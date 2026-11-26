दिग्गज टेक कंपनी Vivo ने अपने नवंबर 2026 इवेंट के दौरान भारतीय बाजार में अपनी नई फ्लैगशिप Vivo X500 सीरीज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. इस नई प्रीमियम सीरीज के तहत कंपनी ने तीन धांसू मॉडल्स उतारे हैं. इनमें Vivo X500, Vivo X500 Pro और सबसे टॉप-एंड Vivo X500 Pro Max शामिल हैं. इन तीनों स्मार्टफोन्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इनका टॉप मॉडल 2nm प्रोसेस पर बने फ्लैगशिप MediaTek Dimensity 9600 सीरीज चिपसेट से लैस है.

Vivo X500 Series की कीमत, ऑफर्स और सेल डेट

कीमत की बात करें तो Vivo X500 के एकमात्र 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,19,999 रुपये रखी गई है. वहीं, इसके प्रीमियम मॉडल Vivo X500 Pro के 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 1,49,999 रुपये तय की गई है. दूसरी तरफ, सीरीज के सबसे पावरफुल मॉडल Vivo X500 Pro Max की शुरुआती कीमत 12GB + 256GB वेरिएंट के लिए 1,64,999 रुपये है, जबकि इसके 12GB + 512GB टॉप मॉडल के लिए आपको 1,79,999 रुपये खर्च करने होंगे.

प्रोफेशनल फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए कंपनी ने अलग से 200mm Zeiss Telephoto Extender Gen 2 लेंस भी लॉन्च किया है जिसकी कीमत 15,999 रुपये है. जबकि इसके 400mm लेंस की कीमत 27,999 रुपये रखी गई है. इसके अलावा Vivo Imaging Kit की कीमत 11,999 रुपये है, और अगर आप Vivo X500 Pro Max Photography Kit (12GB + 512GB) का पूरा कॉम्बो खरीदते हैं तो इसकी कीमत 2,29,999 रुपये पड़ेगी. लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी SBI, HDFC Bank, IDFC First Bank और Yes Bank के कार्ड्स पर सीधे 10 प्रतिशत का इंस्टेंट कैशबैक भी दे रही है. ये तीनों स्मार्टफोन्स 3 दिसंबर से Amazon, Flipkart और Vivo इंडिया के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. कलर ऑप्शन्स की बात करें तो Vivo X500 को Ember Red और Titanium Black शेड्स में खरीदा जा सकेगा, जबकि Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max मॉडल्स Apex Orange और Eternal Black कलर्स में मिलेंगे.

Vivo X500 Pro Max और Vivo X500 Pro की स्क्रीन और परफॉर्मेंस

डुअल-सिम सपोर्ट करने वाली ये दोनों प्रो डिवाइसेज लेटेस्ट Android 17 पर आधारित OriginOS 7 पर काम करती हैं. Vivo X500 Pro Max में 6.85-इंच का बड़ा 2K (1,440 x 3,168 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट, 5,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, Dolby Vision और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है. वहीं, Vivo X500 Pro में 6.36-इंच की 1.5K AMOLED टचस्क्रीन मिलती है. धूल और पानी से बचाव के लिए ये दोनों ही फोन्स IP68 + IP69 रेटिंग्स के साथ आते हैं.

Vivo X500 Pro

सुपरफास्ट परफॉर्मेंस के लिए Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9600 Pro चिपसेट दिया गया है, जो 2nm प्रोसेस पर बना है और 4.55GHz की पीक क्लॉक स्पीड देता है. इसके साथ ही फोन्स में Mali-G2-Ultra-NX GPU, बेहतर इमेज प्रोसेसिंग के लिए V3+ और VS1 Blueprint Image Chips, LPDDR5x Ultra RAM और UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है. सिक्योरिटी के लिए इनमें इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है.

200MP Zeiss कैमरा और दमदार बैटरी

कैमरा सेटअप की बात करें तो दोनों प्रो मॉडल्स में Zeiss द्वारा ट्यून किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम मिलता है. इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सल का Zeiss True Dynamic प्राइमरी कैमरा और 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है. सबसे खास बात ये है कि Vivo X500 Pro Max में 200-मेगापिक्सल का Zeiss APO टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जबकि प्रो मॉडल में 64-मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दोनों फोन्स के फ्रंट में 50-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और ये फोन्स 4K/240 fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग करने में कैपेबल हैं.

Vivo X500 Pro Max में 7,800mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जबकि Vivo X500 Pro में 6,510mAh की दमदार बैटरी मिलती है. ये दोनों ही हैंडसेट्स 90W वायर्ड और 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं. कनेक्टिविटी के लिए इनमें 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 6, USB Type-C पोर्ट और GPS जैसे सभी जरूरी फीचर्स दिए गए हैं.

Vivo X500 में भी हैं कमाल के फीचर्स

Vivo X500

सीरीज का बेस मॉडल Vivo X500 भी समान ऑपरेटिंग सिस्टम और IP68 + IP69 रेटिंग्स के साथ आता है. इस फोन में 6.59-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 300Hz टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करता है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें 3nm पर आधारित ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9600M प्रोसेसर लगा है, जिसके साथ V3+ Blueprint Imaging Chip, LPDDR5x Ultra RAM और UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है.

फोटोग्राफी के लिए Vivo X500 में भी Zeiss का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर, 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 100x डिजिटल जूम सपोर्ट करने वाला 64-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल है. फ्रंट में 50-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और ये फोन 8K/30 fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. पावर बैकअप के लिए इसमें 7,500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो प्रो मॉडल्स की तरह ही 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

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