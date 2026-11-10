एक रिचार्ज और हसबैंड-वाइफ दोनों का चलेगा SIM, Airtel का फैमली प्लान, साथ में अनलिमेटड कॉल-डेटा और OTT

रिचार्ज प्लान्स लगातार महंगे हो रहे हैं. ऐसे में लोगों को सिम एक्टिवेट रखने के लिए महंगे प्लान्स लेने पर मजबूर होना पड़ता है. हालांकि, आप फैमली प्लान के साथ एक रिचार्ज में हसबैंड-वाइफ दोनों का सिम एक्टिवेट रख सकते हैं. इसके अलावा आपको अनलिमिटेड कॉल-इंटरनेट और दूसरे फायदे मिलते हैं. Airtel के पास आपके लिए एक बेहद ही शानदार ऑप्शन मौजूद है.

आप Airtel का फैमली प्लान ले सकते हैं. इसमें एक रिचार्ज में आप दो सिम चला सकते हैं. यानी प्राइमरी सिम के साथ एक एड-ऑन सिम की सुविधा मिलती है, जो इसे दो लोगों के इस्तेमाल के लिए बेहद यूजफुल और बजट-फ्रेंडली बनाती है. Airtel का ये फैमिली प्लान प्रति माह 699 रुपये (प्लस GST) की कीमत पर आता है. यानी एक मेंबर को इसके लिए लगभग 350 रुपये खर्च करने होंगे. दोनों ही मेंबर्स को अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा की सुविधा देता है. इसके साथ ही, दोनों यूजर्स देश भर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल, एसटीडी (STD) और रोमिंग कॉल्स का आनंद उठा सकते हैं.

प्रीमियम OTT ऐप्स और डिजिटल फायदे

डेली इस्तेमाल के लिए इस प्लान में इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, प्रतिदिन 100 SMS मिलते हैं. बेहतर इंटरनेट स्पीड के लिए 5G स्लाइसिंग के साथ कंपनी की खास Fast Lane Technology का सपोर्ट भी दिया गया है. इसके अलावा, इस प्लान के साथ मिलने वाले दूसरे डिजिटल और एंटरटेनमेंट फायदों की लिस्ट काफी लंबी है.

6 महीनों के लिए Amazon Prime Mobile का फ्री सब्सक्रिप्शन

6 महीनों के लिए Google One (100GB क्लाउड स्टोरेज) का एक्सेस

1 साल (12 महीने) के लिए JioHotstar Mobile का सब्सक्रिप्शन

3 महीनों के लिए Airtel Xstream Play Premium का मुफ्त एक्सेस

12 महीनों के लिए Adobe Express Premium का सब्सक्रिप्शन

इन फायदों के अलावा, ग्राहकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए इस प्लान में फ्रॉड लिंक्स को ब्लॉक करने की सुविधा, स्पैम प्रोटेक्शन, OTP अलर्ट्स, फ्री हैलो ट्यून्स और Blue Ribbon Bag ट्रैकिंग जैसी बेहतरीन सिक्योरिटी सर्विसेज भी शामिल हैं.

एड-ऑन कनेक्शन्स

आपको बता दें कि इस प्लान के तहत ग्राहक अपने अकाउंट में अधिकतम 9 एड-ऑन कनेक्शन्स (आपके प्लान के हिसाब से फ्री और पेड दोनों मिलाकर) जोड़ सकते हैं. हर अतिरिक्त पेड एड-ऑन कनेक्शन के लिए ग्राहक को 349 प्रति माह का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. इसके अलावा, Airtel 149 प्रति माह की कीमत पर एक डेटा-ओनली एड-ऑन सिम की सुविधा भी देता है, जो प्राइमरी प्लान के डेटा कोटा से ही इंटरनेट का इस्तेमाल करता है.

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