Tourist Places Near Noida: नोएडा में काम की भागदौड़ के बीच अगर आपका मन भी कुछ दिनों की शांति और सुकून के लिए तरस रहा है, तो ये वीकेंड (Tourist Places Near Noida) पर जाने वाली छोटी-छोटी रोड ट्रिप्स आपके लिए एकदम परफेक्ट हैं. अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको लंबी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, बस कार का टैंक फुल कीजिए या EV चार्ज कर लीजिए. और, चल पड़िए एक यादगार सफर पर. यहां हम बता रहे हैं नोएडा (Noida Ke Paas Ghumne Layak Jagah) से करीब 200-250 किमी के दायरे में पड़ने वाली 6 ऐसी जगहों के बारे में, जहां आप दो दिन में जाकर आ सकते हैं और सोमवार को फिर से अपनी डेस्क पर वापसी कर सकते हैं.

नोएडा के पास घूमने लायक जगह | Places To Visit Near Noida On Weekends

1. नीमराना | Neemrana

दूरी: 150 किमी | समय: करीब 3 घंटे

अगर आपको पुराने किलों में घूमना पसंद है तो नीमराना का किला आपका दिल जीत लेगा. यह 15वीं सदी का किला अब एक हेरिटेज होटल में बदल चुका है. आप यहां किले की दीवारों से जिपलाइनिंग कर सकते हैं, पूलसाइड पर आराम कर सकते हैं और ऊपर से शानदार चाय की चुस्कियां ले सकते हैं. दोस्तों के साथ वीकेंड मनाने के लिए यह जगह शानदार है. और, आप आराम से रविवार रात को नोएडा लौट सकते हैं.

2. लैंसडाउन | Lansdowne

दूरी: 250 किमी | समय: करीब 6 घंटे

अगर भीड़-भाड़ से दूर शांत और हरी-भरी जगह की तलाश है तो लैंसडाउन बढ़िया ऑप्शन है. यहां आपको चीड़ के जंगल, पुराने अंग्रेजों के जमाने के बंगले और बहुत ही शांत वातावरण मिलेगा. मोबाइल नेटवर्क भी कम ही मिलेगा, जो आपके डिजिटल डिटॉक्स के लिए अच्छा है. यहां कुछ पल बिताकर आप एक अलग ही सुकून के साथ वापस लौटेंगे.

3. मथुरा-वृंदावन | Mathura-Vrindavan

दूरी: 140 किमी | समय: करीब 3.5 घंटे

अगर आपको भक्ति, मंदिरों की घंटियां और साथ में टेस्टी स्ट्रीट फूड पसंद है तो मथुरा और वृंदावन बढ़िया हैं. यहां की गलियों में घूमते हुए आपको एक अलग ही आध्यात्मिक एहसास होगा. बंदरों से थोड़ा सावधान रहिए, खासकर जब आपके पास चश्मा या कुछ खाने का सामान हो.

Photo Credit: Pexels

4. भरतपुर बर्ड सेंचुरी | Bharatpur Bird Sanctuary

दूरी: 180 किमी | समय: करीब 3.5 घंटे

केवलेदव नेशनल पार्क, जिसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है. ये जगह बर्ड वॉचर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. चाहे आपको पक्षियों के नाम न आते हों, पर यहां की शांति और नेचर आपको जरूर सुकून देगी. आप यहां साइकिल किराए पर लेकर पार्क में घूम सकते हैं और हजारों प्रवासी पक्षियों को निहार सकते हैं.

5. आगरा | Agra

दूरी: 200 किमी | समय: करीब 3 घंटे

अगर आप वीकेंड पर कोई क्लासिक ट्रिप करना चाहते हैं तो आगरा हमेशा अच्छा विकल्प है. ताजमहल को सूरज की पहली किरणों के साथ देखना एक अनोखा अनुभव होता है. इसके अलावा यहां का मुगलाई खाना, आगरा का पेठा और पुराने बाजार आपको बहुत पसंद आएंगे.

6. गढ़ मुक्तेश्वर | Garh Mukteshwar

दूरी: 90 किमी | समय: करीब 2 घंटे

अगर आप गंगा किनारे थोड़ा शांति और आध्यात्मिकता महसूस करना चाहते हैं, लेकिन ऋषिकेश की भीड़ नहीं चाहिए, तो गढ़ मुक्तेश्वर किसी छिपे हुए शांत खजाने से कम नहीं है. यहां गंगा आरती देख सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं या बस गंगा किनारे बैठकर नदी की लहरों से बातें कर सकते हैं.