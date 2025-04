होटल के बेडरूम के बीचों बीच लगा दिया Shower, वायरल Video देख खुश हुए लोग, बोले- यह तो मजेदार है

Hotel With Shower In Room: जब भी हम ट्रिप पर जाने का प्लान करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में कैसे और कहां ठहरना है जैसे सवाल आते हैं. टूर डेस्टिनेशन पर कई तरह के होटल होते हैं, जिसमें कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पैसों में रूम मिल जाता है. यह सब डिपेंड करता है हमारी जेब पर. कई होटल ऐसे भी हैं, जो मोटा पैसा तो वसूलते हैं, लेकिन रूम में लग्जरी सुविधा भी देते हैं. कुछ ऐसे भी जो कम पैसों में भी लोगों का ठहरने का इंतजाम कर देते हैं. वहीं, अच्छे होटल में गुड लुकिंग फर्नीचर, ओडोर (सुगंध) और कंफर्टेबल बेड के साथ कई सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन क्या कभी आप ऐसे होटल में ठहरे हैं, जिसके रूम में शावर बिल्कुल बीच में हो. कहने का अर्थ है कि बेडरूम के अंदर शावर. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें बाथरूम के अंदर शावर की शानदार सुविधा को देखा जा रहा है. इस पोस्ट पर लोग खूब रिएक्ट भी कर रहे हैं.



बेडरूम के बीच में शावर (Hotel With Shower In Middle Of Room)



इस वीडियो को कंटेंट क्रिएटर जाडा वेबस्टर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. इस वीडियो को 4 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसमें बेड के साथ विंडो के पास एक खूबसूरत छोटी कॉफी टेबल भी रखी हुई है, वहीं रूम के बीचो-बीच ट्रांसपेरेंट और लग्जरी शावर बना हुआ है. मानो या ना मानों यह एक सुपर लुक शावर है, जो एक अलग ही फीलिंग दे रहा है. इस वीडियो में बेडरूम के विंडो से बाहर का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिल रहा है. इस पोस्ट के कैप्शन में जाडा ने लिखा है, 'एम्स्टर्डम के इस होटल में कमरे के बीच में शावर है'.

देखें Video:



लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन (Shower In Middle Of Bedroom)

अब इस महिला के इस खूबसूरत पोस्ट पर लोग क्या-क्या रिएक्शन दे रहे हैं आइए पढ़ते हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'मैं यहां रुका था, यह बहुत प्यारा था'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'यह बहुत अच्छा और खूबसूरत है'. तीसरा यूजर लिखता है, 'आखिरकार शावर में टीवी देख सकता हूं, यह तो बहुत शानदार है'. चौथे यूजर ने लिखा है. 'यह शॉवर मेरे लिए एकदम सही है'. एक यात्री यूजर ने बताया कि ऐसा शावर वाला रूम जर्मनी भी है. एक ने लिखा है, 'यह बेस्ट है और जिसकी ज्यादातर लोग कल्पना करते हैं, यह वैसा ही है'. एक और लिखता है, 'यह शौचालय में बिस्तर की तरह है'. अब लोग इस शावर बेडरूम की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इसे बकवास आइडिया बता रहे हैं.

