Apple iPhone सफरनामा: पहले आईफोन से लेकर iPhone 17 तक की कहानी

साल 2007 का समय था, जब दुनिया को पहला आईफोन मिला. लेकिन इसकी नींव साल 1976 में रख दी गई थी. एक सवाल ने विश्व के सबसे प्रीमियम फोन को जन्म दिया. आज आपको आईफोन के जन्म की कहानी बताते हैं कि कैसे स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर वो जादू कर दिखाया, जो 18 साल के बाद भी लगातार जारी है.

साल 1976 में शुरु हुई कहानी

साल 1976. स्टीव जॉब्स और उनके पार्टनर पार्टनर स्टीव वोज्नियाक और रोनाल्ड वेन ने मिलकर एप्पल की नींव रखी थी. कंपनी का पहला प्रोडक्ट एक सिंपल गेमिंग मदरबोर्ड था. हालांकि स्टीव वोज्नियाक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था. वो अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाने का सपना देख रहे थे. कहते हैं ना बड़े सपने वो ही पूरा कर पाते हैं, जो इनके बारे में सोच सकता है. बहुत मेहनत के बाद साल 1977 में एप्पल कंपनी ने अपना माइक्रो कंप्यूटर लॉन्च किया.

साल 1980 में स्टॉक मार्केट में रखे कदम

इस माइक्रो कंप्यूटर को मिले प्यार की मदद से एप्पल ने साल 1980 में स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखा. अगर आपको हमने मार्केट वैल्यू बताएं तो आप भी हैरान रह जाएंगे. जी हां, कंपनी ने करीब 1,414 करोड़ रुपये की मार्केट वैल्यू के साथ शेयर मार्केट में धमाकेदार एंट्री की और फिर कंपनी इसके बाद अपने कंप्यूटर पर नए-नए प्रयोग करती रही, जिसे ग्राहकों से जबरदस्त प्यार मिला.

साल 2001 में आईपॉड ने मचाया धमाल

अब बात आती है साल 2001 की, जब कंपनी ने अपना पहला आईपॉड 1 हजार गानों के साथ मार्केट में लॉन्च किया. यकीन मानिए मार्केट में आते ही इसने म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया.

ऐसे आया जन्मा पहला आईफोन

आईफोन का आइडिया कहां से आया, इसके बारे में खुद स्टीव जॉब्स ने बताया. उन्होने एक इवेंट में बात करते हुए कहा कि, 'मुझे कीबोर्ड से आगे जाना था. तब मैंने टीम से पूछा कि क्या हम मल्टीटच डिस्प्ले बना सकते हैं? जिससे हम अपने हाथ से टाइपिंग करने से बच पाएं. करीब 6 महीने के बाद मेरी टीम ने मुझे प्रोटोटाइप डिस्प्ले दिखाया. मैंने इसे आगे अपने दोस्त को दिया. उसने इसमें सॉफ्टवेयर पर काम किया. फिर जब उसने वापस दिया, तो मुझे यकीन हो गया. हां, इसे हम बना सकते हैं...और फिर सारी कहानी आपके सामने हैं...साल 2007 में हमने वो कर दिखाया जो हमने सोचा था.'

कब-कब लॉन्च हुए आईफोन

2007 - पहला आईफोन

2008 - आईफोन 3जी

2009 - आईफोन 3जीएस

2010 - आईफोन 4

2011 - आईफोन 4एस

2012 -आईफोन 5

2013 - आईफोन 5एस

2013 - आईफोन 5सी

2014 - आईफोन 6 और 6 प्लस

2015 - आईफोन 6एस और 6एस प्लस

2016 - आईफोन एसई

2016 - आईफोन 7 और 7 प्लस

2017 - आईफोन 8 और 8 प्लस

2017 - आईफोन एक्स

2018 - आईफोन एक्स एस और एक्स एस मैक्स

2018 - आईफोन एक्स आर

2019 - आईफोन 11 सीरीज़

2020 - आईफोन एसई

2020 - आईफोन 12 मिनी

2020 - आईफोन 12 सीरीज

2021 - आईफोन 13 सीरीज

2022 - आईफोन एसई

2022 - आईफोन 14 सीरीज

2023 - आईफोन 15 सीरीज

2024 - आईफोन 16 सीरीज

'आईफोन सिर्फ फोन नहीं, बल्कि फीलिंग है'

आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं है बल्कि ये यूजर्स की फीलिंग है. साल 2007 से लगातार हर साल कंपनी नया आईफोन मार्केट में ला रही है. आईफोन के चाहने वाले ना सिर्फ इसके फोन बल्कि मिलने वाली स्मार्टवॉच, एयरपॉड एक्सेसरीज के दीवाने हैं. एप्पल ने