Weekly Tech Update: iPhone 18 से लेकर गेमिंग आउटेज तक, जानें इस हफ्ते टेक वर्ल्ड में क्या-क्या हुआ

इस हफ्ते टेक्नोलॉजी और गेमिंग की दुनिया में कई बड़े अपडेट्स देखने को मिले. गेमिंग इंडस्ट्री में Expedition 33 से Game of the Year का अवॉर्ड वापस ले लिया गया. क्रिसमस के दिन ऑनलाइन गेम्स बंद होने से लाखों गेमर्स परेशान हुए. मोबाइल टेक्नोलॉजी में Xiaomi ने 17 Ultra लॉन्च किया और iPhone 18 के लॉन्च में बदलाव की खबरें भी सामने आईं. Samsung के Galaxy S26 लॉन्च में बदलाव की बातें भी चर्चा में रहीं. आइए जानें इस हफ्ते की खास खबरें.

Expedition 33 से Indie Game Awards ने खिताब लिया वापस

Expedition 33 ने पहले Indie Game Awards में Game of the Year और Best Debut Game का अवॉर्ड जीता था. लेकिन बाद में यह खिताब वापस ले लिया गया, क्योंकि गेम में generative AI का इस्तेमाल पाया गया. यह Indie Game Awards की पॉलिसी के खिलाफ था.

सैमसंग और एप्पल मोबाइल अपडेट्स (Samsung Galaxy S26 & iPhone 18 Rumours)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Samsung Galaxy S26 सीरीज का लॉन्च जनवरी की बजाय फरवरी में हो सकता है. इसकी बिक्री मार्च में शुरू होगी. वहीं Apple अपने लंबे समय के फॉल लॉन्च ट्रेंड से हटकर बेस मॉडल iPhone 18 और बजट मॉडल iPhone 17e फरवरी या मार्च में लॉन्च कर सकता है, जबकि Pro और Pro Max सितंबर में लॉन्च हो सकते हैं.

क्रिसमस डे पर गेमिंग आउटेज (Major Gaming Outage on Christmas Day)

25 दिसंबर को कई ऑनलाइन गेम्स में तकनीकी दिक्कतें आईं. ARC Raiders, Fortnite और Rocket League जैसे गेमर्स इससे प्रभावित हुए. लगभग 35,000 कनेक्शन और सर्वर इश्यू रिपोर्ट किए गए. यह समस्या Epic Online Services के ऑथेंटिकेशन इश्यू से हुई.

Xiaomi 17 Ultra का लॉन्च (Xiaomi 17 Ultra Unveiled)

Xiaomi ने अपने प्रीमियम लाइनअप में 17 Ultra को लॉन्च किया. इसमें Leica-co-tuned क्वाड-कैमरा सिस्टम है, जिसमें 50MP मेन सेंसर और 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल है. यह Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 6,800mAh बैटरी के साथ आता है.

Realme 16 Pro और Pro+ भारत में लॉन्च (Realme 16 Pro & Pro+ Launch in India)

Realme 16 Pro सीरीज 6 जनवरी को भारत में लॉन्च होगी. दोनों मॉडल्स में 200MP मेन कैमरा है और Pro+ में 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी है. फ्रंट कैमरा 4K वीडियो 60fps रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है.

इंडिया में फेक e-Challan SMS स्कैम (Phishing Scam Targets Indian Drivers)

साइबर सिक्योरिटी फर्म Cyble ने फेक e-Challan SMS से जुड़े स्कैम का पता लगाया. स्कैमर्स फर्जी पोर्टल्स और डोमेन्स के जरिए लोगों से बैंकिंग डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.