Monthly Pension for Women: अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसी महिला है, जो विधवा, तलाकशुदा है, अलग रह रही है या किसी सहारे के बिना जिंदगी चला रही है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है. दिल्ली सरकार एक खास योजना के तहत ऐसी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद देती है. यह योजना किसी लोन या कर्ज की तरह नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से दी जाने वाली मदद है. आइए जानते हैं यह स्कीम क्या है, किसे मिल सकती है और कैसे आवेदन कर सकते हैं.

ये योजना क्या है

इस योजना का नाम 'Delhi Pension Scheme to Women in Distress (विडो पेंशन)' है. इसे विधवा पेंशन या बेसहारा महिलाओं की पेंशन योजना भी कहा जाता है. इस स्कीम को दिल्ली सरकार चलाती है और इसका मकसद उन महिलाओं को आर्थिक मदद देना है, जो किसी वजह से सिंगल लाइफ जी रही हैं और जिनकी इनकम बहुत कम है.

किन महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिल सकते हैं

महिला की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए.

महिला विधवा हो, तलाकशुदा हो, पति से अलग रह रही हो, छोड़ी गई हो या बिल्कुल बेसहारा हो.

महिला कम से कम पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रही हो.

सालाना इनकम 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. इसमें किराया, ब्याज, खेती या किसी भी तरह की कमाई शामिल होती है.

आवेदक महिला को किसी दूसरी सरकारी पेंशन या इसी तरह की मदद पहले से नहीं मिल रही हो.

आधार और बैंक खाते को लेकर क्या जरूरी है

इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं. महिला के पास आधार कार्ड होना जरूरी है. इसके साथ ही बैंक अकाउंट सिर्फ उसी महिला के नाम पर होना चाहिए, यानी जॉइंट अकाउंट मान्य नहीं है. बैंक खाता दिल्ली में किसी बैंक का होना चाहिए और आधार से लिंक होना जरूरी है.

आवेदन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे?

आधार कार्ड

उम्र का प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल सर्टिफिकेट)

पति की मृत्यु का प्रमाण या तलाक का आदेश या अलग रहने से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट

पिछले 5 साल से दिल्ली में रहने का प्रमाण

दिल्ली में बैंक का सिंगल अकाउंट नंबर, जो आधार से लिंक हो

पिछले एक साल की बैंक पासबुक या स्टेटमेंट

एक पासपोर्ट साइज फोटो

आय का स्व-घोषणा पत्र

अगर महिला SC-ST कैटेगरी से है तो जाति प्रमाण पत्र

अगर अल्पसंख्यक वर्ग से है तो धर्म से जुड़ा स्व-घोषणा पत्र

इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें

1. इस स्कीम के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है.

2. आपको दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा.

3. सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें.

4. लॉगिन करने के बाद 'Women in Distress Pension Scheme' से जुड़ा फॉर्म भरें.

5. सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

6. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी रसीद संभालकर रखें.

7. आवेदन की जांच पूरी होने के बाद अगर सब कुछ सही पाया गया, तो हर महीने 2500 रुपये सीधे आपके बैंक खाते में आने लगेंगे.