एक्‍सपर्ट सीए अमित कुमार बताते हैं कि अगर बिना प्‍लानिंग के क्रेडिड कार्ड से शॉपिंग की जाए तो ये 'कर्ज  के जाल' मं बदल सकता है. ऐसी स्थितियों में वो जरूरी और स्‍मार्ट शॉपिंग की सलाह देते हैं.

Credit Card Tips: क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने वाले 5 बातें गांठ बांध लें, दिवाली में स्मार्ट खरीदारी का ये है मंत्र 

पिछले महीने ही नवरात्रि खत्‍म हुई है और अब दिवाली आने ही वाली है. इस फेस्टिव सीजन में बाजार में ऑफर्स भी खूब चल रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग के तो क्‍या ही कहने... एक सेल खत्‍म और दूसरी शुरू. यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर लुभावने ऑफर देखने को मिलते हैं. क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर एक्‍स्‍ट्रा छूट या कैशबैक मिल रहा है. इसलिए बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपंग कर रहे हैं. यही वो समय है जब आपको गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत होती है. 

एक बड़े बिजनेस ग्रुप में फाइनेंसिंग का काम देखने वाले एक्‍सपर्ट सीए अमित कुमार बताते हैं कि अगर बिना प्‍लानिंग के क्रेडिड कार्ड से शॉपिंग की जाए तो ये 'कर्ज  के जाल' मं बदल सकता है. ऐसी स्थितियों में वो जरूरी और स्‍मार्ट शॉपिंग की सलाह देते हैं. यहां हम बता रहे हैं कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का संतुलित उपयोग करके इस दिवाली को खुशहाल और वित्तीय रूप से सुरक्षित बना सकते हैं. 

 1. अपने क्रेडिट कार्ड की सीमा जानें

हर कार्ड की एक खर्च सीमा (Credit Limit) होती है.
अगर आप इस सीमा के करीब या उससे ज्यादा खर्च करते हैं, तो यह आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित कर सकता है.
कोशिश करें कि अपने कार्ड की सीमा का 30-40% से अधिक उपयोग न करें.

2. जरूरी चीजों पर पहले खर्च करें

त्योहारों में आकर्षक ऑफर्स देखकर अनावश्यक चीजों पर खर्च बढ़ जाता है.
एक खरीदारी सूची बनाएं और पहले आवश्यक वस्तुएँ खरीदें - जैसे कपड़े, उपहार या सजावट का सामान.
साथ ही, कीमतों की तुलना अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर करें क्योंकि हर 'छूट' सच में बचत नहीं होती.

3. ऑफर्स को सोच-समझकर चुनें

त्योहारों में बैंक और ब्रांड्स कैशबैक, EMI, बोनस रिवॉर्ड और डिस्काउंट्स जैसी योजनाएँ देते हैं.
लेकिन इनका लाभ तभी है जब आप इन्हें सही तरीके से चुनें.
प्रोसेसिंग फीस, न्यूनतम खरीदारी राशि, कैशबैक की सीमा जैसी शर्तें ध्यान से पढ़ें.

4. कई कार्ड हों तो खर्च बांटें

अगर आपके पास एक से ज्यादा कार्ड हैं, तो खरीदारी को संतुलित तरीके से बाँटें.
इससे हर कार्ड की क्रेडिट उपयोग दर कम रहेगी और आपका स्कोर बेहतर रहेगा.

5. EMI ऑफर्स में सावधानी रखें

कई दुकानदार बड़े सामान पर EMI सुविधा देते हैं.
हालांकि यह सस्ता लग सकता है, लेकिन ये लंबी अवधि की जिम्मेदारी बन जाती है.
कई EMI एक साथ लेने से मासिक खर्च बढ़ता है और वित्तीय स्वतंत्रता घटती है.

दिवाली पर शॉपिंग आम बात है, जरूरत भी है, लेकिन ध्‍यान रखें कि ये आपकी आर्थिक सेहत खराब न कर डाले. समझदारी और बजट अनुशासन से आप त्यौहार की रौनक के साथ-साथ अपनी वित्तीय स्थिरता भी बनाए रख सकते हैं.
 

