Airtel वापस ले आया सस्ता प्लान, यूजर्स की मौज, 300 रुपये से कम में अनलिमिटेड फायदे

भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारती Airtel ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा देते हुए अपने बेहद लोकप्रिय और बजट-फ्रेंडली 299 रुपये वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान को दोबारा बाजार में उतार दिया है. आपको बता दें कि कुछ महीने पहले इस प्लान को Airtel की वेबसाइट और Airtel Thanks ऐप से हटा दिया गया था. हालांकि, अब ग्राहकों की भारी मांग के बाद इसे वापस ला दिया गया है. ये प्लान पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, रोजाना 1GB हाई-स्पीड डेटा और रोज 100 SMS की सुविधा देता है. ये फैसला ऐसे समय में आया है जब Airtel ने हाल ही में अपने कई दूसरे पुराने प्रीपेड प्लान्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया है.

Airtel के 299 रुपये वाले रिचार्ज प्लान के फायदे

Airtel के इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी पूरे 28 दिनों की है, जिसमें देश भर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग (फ्री नेशनल रोमिंग के साथ) मिलती है. इसके साथ ही, ग्राहकों को रोजाना 1GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, यानी पूरी वैलिडिटी के दौरान कुल 28GB डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है. प्लान में हर दिन 100 फ्री SMS भेजने की सुविधा भी शामिल है.

ध्यान रहे कि डेली इंटरनेट लिमिट खत्म होने के बाद इसकी स्पीड Airtel के नियमों के अनुसार कम हो जाएगी. ये रिचार्ज प्लान उन यूजर्स के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है जिन्हें रोज थोड़ा इंटरनेट इस्तेमाल करने के साथ-साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की जरूरत होती है और जो महंगे रिचार्ज प्लान्स पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं. इस प्लान की वापसी से Airtel के ग्राहकों को बजट सेगमेंट में रिचार्ज का एक और बेहतरीन ऑप्शन मिल गया है, जिसे ग्राहक सीधे Airtel की वेबसाइट या Airtel Thanks ऐप पर जाकर चेक और रिचार्ज कर सकते हैं.

कम बजट वाले ग्राहकों के लिए 185 रुपये वाला कॉलिंग प्लान

299 रुपये वाले प्लान के अलावा, Airtel के पास केवल कॉलिंग पसंद करने वाले यूजर्स के लिए 185 रुपये का एक बेहद बजट-फ्रेंडली प्लान भी मौजूद है. ये प्लान भी पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और देश भर में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग (फ्री नेशनल रोमिंग के साथ) की सुविधा देता है. इस प्लान में पूरी वैलिडिटी के दौरान भेजने के लिए कुल 300 SMS मिलते हैं. ये प्लान खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो केवल फोन पर लंबी बातें और मैसेज करना पसंद करते हैं, और जिन्हें अपने रिचार्ज के साथ कोई भी इंटरनेट डेटा पैक नहीं चाहिए होता है.

Airtel के 203 रुपये और 206 रुपये वाले कैलेंडर मंथ पैक्स

अगर आप पूरे 30 दिनों या पूरे महीने की वैलिडिटी चाहते हैं, तो Airtel के पास दो और सस्ते ऑप्शन्स मौजूद हैं.

203 रुपये का प्रीपेड प्लान: इस रिचार्ज पैक में ग्राहकों को पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, जिसके तहत देश भर में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग और भेजने के लिए कुल 300 SMS दिए जाते हैं. 206 रुपये का प्रीपेड प्लान: ये रिचार्ज पैक पूरे एक कैलेंडर महीने की वैलिडिटी के साथ आता है (यानी ये हर महीने ठीक उसी तारीख को रिन्यू होगा जिस तारीख को आपने रिचार्ज किया था). इसमें भी ग्राहकों को बिना किसी डेटा के अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग और कुल 300 SMS की सुविधा मिलती है.

देखा जाए तो ये सभी रिचार्ज प्लान्स उन ग्राहकों के लिए सबसे बेहतरीन बजट ऑप्शन्स हैं जो अपने Airtel सिम कार्ड को एक्टिव रखना चाहते हैं और जिनका मुख्य काम केवल कॉलिंग करना होता है.

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