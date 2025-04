Agra Travel Guide: अगर 'ताज सिटी' आगरा घूमने का बना रहे हैं मन, तो ये सारी जानकारी आपके आएगी बहुत काम

Agra Travel Guide: अगर आप आगरा जाने की प्लानिंग कर रहे, तो यह खुशी की बात है. ये भारत का वो शहर है जहां दुनियाभर से लोग घूमने आते हैं. फिर हर भारतीय का अपनी जिंदगी में एक बार यहां जाना तो बनता ही है. यहां देखने के लिए सिर्फ ताज ही नहीं हैं, यह एक ऐसा शहर है जहां की दीवारों में इतिहास बसता है, हवा में रोमांस तैरता है और हर मोड़ पर कुछ न कुछ फोटोजेनिक नजर आ जाता है. चाहे आप यहां पहली बार जा रहे हों या ये आपकी पांचवी ट्रिप हो, यह शहर आपको हर बार इम्प्रेस करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ़ ही लेता है. यहां सड़क किनारे मिलने वाली चाट से लेकर खूबसूरत सनसेट पॉइंट, ठहरने की शानदार जगह और कहां से शॉपिंग करें ये सारी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं.

Where To Go In Agra: ये हैं आगरा के 6 बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन



1. ताजमहल (Taj Mahal)

आगरा के इस अट्रैक्शन के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे और शायद यही देखने भी आए होंगे. लेकिन क्या आपको पता है सूर्योदय के समय इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है. भले ही आप फोटो और वीडियो में संगमरमर का ये अजूबा देख चुके हो लेकिन जब आप अपनी आंखों से वास्तव में इसे देखेंगे तो एक अलग ही एहसास होगा, जिसे शब्दों में कह पाना आसान नहीं. आपके लिए एक खास टिप लंबी लाइन से बचने के लिए ताजमहल का ऑनलाइन टिकट बुक करें.



2. आगरा किला (Agra Fort)



ताज से महज कुछ ही दूरी पर लाल किला है जहां कई मुगल सम्राटों ने शासन किया. इस किले का निर्माण अकबर ने 1565 में कराया गया था. औरंगजेब ने सत्ता की भूख के चलते अपने पिता शाहजहां को इसी लाल किले में कैद कर लिया था. कैद के दौरान, शाहजहां खिड़की से ताजमहल को देखा करते थे. आप भी किले के झरोखों से ताज का खूबसूरत नजारा देखना न भूलें.



3. फतेहपुर सीकरी (Fatehpur Sikri)



इसे देखने के लिए आपको शहर से बाहर जाना होगा. एक छोटी ड्राइव आपको इस वीरान शहर में ले आएगी जो कभी मुगलों की राजधानी हुआ करती थी. इस शहर को मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था. यहां आपको इतिहास से जुड़ी कई रोचक जानकारियां जानने का मौका मिलेगा. गर्मी से बचने के लिए यहां सुबह जल्दी जाएं.



4. जामा मस्जिद (Jama Masjid)

इसे शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम ने 1648 में बनवाया था. यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और शहर के शोर शराबे से दूर एक शांतिपूर्ण जगह है. महिलाओं को मस्जिद में अपने सिर को ढकने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए यहां जाने के लिए अपने साथ एक स्कार्फ या दुपट्टा जरूर साथ में रखें. अगर आपको भीड़ से कोई दिक्कत नहीं होती है, तो शुक्रवार की नमाज के दौरान यहां आ सकते हैं, उस दिन यहां अलग ही रौनक देखने को मिलती है.

5. मेहताब बाग (Mehtab Bagh)

क्या आप भीड़-भाड़ से जूझे बिना ताज का बेहतरीन नजारा देखना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो मेहताब बाग आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है. यमुना नदी के पार बसा यह मुगल गार्डन वो जगह है जहां लोग ढलते सूरत की खूबसूरत तस्वीरें लेने आते हैं. यहां ताज की तुलना में काफी कम टूरिस्ट होते हैं.

6. एत्मादुद्दौला का मकबरा (Itmad-ud-Daulah's Tomb)

यह नाजुक संगमरमर का मकबरा "बेबी ताज" के नाम से भी मशहूर है, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है. हालांकि इस मकबरे का निर्माण ताजमहल से पहले हुआ था. यहां कम लोग आते हैं, इसका मतलब है कि आप सुकून से यहां की बारीक नक्काशी देखकर, कुछ समय के लिए इतिहास में खो सकते हैं. यह जगह इतिहास के शौकीनों और कला प्रेमियों के लिए बढ़िया है.

1. लग्जरी होटल (Luxury Hotels)

इस ऐतिहासिक शहर में पूरी तरह से शाही अनुभव करने के लिए आप द ओबेरॉय अमरविलास (The Oberoi Amarvilas) में ठहर सकते हैं. होटल के कमरे से ताज का दीदार हो तो फिर कहना ही क्या और यहां आपको मुगल-स्टाइल, गुलाब के तेल से स्पा ट्रीटमेंट और कई सारी दूसरी सुविधाएं मिलेंगी. लग्जरी होटल के लिए एक और आलीशान विकल्प है ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर, आगरा. यह ताज से कुछ ही दूरी पर है, जहां आपको मॉडर्न लग्जरी और शानदार डिजाइन का संगम देखने का मौका मिलेगा. इसके रूफटॉप पर एक इंफिनिटी पूल है जो बिल्कुल किसी मूवी सेट जैसा नजर आता है, और उनके इन-हाउस रेस्टोरेंट में इंटरनेशनल और लोकल डिशेज दोनों ही शानदार तरीके से सर्व की जाती हैं. 5 स्टार होटल ITC मुगल भी ठहरने के लिए एक अच्छा विकल्प है. 23 एकड़ में फैले इस होटल में खूबसूरत गार्डन, अवॉर्ड विनिंग डाइनिंग (हेलो, पेशावरी) और काया कल्प स्पा भी है, जो भारत के सबसे बड़े लक्जरी स्पा में से एक है.



2. बुटीक होटल (Boutique Hotels)

कोरल ट्री होमस्टे (Coral Tree Homestay) ताज के पास एक छोटा सा होटल है, अगर आप घर वाली वाइब और लोकल रिकमेन्डेशन की तलाश में हैं तो यह आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है. खूबसूरत कोरल बिल्डिंग की अपनी ही बात है, जिसमें प्राइवेट गार्डन, लाइब्रेरी और पक्षियों को देखने के लिए खास जगह से लेकर घर जैसा खाना और गाइडेड टूर तक सब कुछ मिलेगा. एका विला (Ekaa Villa) भी एक अच्छा ऑप्शन है. जहां हेरिटेज और आधुनिकता का संगम देखने को मिलता है. खूबसूरती से सजाए गए कमरे, बेहतरीन ब्रेक फास्ट और शानदार हॉस्पिटेलिटी जो यहां आने वालों का दिल जीत लेती है.



3. बजट स्टे (Budget Stays)

ताज महल से कुछ ही दूरी पर स्थित, द होस्टलर आगरा (The Hosteller Agra) बैकपैकर्स, सोलो ट्रैवलर्स और इतिहास के शौकीनों के लिए एक बढ़िया बजट फ्रेंडली ऑप्शन है. दो मंजिला इस हॉस्टल में स्पेशियस डॉरमेट्री, आरामदायक प्राइवेट रूम, इन-हाउस कैफे और इंटरटेनमेंट के लिए एक कॉमन एरिया है, जो इसे कम्फर्टेबल और अफोर्डेबल ठहरने की जगह बनाता है.



आगरा में कहां खाएं (Where To Eat In Agra):

1. आगरा के खास व्यंजन:

यहां के जायकों का आनंद लेने के लिए आप मशहूर पंछी पेठा की एक प्लेट से शुरुआत कर सकते हैं, फिर सदर बाजार की चाट का मजा ले सकते हैं. मसालेदार, चटपटी, चाट जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाएगा. यहां आए हैं तो यहां के मशहूर देवीराम स्वीट्स से बेड़ई-कचौरी और जलेबी खाना न भूलें. यह फैंसी नहीं है, यह लेकिन इनका स्वाद लाजवाब है.



2. कोजी कैफे (Cosy Cafes)

आप कैफे जाना चाहते हैं तो शीरोज हैंगआउट (Sheroes Hangout) जा सकते हैं, जिसे एसिड अटैक सर्वाइवर्स चलाती हैं और वहां कॉफी सर्व करती है. आप कैफे टर्कॉइज कॉटेज (Cafe Turquoise Cottage) भी जा सकते हैं, जिसे कैफे TC (Cafe TC) भी कहते हैं. यहां के कोजी कॉर्नर में पिज्जा एन्जॉय कर सकते हैं, साथ ही फ्री वाईफाई का मजा ले सकते हैं.



3. लाउंज और बार (Lounges and Bars)

ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर का लिक्विड लाउंज अच्छी वाइन, प्रीमियम स्कॉच और सिग्नेचर कॉकटेल एन्जॉय करने के लिए एक शानदार ऑप्शन है. ज्यादा रिलेक्स और रूफ टॉप फील चाहिए तो स्काई ग्रिल में ठंडी बियर का मजा ले सकते हैं. यहां वाइल्ड नाइटलाइफ की उम्मीद करके न जाएं यह आगरा है गोवा नहीं. लेकिन एक अच्छे दिन के लिए टोस्ट करने के लिए काफी है.



4. फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट (Fine-Dining Restaurants)



आईटीसी मुगल (ITC Mughal) के पेशावरी में आप मक्खनी दाल और मुंह में पिघल जाने वाले कबाब का आनंद ले सकते हैं. अगर आप नजारों को देखते हुए ग्लोबल डिशेज और सिजलिंग तंदूर ग्रिल को एन्जॉय करना चाहते हैं, तो ओबेरॉय अमरविलास (Oberoi Amarvilas) में इस्पाहन (Esphahan) जा सकते हैं. यह महंगा जरूर है, लेकिन इसके शानदार डिनर और एक्सपीरियंस को देखते हुए कीमत वाजिब लगती है.



आगरा में कहां से करें खरीदारी (Where To Shop In Agra) :

1. लोकल मार्केट

आगरा का सदर बाजार भीड़-भाड़ वाला और थोड़ा अस्तव्यस्त इलाका है लेकिन यहां चमड़े के सामान से लेकर चूड़ियों तक हर चीज आपको मिल जाएगी. यहां कुछ ढूंढ़ना आपको किसी खजाने की खोज जैसा लग सकता है, लेकिन यही तो इसका असली मजा है. कोई भी सामान लेने से पहले मोल-भाव करना न भूलें. जामा मस्जिद के पास मौजूद किनारी बाजार और भी पुराने जमाने का है, जिसमें कई घुमावदार गलियां हैं.



2. सोविनियर और हैंडीक्राफ्ट (Souvenirs & Handicrafts)

आगरा संगमरमर के काम के लिए जाना जाता है, और मार्बल एम्पोरियम (Marble Emporium) या सुभाष एम्पोरियम (Subhash Emporium) जैसी दुकानें संगमरमर से बने सुंदर टेबलटॉप, कोस्टर और सजावटी सामान बेचती हैं. अगर आप अपने साथ ले जाने के लिए कुछ हल्का सामान चाहते हैं, तो जरदोजी कढ़ाई या हाथ से बने चमड़े के जूते ट्राई कर सकते हैं.



3. लग्जरी मॉल (Luxury Malls)

अगर आपको AC और वन-स्टॉप कन्वीनियंस की तलाश है, तो टीडीआई मॉल (TDI Mall) और अशोक कॉसमॉस मॉल (Ashok Cosmos Mall) आपके लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं. दोनों मॉल में बढ़िया फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स सिनेमा और हाई-स्ट्रीट ब्रांड मिलते हैं. बेशक संस्कृति के लिहाज से यहां कुछ खास नहीं मिलेगा लेकिन घूमते हुए कभी-कभी जब आपको बस एक साफ टॉयलेट और ठंडी कॉफी की जरूरत होती है, तो मॉल से बेहतर क्या होगा.



आगरा में मौसम (आगरा घूमने का सबसे अच्छा समय): Weather In Agra (Best Time To Visit Agra):

आगरा घूमने का सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से लेकर मार्च तक है. इस समय मौसम ठंडा होता है, आसमान साफ होता है, जिससे दोपहर में भी घूमने का मजा लिया जा सकता है. अप्रैल से लेकर जून महीने तक बहुत गर्मी होती है, तापमान करीब 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, और जुलाई के बाद मानसून का मौसम आ जाता है, तब उमस भरी हवा और कीचड़ भरी सड़कें आपको परेशान कर सकती है. सर्दियों की सुबह थोड़ी धुंधली जरूर हो सकती है, लेकिन इसी मौसम में इस शहर को घूमने का मजा है.



आगरा कैसे पहुंचें (How To Reach Agra):

फ्लाइट से जा सकते हैं आगरा (By Air)

आगरा आप फ्लाइट से आ सकते हैं लेकिन यहां के लिए काफी कम डोमेस्टिक फ्लाइट हैं. इसलिए यहां आने के लिए आप अपने शहर से दिल्ली तक की फ्लाइट ले सकते हैं और फिर दिल्ली में उतरने के बाद वहां से टैक्सी करके या ट्रेन से आगरा आ सकते हैं.



ट्रेन से (By Rail)



आगरा कैंट स्टेशन ज्यादातर भारतीय शहरों से अच्छी तरह कनेक्ट है, इसलिए ट्रेन से यहां आना आसान है. गतिमान एक्सप्रेस 2 घंटे से भी कम समय में आपको दिल्ली से आगरा पहुंचा देती है. ट्रेन के सफर का अपना मजा है, आरामदायक तो होता ही है और ट्रैफिक का भी कोई टेंशन नहीं.



सड़क मार्ग (By Road)

यमुना एक्सप्रेस वे के जरिए आप दिल्ली से 3.5 घंटे की ड्राइव करके आगरा पहुंच सकते हैं. आगरा के लिए काफी बसें हैं और कैब का ऑप्शन भी मिल जाएगा, लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर खुद ड्राइविंग का भी अपना मजा है.



आगरा में घूमने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन:



अगर आप घूमने के लिए सस्ते ऑप्शन की तलाश में हैं तो ऑटो-रिक्शा आपके लिए सही रहेगा. लेकिन याद रहे कि किराया पहले से तय कर लें या मीटर से चलने के लिए जोर दें. साइकिल रिक्शा भी इस शहर में मिल जाएंगे, छोटी दूरी पर कहीं जाने के लिए इन्हें भी इस्तेमाल किया जा सकता है. एयर-कंडीशनर के साथ घूमने का आनंद लेने के लिए आप अपने मोबाइल से ओला या उबर बुक कर सकते हैं. ताज के आस-पास आप पैदल चलकर भी शहर को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल शूज पहने और पानी की एक बोतल साथ में रखें.

