26 जनवरी की परेड देखने जाने के लिए कौन से Metro Station पर उतरना होगा, जानें बस और अपनी गाड़ी से कैसे पहुंचें

Republic Day 2026 Parade: पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस खास दिन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक झांकियां और राष्ट्रीय एकता देखने को मिलती है. परेड को लेकर राजधानी में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है, इसलिए अगर आप परेड देखने जा रहे हैं तो सही प्लानिंग जरूरी है. आइए जानते हैं मेट्रो, बस या अपनी कार से 26 जनवरी की परेड देखने कैसे पहुंचें.

मेट्रो से जाना सबसे आसान

गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए मेट्रो सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद साधन हो सकता है.

दक्षिणी हिस्से के दर्शकों के लिए उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीक है.

उत्तरी हिस्से के एनक्लोजर में बैठने वालों को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा.

मेट्रो स्टेशनों पर अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को सही गेट और रास्ते की जानकारी दी जा रही है. 26 जनवरी को सभी मेट्रो लाइनों पर ये सेवा उपलब्ध है.

अगर आप बस से आ रहे हैं तो लाल किला, दिल्ली गेट और आईटीओ रूट की डीटीसी बसें सबसे बेहतर विकल्प हैं.

आपको इन जगहों पर बस छोड़ देगी और वहां से बैरिकेड पार कर पैदल या तय शटल रूट के जरिए कर्तव्य पथ की ओर जाया जा सकेगा. सुबह जल्दी निकलना बेहतर रहेगा ताकि भीड़ और डायवर्जन से बचा जा सके.

निजी वाहन से आने वालों को पहले से पूरी योजना बनानी होगी.

विजय चौक, कर्तव्य पथ, रायसीना रोड और आसपास की कई सड़कें बंद रहेंगी. ऐसे में रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां और आई.पी. फ्लाईओवर जैसे रूट का इस्तेमाल करें. तय पार्किंग में वाहन खड़ा कर पैदल रास्तों से आगे बढ़ना होगा.

इस साल पहली बार कार कॉलिंग सिस्टम लागू किया गया है. पार्किंग में खड़ी कार को जरूरत पड़ने पर अनाउंसमेंट के जरिए बुलाया जाएगा, जिससे अव्यवस्था कम होगी.

परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर लाल किला तक जाएगी. सीटें पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेंगी. परेड के दौरान किसी भी रूट को क्रॉस करने की अनुमति नहीं होगी.

समारोह खत्म होने के बाद पुलिस द्वारा तय किए गए एग्जिट रूट बताए जाएंगे. लाउडस्पीकर और साइन बोर्ड के जरिए सुरक्षित निकास की जानकारी दी जाएगी. पैदल यात्री नजदीकी मेट्रो स्टेशनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. दोपहर करीब 1 बजे के बाद ज्यादातर रास्ते खोल दिए जाएंगे.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सलाह है कि घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देखें और पर्याप्त समय लेकर चलें.