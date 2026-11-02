Jio के सबसे सस्ते प्लान्स, कीमत 147 रुपये से शुरू, सस्ते में चालू रहेगा SIM, अनलिमिटेड कॉलिंग-SMS

सस्ते रिचार्ज प्लान खोज रहे हैं यूजर्स के पास कई नए ऑप्शन्स आ गए हैं. हाल ही में Jio ने Airtel और Vi की राह पर चलते हुए भारत में केवल वॉयस कॉलिंग वाले नए प्रीपेड रीचार्ज प्लान पेश किए हैं. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के निर्देशों का पालन करते हुए अन्य टेलीकॉम कंपनियों ने भी ऐसे प्लान्स पेश किए थे. Jio के ये नए प्रीपेड प्लान्स 147 रुपये से शुरू होते हैं और इनमें मोबाइल डेटा के बिना अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है.

कंपनी ने इन रिचार्ज ऑप्शन्स को अपने ऐप और वेबसाइट पर एक अलग TRAI-मेंडेट पैक सेक्शन के तहत पेश किया है. अपने पुराने प्रीपेड प्लान्स के उलट, Jio के ये नए प्लान्स खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाए गए हैं जिन्हें खासतौर से केवल कॉलिंग की जरूरत होती है और जो मोबाइल डेटा के पैसे दिए बिना अपने सिम कार्ड को एक्टिव रखना चाहते हैं. इस सुविधा के लिए Jio ने कई वैलिडिटी ऑप्शन्स पेश किए हैं, जिनमें 22 दिन, 28 दिन, 30 दिन, पूरे एक महीने, 84 दिन और 336 दिनों की वैलिडिटी शामिल है.

Jio के 147 रुपये से शुरू होने वाले प्लान्स

इस नई कैटेगिरी का सबसे शुरुआती और सस्ता Jio वॉयस-ओनली रिचार्ज प्लान 147 रुपये का है, जो 22 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें यूजर्स को पूरी वैलिडिटी के दौरान देश भर में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और कुल 300 SMS की सुविधा मिलती है.

इसके बाद कंपनी का दूसरा रिचार्ज पैक 177 रुपये का है जो 28 दिनों की वैलिडिटी ऑफर करता है. हालांकि, कंपनी का 196 रुपये वाला पैक 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इन सबसे अलग, Jio ने एक मंथली रिचार्ज ऑप्शन भी पेश किया है जिसकी कीमत 197 रुपये है. ये मंथली पैक कैलेंडर तारीख के हिसाब से काम करता है, यानी अगर कोई यूजर किसी महीने की 5 तारीख को रिचार्ज करता है, तो उसे अगले महीने की 5 तारीख को ही दोबारा रिचार्ज करना होगा. इन चारों ही शुरुआती प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 300 SMS की सुविधा मिलती है, लेकिन इनमें कोई मोबाइल डेटा नहीं दिया जाता है.

लंबी वैलिडिटी चाहने वालों के लिए 448 रुपये और 1,748 रुपये के प्लान्स

लगातार रिचार्ज के झंझट से बचने और लगभग तीन महीने तक अपना सिम एक्टिव रखने वाले यूजर्स के लिए Jio का 448 रुपये वाला प्लान एक बेहतरीन विकल्प है. ये वॉयस-ओनली प्लान पूरे 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ कुल 1,000 SMS की सुविधा मिलती है. साथ ही, प्लान डिटेल्स के मुताबिक इसमें Jio ऐप्स और अन्य OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है.

वहीं जो यूजर्स बहुत लंबे समय के लिए सिम एक्टिव रखना चाहते हैं, उनके लिए Jio ने 1,748 रुपये का एक बड़ा पैक पेश किया है जो 336 दिनों की लंबी वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और कुल 3,600 SMS के साथ कॉम्प्लिमेंट्री OTT सब्सक्रिप्शन मिलते हैं. इस पूरे प्लान में भी कोई मोबाइल डेटा शामिल नहीं है. इन नए प्लान्स के आ जाने से अब Jio के पास कम दिनों से लेकर लगभग पूरे साल भर तक की वैलिडिटी वाले कई वॉयस-ओनली ऑप्शन्स मौजूद हैं, जिससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से चुनने की पूरी आजादी मिलती है.

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