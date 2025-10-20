दिवाली पर दिल्ली के किस इलाके में कहां खुली है पटाखों की दुकान? ये रही पूरी लिस्ट

Delhi Firecrackers Shop List: दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक पॉल्यूशन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखों को कुछ शर्तों के साथ फोड़ने की इजाजत दी है. इसके बाद से ही दिल्ली के कई इलाकों में पटाखे बिकने शुरू हो चुके हैं. राजधानी के अलग-अलग जिलों में लोग पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं. वहीं कुछ लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि आखिर ग्रीन पटाखों की दुकान कहां खुली है. लोग गूगल पर यही सर्च कर रहे हैं कि उनके जिले में कहां अच्छे पटाखे मिलेंगे. दिल्ली प्रशासन की तरफ से सैकड़ों दुकानों को पटाखे के लाइसेंस दिए गए हैं. जिनकी पूरी लिस्ट आप यहां देख सकते हैं.

कितने लाइसेंस हुए जारी?

दिल्ली सरकार की तरफ से कुल 168 दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं. जिसमें अलग-अलग जिलों में कई दुकानों को पटाखे बेचने का लाइसेंस दिया गया है. बताया गया है कि लाइसेंस के लिए कुल आवेदन 188 थे, जिनमें से 168 दुकानों को इजाजत दी गई. इन सभी दुकानों को सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने की इजाजत दी गई है.

ये रही पूरी लिस्ट -

नॉर्थ दिल्ली में पटाखों की दुकान

शॉप नंबर- 4 बिड़ला मिल के सामने कमला नगर

A-485, शास्त्री नगर

25/145, शक्ति नगर, जीटी करनाल रोड

3534-A कुतुब रोड सदर बाजार

शॉप नंबर 18-19, डीडीए मार्केट शहजादा बाग इंद्रलोक

B-1443 शास्त्री नगर

3519-20 कुतुब रोड सदर बाजार

24/153 मैन जीटी रोड शक्ति नगर

1346, कुतुब रोड सदर बाजार

R/o-3545, कुतुब रोड सदर

851, कुतुब रोड सदर बाजार

3530, कुतुब रोड सदर बाजार

गली नंबर 13, वजीराबाद

901, कुतुब रोड सदर बाजार

P-1, प्रताप नगर नजदीक गुलाबी बाग थाना

P-63, प्रताप नगर

884/2, कुतुब रोड सदर बाजार

3532/1, कुतुब रोड सदर बाजार

रोहिणी में यहां मिलेंगे पटाखे

शॉप नंबर 19-20, सीएससी-8, सेक्टर-7 रोहिणी

शॉप नंबर G/3, डीसी चौक सेक्टर-9 रोहिणी

शॉप नंबर-15 सीएससी-8 डीडीए मार्केट सेक्टर-7

A-1, 35-36, शॉप नंबर-3, सेक्टर-6 रोहिणी

शॉप नंबर- G 28, एसएसजी मैजिक मॉल, सेक्टर-24

शॉप नंबर-13 सीएससी-6, डीडीए मार्केट सेक्टर-9

शॉप नंबर-36, सीएससी-2 डीडीए मार्केट सेक्टर-13

शॉप नंबर 142, पॉकेट-12, सेक्टर-24 रोहिणी

डी-85, सेक्टर-1, रोहिणी अवंतिका

शॉप नंबर-4, प्लॉट-2, महावीर कॉलोनी कंझावला

शॉप नंबर B-1/100 सेक्टर-17 रोहिणी

शॉप D-7, 297-98, सेक्टर-6 रोहिणी

द्वारका में खुली हैं ये दुकानें

C-94, जीवन पार्क, उत्तम नगर

WZ-250-B हस्ताल रोड उत्तम नगर

B-114, किरण गार्डन, उत्तम नगर

DG-104, जीवन पार्क, उत्तम नगर

शॉप नंबर G-9, अग्रवाल प्लाजा सेक्टर-10 द्वारका

RZ-A-19, गुरुद्वारा वाली गली महावीर नगर

596, अमर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, भगवती गार्डन

WZ-1, दयाल सर रोड, उत्तम नगर

शाहदरा में इन दुकानों को लाइसेंस

12/92 गीता कॉलोनी

17/133 गीता कॉलोनी

11/254 गीता कॉलोनी

12/1 गीता कॉलोनी

शॉप नंबर-1 डीडीए मार्केट झिलमिल कॉलोनी

4/4 शिवपुरी पटपड़गंज रोड शाहदरा

444/31 झील खुरंजा

शॉप नंबर 20 ए रशीद मार्केट, जगतपुरी

1/7501 गोरखपार्क गांधी नगर

1/785-86 रहमान बिल्डिंग शाहदरा

83 शंकर नगर कृष्णा नगर

C/52 मंडोली मार्केट, मानसरोवर पार्क

27/94/108 पांडव रोड ज्वाला नगर

27/94/12 पांडव रोड ज्वाला नगर

A 20, G R/Z मैन रोड ए-ब्लॉक दिलशाद गार्डन

T/2 जेजे कैंप, आनंद विहार

3700/D7 गली नंबर-6 शांति मोहल्ला

530 जनता फ्लैट्स जीटीबी एनक्लेव

18/2 गीता भवन भोलानाथ नगर

शॉप नंबर-24 डीडीए फ्लैट्स जीटीबी एनक्लेव

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की दुकानें

A-31/14, मैन रोड मौजपुर

नेताजी गली मैन रोड मौजपुर

126, मैन रोड मौजपुर

G-31/2, मैन रोड सीलमपुर

शॉप नंबर- 274, गोकुलपुरी दिल्ली

D-439, गली नंबर-1 हनुमान मंदिर, रेलवे फाटक अशोक नगर

C-612, गली नंबर- 4, अशोक नगर

D-408, गली नंबर- 20, गामड़ी रोड गढ़ी मेंडू

F-268, गली नंबर-5, गंगा विहार

F-138, खजूरी खास, 30 फुटा मैन वजीराबाद रोड

नेहरू विहार करावल नगर

A-1/47, मैन रोड बृजपुरी

गली नंबर-12, C-ब्लॉक, राजीव नगर, मंडोली

खसरा नंबर 92,94, तीसरा पुश्ता सोनिया विहार

गली नंबर-3 चौहान पट्टी

C-1/64, खसरा नंबर-65 तीसरा पुश्ता सोनिया विहार

शॉप नंबर- 12, मेन मार्केट तीसरा पुश्ता सोनिया विहार

D-2/313, गली नंबर 6, साढ़े तीन पुश्ता सोनिया विहार

नॉर्थ वेस्ट दिल्ली