RailOne या IRCTC ऐप.. कौन-सा ऐप फोन में रखें? जानें किससे आसानी से बुक कर पाएंगे तत्काल टिकट

RailOne ऐप को पिछले साल लॉन्च किया गया था. ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए ये काफी काम का ऐप है. अच्छी बात है कि इस ऐप पर एक साथ कई फीचर्स मिल जाते हैं, जिससे आपको अलग-अलग ऐप रखने की जरूरत नहीं होती है. हालांकि, कई लोगों के मन में रहता है कि क्या RailOne ऐप से टिकट बुकिंग फास्ट होती है या पुराने IRCTC Rail Connect ऐप से? साथ में ये भी जानेंगे तत्काल टिकट बुक करने के लिए कौन-सा ऐप सबसे बढ़िया रहेगा.

आगे बढ़ने से पहले आपको RailOne की खासियत बता देते हैं, यानी वे फीचर्स जो इस ऐप में आपको देखने को मिलेंगे. RailOne ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है. यानी एंड्रॉयड फोन या आईफोन पर इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं.

RailOne की खासियत

हालांकि, ऐप ओपन होने के बाद आपको लॉगिन करना होगा या अगर आपके पास पहले से IRCTC अकाउंट नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन ऐप पर मिलेगा. लॉगिन हो जाने के बाद आप ऐप पर रिजर्व टिकट, अनरिजर्व टिकट बुकिंग या प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं. इसके अलावा आपको RailOne पर सर्च ट्रेन, PNR स्टेटस, कोच पॉजिशन, फूड ऑर्डर, रेल मदद, कोच पॉजिशन जैसे ऑप्शन भी मिलेंगे. यानी आपको इनमें से किसी भी काम के लिए अलग ऐप पर जाने की जरूरत नहीं है. इस वजह से RailOne को रेलवे का सुपर ऐप भी कहा जाता है.

IRCTC Rail Connect ऐप या RailOne?

जबकि IRCTC Rail Connect ऐप में आपको इतने ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं. यानी इस मामले में IRCTC के पुराने ऐप पर RailOne ऐप भारी है. ऐसे में अगर आप पुराना IRCTC ऐप फोन से हटा भी देते हैं तो आप RailOne से टिकट बुकिंग जैसे काम कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं तत्काल टिकट के लिए कौन-सा ऐप आपके लिए बढ़िया रहेगा.

RailOne की कैपिबिलिटी और इंटरफेस इसको यूजर्स के लिए पहली च्वॉइस बनाता है. इसमें आसानी से आप मास्टर लिस्ट ऐड करके पैसेंजर्स डिटेल्स की जानकारी टिकट बुकिंग के समय डाल सकते हैं. हालांकि, ये सुविधा IRCTC ऐप में भी मिलती है. लेकिम मेन अंतर पेमेंट को लेकर आता है. पेमेंट के लिए आपको इसमें वॉलेट का भी ऑप्शन मिलता है. IRCTC ऐप में ये सुविधा नहीं मिलती है. इससे पेमेंट थोड़ा सा फास्ट हो जाता है. जो तत्काल टिकट बुकिंग में आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा. ऐसे में आप इस ऐप का इस्तेमाल फास्ट तत्काल टिकट बुकिंग के लिए कर सकते हैं.

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