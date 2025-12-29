iPhone चोरी हो जाए तो भी टेंशन खत्म! अभी तुरंत On कर लें ये 2 ज़रूरी सेटिंग

सबसे महंगे मोबाइल में से एक हैं iPhone, जिनके कई मॉडल्स की कीमत 2 लाख तक चली जाती है. इसीलिए लोग काफी सोच-समझकर iPhone खरीदते हैं, जिसके बाद उसकी पूरी दुनिया यानी पर्सनल डेटा फोटोज़ और वीडियो समेत इसमें सेव रहती हैं. ऐसे में अगर ये महंगा iPhone चोरी हो जाए, तो उस शख्स के पैरों तले जमीन खिसक जाए. आपके साथ ऐसा न हो इसीलिए आपको iPhone में दो सेटिंग ऑन करके रखनी होगी, जिससे आपको ये संतुष्टि रहेगी कि चोर भी आपके iPhone को यूज़ नहीं कर पाएगा. यानी उसके लिए ये iPhone किसी काम का नहीं रहेगा.

Find My iPhone सेटिंग

Find My iPhone सेटिंग, ये Apple की सबसे ताकतवर सिक्योरिटी सुविधाओं में से एक है. यह सेटिंग On होने पर आप अपने iPhone की लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं. अगर फोन चोरी हो जाए तो किसी दूसरे iPhone, iPad या लैपटॉप से iCloud वेबसाइट पर लॉगिन करके फोन की लोकेशन देखी जा सकती है. इतना ही नहीं, आप चाहें तो फोन को Lost Mode में डाल सकते हैं, जिससे स्क्रीन लॉक हो जाती है और कोई भी व्यक्ति फोन का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाता. इस फीचर के जरिए आप दूर से ही फोन का पूरा डेटा डिलीट भी कर सकते हैं, ताकि आपकी निजी जानकारी गलत हाथों में न जाए.

Activation Lock कैसे काम करती है?

Activation Lock एक ऐसी सेटिंग है जो Find My iPhone के साथ ही एक्टिव होती है. यह फीचर iPhone को पूरी तरह से सुरक्षित बनाता है क्योंकि इसके बिना आपका Apple ID और पासवर्ड डाले कोई भी व्यक्ति फोन को रीसेट नहीं कर सकता. यानी अगर चोर फोन को फैक्ट्री रिसेट करने की कोशिश भी करे, तो भी वह Apple ID मांगेगा. यही वजह है कि चोरी हुए iPhone को बेचना या इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन है. भारत में iPhone चोरी के मामलों में Activation Lock की वजह से कई फोन रिकवर भी किए गए हैं.

iPhone चोरी होने पर

अगर आपका iPhone चोरी हो जाता है, तो सबसे पहले किसी दूसरे डिवाइस से iCloud में लॉगिन करें. वहां जाकर Find My सेक्शन में अपने iPhone की लोकेशन चेक करें. अगर फोन पास में नहीं है, तो तुरंत Lost Mode ऑन कर दें. इसके बाद अपने Apple ID का पासवर्ड बदलना भी एक समझदारी भरा कदम होता है. इससे आपके iCloud, App Store और अन्य Apple सर्विसेज सुरक्षित रहती हैं.

अगर Find My iPhone और Activation Lock पहले से On हैं, तो आपका फोन न सिर्फ ट्रैक किया जा सकता है बल्कि आपका पर्सनल डेटा भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है. यही दो सेटिंग्स iPhone को आम स्मार्टफोन से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाती हैं.