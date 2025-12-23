iPhone असली है या नकली? धोखा न खाएं! सिर्फ 5 मिनट में पता लगाएं

iPhone स्पेशल ओकेजन जैसे त्योहारों या नए साल पर काफी सस्ते दामों में मिल जाता है. लेकिन कभी सोचा है कि क्या है ये सस्ता iPhone नकली भी हो सकता है? क्योंकि हाल ही में दिल्ली में एक काफी बड़ा गिरोह पकड़ा गया जो महंगे फोन्स को सस्ते में बेचा करता था. इस गैंग के पास एंड्रॉयर्ड और iOS दोनों ही लेटेस्ट मोबाइल हुआ करते थे. आप ऐसे लोगों के झांसे में न आएं, इसीलिए आज आपको बताते हैं कुछ कमाल की ट्रिक्स, जिनकी मदद से आप नकली iPhone की पहचान कर पाएंगे.

1. पैकेजिंग और एक्सेसरीज़

iPhone की असलियत जांचने का सबसे पहला तरीका है उसकी पैकेजिंग देखना. Apple अपने बॉक्स और एक्सेसरीज की क्वालिटी पर बहुत ध्यान देता है. असली iPhone का बॉक्स मजबूत होता है, उस पर छपी इमेज और टेक्स्ट साफ और शार्प होते हैं. अगर पैकेजिंग ढीली लगे, प्रिंट क्वालिटी खराब हो या एक्सेसरीज़ मेल न खाएं, तो यह नकली होने का संकेत हो सकता है.

2. सीरियल नंबर और IMEI नंबर

हर iPhone का एक यूनीक सीरियल नंबर और IMEI नंबर होता है. इसे देखने के लिए Settings में जाकर General और फिर About पर जाएं. इसके बाद Apple की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 'checkcoverage.apple.com' पर सीरियल नंबर डालें. अगर फोन असली होगा, तो वहां मॉडल, वारंटी और अन्य जानकारी दिखाई देंगी. 6वहीं, IMEI जांचने के लिए *#06# डायल करें और स्क्रीन पर दिख रहे नंबर को बॉक्स और SIM ट्रे पर लिखे IMEI से मिलाएं. तीनों नंबर एक जैसे होने चाहिए.

3. बिल्ड क्वालिटी

Apple के iPhones अपनी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के लिए मशहूर हैं. असली iPhone हाथ में लेने पर मजबूत और सॉलिड फील देता है. पीछे लगा Apple लोगो बिल्कुल सेंटर में और स्मूद फिनिश के साथ होता है. फोन की स्क्रीन क्वालिटी, मोटाई, वजन और डिजाइन ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन से मेल खाने चाहिए. नकली iPhones में अक्सर किनारे खुरदरे होते हैं या फिटिंग सही नहीं होती.

4. सॉफ्टवेयर और फीचर्स

असली iPhone हमेशा Apple के iOS पर चलता है. इसे चेक करने के लिए Settings में जाकर General और Software Update पर देखें कि फोन लेटेस्ट iOS अपडेट दिखा रहा है या नहीं. कई नकली iPhones Android पर चलते हैं, जिन्हें iOS जैसा दिखाने की कोशिश की जाती है. इसके अलावा Siri चेक करें. पावर बटन दबाकर या “Hey Siri” बोलकर अगर Siri एक्टिव नहीं होती, तो फोन नकली हो सकता है.

5. Apple सर्विस सेंटर से पक्की जांच

अगर आपको खुद से iPhone की जांच न कर पाएं तो अपने नजदीकी किसी भी Apple सर्विस सेंटर जाएं. वहां मौजूद एक्सपर्ट्स आपके iPhone की पूरी जांच करके यह कंफर्म कर देंगे कि आपका iPhone असली है या नकली.