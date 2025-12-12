Ayushman Card: ₹5 लाख का फ्री इलाज! कौन सी बीमारियां होंगी कवर और साल में कितनी बार उठा सकते हैं फायदा?

देश में कम आय वाले परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना सबसे बड़ी सरकारी हेल्थ स्कीम है, जो लोगों को बिना पैसा खर्च किए इलाज करवाने की सुविधा देती है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आयुष्मान कार्ड से आखिर कौन-कौन सी बीमारी का इलाज फ्री में हो सकता है और क्या पूरे साल अनलिमिटेड बार अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं.

क्या है आयुष्मान कार्ड?

आयुष्मान कार्ड साल 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लॉन्च किया गया था. यह एक हेल्थ कार्ड है, जिसकी मदद से आप देशभर के हजारों सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपये तक का इलाज फ्री में करवा सकते हैं.

आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना आसान

इस कार्ड की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि इसे बनवाने के लिए न तो किसी एजेंट की जरूरत पड़ती है और न ही लाइन में लगने की. पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और आयुष्मान कार्ड तुरंत डाउनलोड हो जाता है. यह योजना खास तौर पर ऐसे परिवारों के लिए है जिनकी आमदनी कम है और महंगे इलाज का खर्च उठाना मुश्किल होता है.

साल में कितनी बार करा सकते हैं फ्री इलाज?

बहुत से लोगों को लगता है कि आयुष्मान कार्ड से पूरे साल अनलिमिटेड फ्री इलाज मिल जाता है. असल में ऐसा नहीं है.

यहां नियम यह है कि कार्ड की 5 लाख की लिमिट पूरे परिवार पर लागू होती है. मतलब अगर परिवार में 6 सदस्य हैं तो सभी मिलकर 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कर सकते हैं.

हालांकि, साल में आप जितनी बार चाहे अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा सकते हैं, लेकिन यह तभी तक संभव है जब तक 5 लाख की सालाना लिमिट खत्म नहीं हो जाती.

आयुष्मान कार्ड से कौन-कौन सी बीमारियों का इलाज होता है ?

यह योजना उन मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है जिन्हें गंभीर बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है.आयुष्मान कार्ड से जिन बड़े इलाजों को कवर किया जाता है, उनमें शामिल हैं:

हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट

डबल वाल्व रिप्लेसमेंट

पेसमेकर इम्प्लांट

प्रोस्टेट कैंसर का इलाज

स्पाइन से जुड़ी बड़ी सर्जरी

स्कल बेस सर्जरी

कैरोटिड एंजियोप्लास्टी

कॉर्नियल ट्रांसप्लांट

किडनी ट्रांसप्लांटेशन

इन बड़े इलाज में मरीज को अस्पताल का बिल भरने की जरूरत नहीं होती है.बता दें कि OPD यानी सामान्य दवा, एक्स-रे, खून की जांच, डॉक्टर की छोटी सलाह जैसी चीजों में आयुष्मान कार्ड का फायदा नहीं मिलता. यह कार्ड सिर्फ भर्ती वाले इलाज पर लागू होता है.

कौन-कौन लोग बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड?

आयुष्मान कार्ड उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं.इनमें शामिल हैं:

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग

70 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग

गरीब और कम आय वाला वर्ग

जिन लोगों को ESIC का लाभ नहीं मिलता

जो PF नहीं भरते

ऐसे सभी लोग इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं.

घर बैठे कैसे बनाएं आयुष्मान कार्ड?

सरकार ने कार्ड बनाने की प्रक्रिया बेहद आसान कर दी है, ताकि लोग बिना परेशानी के इसे घर बैठे ही प्राप्त कर सकें. सबसे पहले योजना की ऑफिशल वेबसाइट mera.pmjay.gov.in या PMJAY/Ayushman ऐप पर जाएं. यहां अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें. अगर आप पात्र हैं तो ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करें. अब अपना आधार नंबर डालें और मोबाइल पर आए OTP को डालें. मोबाइल कैमरे से अपनी फोटो क्लिक करें और सबमिट करें. कुछ ही सेकंड में आपका आयुष्मान कार्ड तैयार होकर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा.

अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया मुश्किल लगती है तो आप अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर भी कार्ड बनवा सकते हैं.वहां कर्मचारी आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सब सही रहने पर आपका कार्ड उसी समय जनरेट कर दिया जाएगा.