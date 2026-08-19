PV Sindhu के माथे पर दिखा अनोखा डिवाइस, Zomato के को-फाउंडर से है खास कनेक्शन, जानें खासियत

PV Sindhu को नई दिल्ली में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में मुकाबला करते समय माथे पर एक डिवाइस पहने देखा गया है. Temple नाम का ये छोटा वेयरेबल माथे के एक तरफ लगाया जाता है. इस डिवाइस को ब्रेन तक पहुंचने वाले ब्लड फ्लो में हो रहे बदलावों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है.

ये डिवाइस इसलिए भी चर्चा में आया है क्योंकि इसे Zomato के सह-संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने डेवलप किया है. दीपेंद्र गोयल ने इससे पहले राज शमानी के Figuring Out पॉडकास्ट में Temple के बारे में बात की थी, जहां इस वेयरेबल और ब्रेन हेल्थ पर इसके फोकस को लेकर काफी दिलचस्पी देखने को मिली थी. हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब सिंधु को Temple पहने देखा गया है. इससे पहले इस साल अप्रैल में बैडमिंटन टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप, Thomas and Uber Cup के दौरान भी वह इसी डिवाइस के साथ नजर आई थीं.

छोटा वेयरेबल लेकिन ट्रैकिंग का उस्ताद

Temple एक छोटा वेयरेबल है, जिसे माथे के एक तरफ लगाया जाता है. इसे ब्रेन में ब्लड फ्लो और ब्रेन के काम करने के तरीके से जुड़े दूसरे सिग्नल्स की लगातार मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है. डिवाइस के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, Temple रियल टाइम में सेरेब्रल ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन की मात्रा, कॉग्निटिव लोड और एंट्रॉपी को ट्रैक करता है. एंट्रॉपी को मेटाबॉलिक या सिम्पैथेटिक डिमांड के एक माप के तौर पर बताया गया है.

अलग-अलग एक्टिविटी के दौरान दिमाग के काम को समझने की कोशिश

इसका मकसद यूजर्स को ये समझने में मदद करना है कि अलग-अलग एक्टिविटी के दौरान उनका ब्रेन और शरीर किस स्थिति से गुजर रहा है.

एथलीट्स के लिए इसका मतलब ट्रेनिंग स्ट्रेस, रिकवरी, स्लीप और फोकस से जुड़ा अतिरिक्त डेटा मिलना हो सकता है. सामान्य फिटनेस ट्रैकर्स जहां मुख्य रूप से हार्ट रेट या शरीर की मूवमेंट जैसी चीजों पर ध्यान देते हैं, वहीं Temple का फोकस सीधे ब्रेन पर ज्यादा है.

इसके पीछे सोच ये है कि ब्रेन तक पहुंचने वाले ब्लड की मात्रा में होने वाले बदलाव थकान, एकाग्रता और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन से जुड़े दूसरे पहलुओं के बारे में उपयोगी संकेत दे सकते हैं. रिसर्चर्स पारंपरिक तौर पर कंट्रोल एनवायरमेंट में बड़ी इमेजिंग मशीनों की मदद से इन सिग्नल्स की स्टडी करते रहे हैं. Temple इसी तरह की मॉनिटरिंग को रोजमर्रा की जिंदगी तक लाने की कोशिश कर रहा है.

ये डिवाइस अभी एक्सपेरिमेंटल है और आम लोगों के लिए खरीदने को उपलब्ध नहीं है. Temple फिलहाल अर्ली एक्सेस दे रहा है और आने वाले महीनों में इसका पूरा लॉन्च होने की उम्मीद है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस वेयरेबल की कीमत करीब 72,000 रुपये हो सकती है. पीवी सिंधु भारत की सबसे बड़ी बैडमिंटन स्टार्स में से एक हैं. वह BWF World Championships जीतने वाली पहली भारतीय बनी थीं और दो ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं. इस बड़े बैडमिंटन टूर्नामेंट में वह कुल छह मेडल जीत चुकी हैं.

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