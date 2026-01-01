SIM Card Scam: एक आईडी पर कितने सिम रख सकते हैं? जान लें, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल!

SIM Card Scam: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल और इंटरनेट ने हमारी जिंदगी आसान तो बना दी है, लेकिन इसके साथ ही साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है. क्या आप जानते हैं कि आपकी आईडी का गलत इस्तेमाल करके कोई और शख्स सिम कार्ड चला सकता है? अगर इन नंबरों से कोई गलत काम होता है, तो कानूनी पचड़े में आप फंस सकते हैं. आइए जानते हैं आप घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं.

कैसे चेक करें अपनी आईडी पर एक्टिव सिम?

सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए TAF-COP नाम का एक पोर्टल शुरू किया है. इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है.

सबसे पहले सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (tafcop.dgtelecom.gov.in) पर जाएं.

अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें.

आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे वेबसाइट पर डालकर वेरिफाई करें.

वेरिफिकेशन सफल होते ही आपके सामने उन सभी नंबरों की लिस्ट आ जाएगी जो आपकी आईडी पर रजिस्टर्ड हैं.

अगर लिस्ट में कोई अनजान नंबर दिखे तो क्या करें?

अगर लिस्ट में आपको कोई ऐसा नंबर दिखता है जिसे आप नहीं पहचानते, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप उसी पोर्टल पर उस नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं. शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप अपनी शिकायत का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके बाद टेलीकॉम विभाग उस नंबर को ब्लॉक करने की प्रोसेस शुरू कर देता है.

एक आईडी पर कितने सिम रख सकते हैं?

नियमों के अनुसार भारत में एक व्यक्ति अपनी एक आईडी पर ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड रख सकता है. हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में यह सीमा केवल 6 सिम कार्ड की है.

साइबर ठगों से बचने के लिए समय-समय पर अपनी आईडी की जांच करते रहें. आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपको बड़े आर्थिक और कानूनी नुकसान से बचा सकती है. अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है, तो आज ही सरकारी पोर्टल पर जाकर अपनी डिजिटल पहचान सेफ करें.

