जिनसे आप अपनी पात्रता (Eligibility) जान सकते हैं.

आप सीधे हेल्पलाइन नंबर 14555 या 1800-111-565 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं. कॉल पर आपको सिर्फ आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर बताना होगा, जिसके जरिए अधिकारी आपको तुरंत बता देंगे कि आप योजना के लिए योग्य हैं या नहीं.

इसके अलावा अगर आपके आसपास कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या आयुष्मान मित्र है, तो वहां जाकर भी जानकारी ली जा सकती है. वहां मौजूद कर्मचारी आपकी डिटेल डालकर तुरंत बताएंगे कि आपका नाम सूची में है या नहीं.

आयुष्मान योजना के फायदे

अगर आप आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र हैं, तो आपको हर साल ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज (Cashless Treatment) मिलेगा. यह सुविधा सरकारी और कई निजी अस्पतालों में भी मान्य है. इलाज के दौरान आपको किसी भी तरह का खर्च नहीं उठाना पड़ता, न दवाओं का, न सर्जरी का.

इस योजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी की वजह से इलाज से वंचित न रह जाए.कई बार लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ गरीबों के लिए है, लेकिन सरकार ने SECC 2011 (Socio-Economic Caste Census) के आधार पर पात्र परिवारों की लिस्ट बनाई है. इसलिए जरूरी नहीं कि हर बीपीएल कार्ड धारक इसमें शामिल हो. इसलिए सबसे पहले अपनी स्थिति ऑनलाइन चेक करना जरूरी है.

अगर आपने अब तक यह नहीं देखा कि आपका नाम आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट में है या नहीं, तो देर न करें. बस अपने मोबाइल या लैपटॉप से mera.pmjay.gov.in पर जाएं और 2 मिनट में पता करें. अगर आप पात्र हैं तो फौरन कार्ड बनवाएं, क्योंकि ये कार्ड बीमारी की स्थिति में आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है.