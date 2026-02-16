Australia vs Sri Lanka Live Score Updates, T20 World Cup 2026: पल्लेकेले के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. क्रीज पर ट्रेविस हेड-मिचेल मार्श की जोड़ी मौजूद है. बता दें, श्रीलंका ने जारी टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. श्रीलंकाई टीम इस मैच में एक बदलाव के साथ उतरी है जबकि ऑस्ट्रेलिया ने तीन बदलाव किए हैं. अगर ऑस्ट्रेलिया आज हार जाती है तो उसके टी20 वर्ल्ड कप में आगे के रास्ते लगभग बंद हो जाएंगे. ऑस्ट्रेलियाई टीम को हर हाल में आज जीतना होगा.(Live Scorecard)

जिम्बाब्वे के खिलाफ जारी टी20 वर्ल्ड कप में मिली अप्रत्याशित हार से ऑस्ट्रेलिया पर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतर मंडार रहा है. ग्रुप बी में श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान के साथ मौजूद ऑस्ट्रेलिया को अगर आज हार मिलती है तो वह वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर होगी. लेकिन अगर उसने जीत दर्ज की तो उसकी उम्मीदें बची रहेंगी. ऑस्ट्रेलिया अभी अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है और उसका ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला ओमान के खिलाफ है. ओमान पहले ही बाहर हो चुकी है. लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने अपने दोनों मैच जीत भी लिए तब भी उसके सुपर-8 का टिकट कंफर्म नहीं होगा. जिम्बाब्वे ने अगरे अपने अगले मुकाबले में आयरलैंड को हरा दिया तो मामला नेट रन रेट पर आकर रूकेगा. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की नजरें बड़ी जीत दर्ज करने पर होगी.

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रथनायके, दासुन शनाका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दुशान हेमंथा, डुनिथ वेलालेज, दुशमंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, मथीशा पथिराना

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, जोश इंग्लिस (डब्ल्यू), मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, कूपर कोनोली, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा

