Australia vs Sri Lanka Live Score Updates, T20 World Cup 2026: पल्लेकेले के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. क्रीज पर ट्रेविस हेड-मिचेल मार्श की जोड़ी मौजूद है. बता दें, श्रीलंका ने जारी टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. श्रीलंकाई टीम इस मैच में एक बदलाव के साथ उतरी है जबकि ऑस्ट्रेलिया ने तीन बदलाव किए हैं. अगर ऑस्ट्रेलिया आज हार जाती है तो उसके टी20 वर्ल्ड कप में आगे के रास्ते लगभग बंद हो जाएंगे. ऑस्ट्रेलियाई टीम को हर हाल में आज जीतना होगा.(Live Scorecard)
जिम्बाब्वे के खिलाफ जारी टी20 वर्ल्ड कप में मिली अप्रत्याशित हार से ऑस्ट्रेलिया पर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतर मंडार रहा है. ग्रुप बी में श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान के साथ मौजूद ऑस्ट्रेलिया को अगर आज हार मिलती है तो वह वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर होगी. लेकिन अगर उसने जीत दर्ज की तो उसकी उम्मीदें बची रहेंगी. ऑस्ट्रेलिया अभी अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है और उसका ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला ओमान के खिलाफ है. ओमान पहले ही बाहर हो चुकी है. लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने अपने दोनों मैच जीत भी लिए तब भी उसके सुपर-8 का टिकट कंफर्म नहीं होगा. जिम्बाब्वे ने अगरे अपने अगले मुकाबले में आयरलैंड को हरा दिया तो मामला नेट रन रेट पर आकर रूकेगा. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की नजरें बड़ी जीत दर्ज करने पर होगी.
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रथनायके, दासुन शनाका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दुशान हेमंथा, डुनिथ वेलालेज, दुशमंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, मथीशा पथिराना
ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, जोश इंग्लिस (डब्ल्यू), मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, कूपर कोनोली, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा
AUS vs SL Live Score: ऑस्ट्रेलिया की तेज शुरुआत
अभी सिर्फ दो ओवर हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 25 रन बटोर लिए हैं. कप्तान मिचेल मार्श ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा था. पहले ओवर से 16 रन आए. इसके बाद दूसरे ओवर में भी उनके बल्ले से बाउंड्री आई. दूसरे ओवर से 9 रन आए हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत स्कोर करना चाहेगी.
2.0 ओवर: ऑस्ट्रेलिया 25/0
AUS vs SL Live Score: ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की बल्लेबाजी
ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है. क्रीज पर अभी ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की सलामी जोड़ी मौजूद है. स्पिन फ्रेंडली पिच है. श्रीलंका के लिए दुशमंथा चमीरा गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं.
AUS vs SL Live Score: श्रीलंका ने जीता टॉस
यह टॉस का समय है. सिक्का उछाला श्रीलंका के कप्तान ने और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग थमाई है. श्रीलंकाई टीम इस मैच में एक बदलाव के साथ उतरी है. ऑस्ट्रेलिया इस मैच में तीन बदलाव के साथ उतरी है.
AUS vs SL Live Score: ऐसी हैं दोनों टीमें
ऑस्ट्रेलिया टीम: जोश इंगलिस (विकेटकीपर), ट्रैविस हेड (कप्तान), कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, बेन द्वारशुइस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, मैथ्यू कुह्नमैन, मिशेल मार्श, जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, स्टीवन स्मिथ
श्रीलंका टीम: पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रथनायके, दासुन शनाका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, डुनिथ वेलालेज, दुशान हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, महेश थीक्षाना, मथीशा पथिराना, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका, प्रमोद मदुशन, जेनिथ लियानागे
AUS vs SL Live Score: कैसे आया ऑस्ट्रेलिया ऐसी स्थिति में
जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को अपने पिछले मुकाबले में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था. इस हार से जहां जिम्बाब्वे ने ग्रुप बी में सभी टीमों के सुपर-8 के समीकरण को बिगाड़ दिया था तो ऑस्ट्रेलिया पर बाहर होने का खतरा बढ़ा था. अभी ऑस्ट्रेलिया 2 मैचों में 1 जीत के साथ 2 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले पर श्रीलंका और दूसरे पर जिम्बाब्वे है. जिम्बाब्वे और श्रीलंका में से कोई एक टीम 8 अंक तक पहुंच पाएगी. अगर आज श्रीलंका हारती है तो जिम्बाब्वे और श्रीलंका में से कोई एक टीम ही अधिकतकम 6 अंकों तक पहुंच पाएगी. ऑस्ट्रेलिया ने अपने बचे दोनों मैच जीत भी लिए तो भी उसे काफी समीकरण अपने हक में चाहिए होंगे.
AUS vs SL Live Score: ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा दिन
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा दिन है. क्या ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएगी? क्या आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले मुकाबले में आयरलैंड को ऑस्ट्रेलिया से सपोर्ट मिलेगा? ऐसे कई सवाल है और इनका जवाब आज मिलेगा. पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें मैदान पर हैं. थोड़ी देर में टॉस होगा. श्रीलंका घरेलू परिस्थिति का फायदा उठाना चाहेगी, ऑस्ट्रेलिया हर हाल में जीतना चाहेगी.