भारत में एप्पल के लिए साल 2025 काफी शानदार रहा. आंकड़ों के अनुसार, 2024 की तुलना में 2025 में आईफोन की शिपमेंट 24 प्रतिशत बढ़ी, यानी भारत में आईफोन की मांग तेजी से बढ़ी है. साइबर मीडिया रिसर्च (CMR) के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में आईफोन की बिक्री ने आईपैड को भी पीछे छोड़ दिया. जहां आईफोन की शिपमेंट में अच्छी बढ़ोतरी हुई, वहीं आईपैड की बिक्री में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

सीएमआर के इंडस्ट्री रिसर्च ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट प्रभु राम ने कहा कि 2025 में भारत में एप्पल का प्रदर्शन यह दिखाता है कि लोगों के बीच एप्पल प्रोडक्ट्स की मांग मजबूत बनी हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि नए आईपैड मॉडल लॉन्च होने की वजह से आईपैड की बिक्री भी स्थिर बनी रही, जिससे एप्पल की प्रीमियम और कामकाज से जुड़े प्रोडक्ट्स में पकड़ मजबूत हुई.

iPhone16 टॉप पर, दूसरे नंबर पर iPhone15

रिपोर्ट के अनुसार, आईफोन 16 सीरीज साल 2025 की सबसे सफल आईफोन सीरीज रही. कुल आईफोन शिपमेंट में इसका 57 प्रतिशत हिस्सा रहा, जिससे यह साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला आईफोन मॉडल बन गया.

इसके बाद आईफोन 15 सीरीज रही, जिसकी हिस्सेदारी 24 प्रतिशत थी. वहीं आईफोन 17 सीरीज ने भी बाजार में अच्छी शुरुआत की और 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की. इसके अलावा आईफोन 16ई ने भी अच्छी भूमिका निभाई और इसकी हिस्सेदारी 6 प्रतिशत रही.

आईपैड की मांग तेजी से बढ़ी

साल की चौथी तिमाही में आईफोन की शिपमेंट में पिछले साल की सामान्य तिमाही की तुलना में 3 प्रतिशत की हल्की गिरावट देखी गई. इसके उलट इसी दौरान आईपैड की शिपमेंट में 95 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई. इससे साफ है कि जहां पूरे साल आईफोन का दबदबा रहा, वहीं साल के अंत में आईपैड की मांग तेजी से बढ़ी.

वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भी आईफोन 16 सीरीज की पकड़ मजबूत रही और इसकी 50 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी रही. इससे यह साफ हुआ कि यह सीरीज अपनी लीडरशिप बनाए रखने में सफल रही.

इस तिमाही में आईफोन 17 सीरीज की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत थी, जबकि आईफोन 15 सीरीज की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत रही. वहीं शेष 8 प्रतिशत की हिस्सेदारी आईफोन 16ई की थी.

कौन-सा आईपैड सबसे आगे रहा?

आईपैड की बात करें तो 2025 में आईपैड 11 सीरीज सबसे आगे रही. पूरे साल में कुल आईपैड शिपमेंट में इसका 68 प्रतिशत हिस्सा रहा.

इसके बाद आईपैड एयर 2025 सीरीज रही, जिसकी हिस्सेदारी 21 प्रतिशत थी. वहीं आईपैड प्रो 2024 और 2025 सीरीज की हिस्सेदारी इससे कम रही.

साल की चौथी तिमाही में आईपैड 11 सीरीज की पकड़ और मजबूत हो गई और इसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 76 प्रतिशत हो गई.

इस दौरान आईपैड प्रो 2025 सीरीज ने 13 प्रतिशत, जबकि आईपैड एयर 2025 सीरीज ने 9 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की.