Dhanteras 2025 Bike Buying Checklist: धनतेरस पर बाइक खरीदने का है प्लान? डिलीवरी लेने से पहले ध्यान रखें ये जरूरी टिप्स

- धनतेरस के अवसर पर नई बाइक खरीदते समय प्री-डिलीवरी इंस्पेक्शन करना किसी भी समस्या से बचाव के लिए आवश्यक होता है
- बाइक के इंजन और चेसिस नंबर, इनवॉइस, रजिस्ट्रेशन और वारंटी दस्तावेजों को मिलान करके जांचना चाहिए
- बाइक के पेंटवर्क, बॉडी पैनल के गैप्स, हेडलाइट, टेललाइट, इंडिकेटर और हॉर्न की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए
Dhanteras 2025 Bike Buying Checklist: धनतेरस का शुभ अवसर नई खरीदारी, खासकर वाहन खरीदने के लिए बेहद खास माना जाता है. इस दिन अगर आप भी अपनी नई बाइक घर लाने की योजना बना रहे हैं, तो डिलीवरी लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसे प्री-डिलीवरी इंस्पेक्शन कहते हैं. इस इंस्पेक्शन के जरिए आप काफी हद तक धोखेधड़ी से खुद को बचा सकते हैं. इसके लिए न्यूज हेडलाइन बनाएं
डॉक्यूमेंट्स की जांच
- बाइक पर इंजन और चेसिस नंबर, इनवॉइस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन को वारंटी और सर्विस बुकलेट से मिलान करें.
- बीमा पॉलिसी की डिटेल्स के साथ और कवरेज एक्टिवनेस की जांच करें.
ऑफ मार्केट इंस्पेक्शन
- बाइक के सभी पैनल पर पेंटवर्क चेक करें. किसी भी खरोंच, डेंट, या पेंट में फर्क नहीं होना चाहिए. अगर फर्क है, तो इसका मतलब हो सकता है कि बाइक में कोई डैमेज हुआ था और उसे ठीक कराया गया है.
- सभी बॉडी पैनल के बीच के गैप्स एकसमान होने चाहिए. अगर गैप कम या ज्यादा है तो मिस-अलाइनमेंट की समस्या हो सकती है.
- हेडलाइट, टेललाइट, इंडिकेटर और हॉर्न सही ढंग से काम करने चाहिए.
- टायरों की मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें. यह हाल की होनी चाहिए. टायरों में कट या पंक्चर नहीं होना चाहिए और हवा का प्रेशर सही होना चाहिए.
- ओडोमीटर पर बहुत कम रीडिंग होनी चाहिए. ज्यादा रीडिंग का मतलब हो सकता है कि बाइक को टेस्ट राइड या अन्य कामों में इस्तेमाल किया गया है.
- इंजन के आसपास किसी भी तरह के लीकेज, लटकते तार या ढीले कनेक्शन नहीं होने चाहिए.
इलेक्ट्रनिक इंस्पेक्शन
- सभी इलेक्ट्रिक यूनिट जैसे, इंस्ट्रूमेंट कंसोल, स्टार्टर मोटर, इंडिकेटर लाइट, और बैटरी सही काम कर रहे हों.
- इंजन ऑयल, ब्रेक फ्लूइड और कूलेंट का लेवल कंपनी के सुझाए गए मार्क के बीच होना चाहिए.
- क्लच, ब्रेक और गियर शिफ्ट स्मूथ होनी चाहिए. हैंडलबार और ब्रेक/क्लच लीवर लूज नहीं होने चाहिए.
कुछ जरूरी टिप्स
- कोशिश करें कि दिन के समय डिलिवरी लें. ताकि किसी भी खामी को आसानी से देखा जा सके.
- इंस्पेक्शन में जल्दबाजी न करें, जब सब कुछ ठीक लगे उसके बाद ही पेमेंट करें और डिलीवरी लें.
- डिलीवरी के समय टैंक में कम से कम आधा टैंक फ्यूल हो, खासकर फ्यूल-इंजेक्शन वाली बाइक्स में.
