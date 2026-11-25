पिछले कुछ सालों में AI की ग्लोबल रेस को आगे बढ़ाने का काम प्राइमरली OpenAI और Anthropic जैसी दिग्गज कंपनियों ने ही किया है. ये दोनों कंपनियां अपने नए-नए AI मॉडल्स और अपडेट्स को इतनी तेज रफ्तार से बाजार में उतार रही हैं कि लोग हैरान हैं. लेकिन अब यही तेज रफ्तार इन दोनों कंपनियों के खुद के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गई है. मशहूर मीडिया हाउस Axios की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार, अंदरूनी तौर पर टेस्ट किए जा रहे नए AI मॉडल्स इतने ज्यादा ताकतवर और एडवांस हो चुके हैं कि अब उन्हें आम जनता के लिए रिलीज करना सुरक्षित नहीं माना जा रहा है. हम आपको AI की इस सीक्रेट दुनिया और वैज्ञानिकों के बीच मची इस भारी खलबली के बारे में वो सब कुछ बताने जा रहे हैं जो भविष्य की तकनीक को पूरी तरह से बदल सकती है.

इस गंभीर मामले से जुड़े 24 से अधिक इंटरनल सोर्स और रिसर्चर्स से बातचीत के आधार पर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि AI की सुपर-पावर और उसे कंट्रोल करने की इंसानी क्षमता के बीच का फासला अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है. AI इतनी तेजी से नई चीजें सीख रहा है कि वैज्ञानिक भी उसे पूरी तरह से काबू करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं. जहां कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समस्या को तकनीकी सुधारों से ठीक किया जा सकता है, वहीं कई सीनियर साइंटिस्ट्स का साफ कहना है कि इन बेहद एडवांस मॉडल्स को कंट्रोल करने का फिलहाल दुनिया में कोई तकनीकी समाधान मौजूद ही नहीं है. ऐसे में इन दोनों बड़ी कंपनियों को नए और ज्यादा ताकतवर मॉडल्स की ट्रेनिंग को तुरंत रोक देना चाहिए .

सीक्रेट मॉडल्स हैं पब्लिक मॉडल्स से कई गुना एडवांस

रिपोर्ट में शामिल एक बड़े अधिकारी ने बताया कि विज्ञान, मैथमैटिक्स, साइबर सुरक्षा और रिसर्च के क्षेत्रों में AI ने जो हालिया तरक्की की है, उसने इन मॉडल्स की टेस्टिंग के दौरान इन्हें कंट्रोल करने के काम को बेहद मुश्किल बना दिया है . एक दूसरे सोर्स ने खुलासा किया कि OpenAI और Anthropic के पास इस समय जो सीक्रेट अनरिलीज़्ड मॉडल्स मौजूद हैं, वो अभी आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ChatGPT या Claude के मुकाबले "कई गुना ज्यादा ताकतवर" और एडवांस हैं, लेकिन वो बड़े पैमाने पर रिलीज करने के लिहाज से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं.

इस चिंता ने दोनों कंपनियों के अंदर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या भविष्य में आने वाले इन फ्रंटियर मॉडल्स के पब्लिक रिलीज को हमेशा के लिए रोक दिया जाना चाहिए, या फिर क्या कंपनियों को नए और स्मार्ट मॉडल्स की ट्रेनिंग पर ही पूरी तरह से ब्रेक लगा देना चाहिए . एक रिसर्चर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हम लगातार AI को खुद से ज्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश करते रहे, तो आने वाले समय में वो इंसानों को बहुत ही आसानी से बेवकूफ बना देगा, और एक बार ऐसा होने पर हमारे सुरक्षा के सारे नियम धरे के धरे रह जाएंगे.

सुरक्षा चक्र को भी तोड़ सकते हैं ये नए मॉडल्स

AI के इन सीक्रेट मॉडल्स की बेमिसाल ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि Claude के एक अनरिलीज़्ड 'रिसर्च' मॉडल ने गणित की दुनिया की सबसे कठिन पहेली Riemann hypothesis को बहुत ही आसानी से हल कर दिया, जिसे पिछले 150 सालों से दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान भी हल नहीं कर पाए थे . इसके अलावा, रॉकस्टार जैसे हैकिंग अटैक्स और सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी के पीछे भी इन्हीं सीक्रेट मॉडल्स का हाथ होने की बात सामने आई है . जैसे-जैसे ये मॉडल्स ज्यादा एडवांस हो रहे हैं, ये अपने खुद के सेफ्टी गार्डरेल्स को बायपास कर रहे हैं और बिना किसी स्टेप-बाय-स्टेप लॉजिक के सीधे नतीजे दे रहे हैं, जिससे इंसानों के लिए ये समझ पाना नामुमकिन हो जाता है कि AI ने ये फैसला कैसे लिया.

इसके बावजूद, इन कंपनियों के कुछ कर्मचारियों का मानना है कि भविष्य में शायद कंपनियां सुरक्षा को ताक पर रखकर मुनाफे की होड़ में इन मॉडल्स को बाजार में उतार सकती हैं . हालांकि, OpenAI के एक स्पोक्सपर्सन ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि कंपनी ने अब कई नए और सख्त सेफ्टी नियम अपनाए हैं जो इन नई रिलीज की रफ्तार को काफी धीमा कर देंगे . उन्होंने कहा, "हमारी जिम्मेदारी केवल गेम को रिलीज करने तक नहीं, बल्कि ट्रेनिंग के समय से ही शुरू हो जाती है. AI सुरक्षा का सबसे कठिन काम अभी आना बाकी है और हम साफ कर चुके हैं कि अगर सुरक्षा के लिए हमें भारी नुकसान भी उठाना पड़े, तो भी हम अपनी रिलीज को धीमा करने या रोकने से पीछे नहीं हटेंगे."

Anthropic की ओर से भी कहा गया है कि किसी मॉडल को केवल सीक्रेट रखने से वो सुरक्षित नहीं हो जाता, और सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कंपनी ने हाल ही में अपने एक बड़े मॉडल की प्री-ट्रेनिंग को भी कुछ समय के लिए रोक दिया था. इस समस्या के समाधान के रूप में वैज्ञानिक ये सुझाव दे रहे हैं कि इन सुपर-एडवांस मॉडल्स को आम जनता के लिए पूरी तरह ओपन करने के बजाय, इन्हें केवल चुनिंदा वैज्ञानिकों या बड़े कॉर्पोरेट रिसर्चर्स तक ही सीमित रखा जाए. हालांकि, कई रिसर्चर्स का मानना है कि इन मॉडल्स का बंद कमरों में केवल इंटरनल टेस्ट करना भी इंसानी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है.

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