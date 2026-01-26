घर की सिक्योरिटी के लिए खरीदने जा रहे हैं CCTV कैमरा? ये 4 फीचर्स होना है बेहद जरूरी, वरना नहीं है कोई फायदा

CCTV Camera Buying Guide: घर और परिवार की सुरक्षा के मामले में एक छोटी सी लापरवाही भी काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है. आज के समय में सिर्फ सीसीटीवी (CCTV) कैमरा लगवा लेना ही काफी नहीं है, बल्कि यह देखना जरूरी है कि वह आजकल की तकनीक के मामले में कितना सक्षम है. अक्सर लोग सस्ता सेटअप तो लगवा लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर फुटेज धुंधली या अधूरी मिलती है. अगर आप भी अपने घर के लिए नया कैमरा खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको ऐसे 4 फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ध्यान रखें कि इन फीचर्स के बिना आपका सीसीटीवी कैमरा लगवाने का कोई फायदा नहीं होगा और सिर्फ शो-पीस ही बनकर रह जाएगा.

1. नाइट विजन (Night Vision)

इस फीचर की मदद से कैमरा रात या अंधेरे में भी साफ तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. इससे आपके घर के आसपास की सुरक्षा बेहतर होती है और अंधेरे में होने वाली किसी भी गतिविधि पर आसानी से नजर रखी जा सकती है. कैमरा खरीदते समय आप इस फीचर को भूलकर भी नजरअंदाज न करें.

2. 360 डिग्री व्यू (360 Degree View)

जब आप CCTV कैमरा खरीदने जा रहे हों, तो सबसे पहले यह ध्यान दें कि वह कितने एरिया को कवर कर सकता है. अगर आप ऐसा कैमरा चुनते हैं जिसमें 360‑डिग्री घूमने फीचर हो, तो वह पूरे एरिया पर नजर रखने में मदद करेगा. ऐसे CCTV कैमरे से किसी भी कोने की निगरानी आसानी से की जा सकती है और सुरक्षा और भी बेहतर हो जाती है.

3. अलार्म (Alarm Notification)

अन्य फीचर्स के साथ‑साथ यह भी जरूरी है कि CCTV कैमरे में अलार्म नोटिफिकेशन का फीचर हो. आजकल के एडवांस CCTV कैमरों में ऐसा सिस्टम होता है, जो किसी संदिग्ध गतिविधि या अनजान व्यक्ति की मौजूदगी को पहचानते ही तेज अलार्म बजाता है और साथ ही आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन भेज देता है. इससे आप समय रहते सतर्क हो सकते हैं और अपने घर या ऑफिस की सुरक्षा और मजबूत बना सकते हैं.

4. कैमरा क्वालिटी (Camera Quality)

CCTV कैमरा लेते समय उसकी इमेज क्वालिटी के बारे में जानना बेहद जरूरी होता है. नया CCTV कैमरा खरीदते वक्त यह चेक करें कि उसमें कम से कम 2 मेगापिक्सल (2MP) का कैमरा हो. कम मेगापिक्सल वाला कैमरा धुंधली तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिससे दूरी से किसी व्यक्ति का चेहरा पहचानना मुश्किल हो सकता है. बेहतर और साफ रिकॉर्डिंग के लिए आप 4MP या 8MP कैमरा सेंसर वाले CCTV कैमरे खरीद सकते हैं.