बैक पैनल, बैटरी, कैमरा... दिल्ली में बिक रहे iPhones के नकली पार्ट्स; पुलिस ने 1.6 करोड़ का सामान किया जब्त

दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में नकली iPhone स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज को असली प्रोडक्ट बताकर बेचने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में 5 दुकान मालिकों को गिरफ्तार किया गया है. ऑपरेशन के दौरान करीब 1.6 करोड़ रुपये का नकली सामान जब्त किया गया है.

यह कार्रवाई रोहिणी सेक्टर 3 के एक मॉल और एक मार्केट में मौजूद पांच दुकानों पर छापेमारी के बाद हुई, जहां बड़ी मात्रा में नकली स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज बरामद की गईं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी इन नकली प्रोडक्ट्स को असली एक्सेसरीज बताकर ग्राहकों को बेच रहे थे.

5 दुकान मालिक गिरफ्तार

पुलिस ने एक बयान में कहा कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिनेश (दिनेश स्पेयर पार्ट के मालिक), शिवम सिंघल (सिंघल मोबाइल एक्सेसरीज के मालिक), शिवम (प्रधान जी कम्युनिकेशन के मालिक), पुनीत (सतगुरु एक्सेसरीज के मालिक) और रामकरण शर्मा (कंसल एक्सेसरीज Nxt के ऑपरेटर) के रूप में हुई है.

ऐसे चलाया गया पूरा ऑपरेशन

पुलिस ने बताया कि 6 मार्च को एक टीम को खास जानकारी मिली कि रोहिणी में कई दुकानें iPhone के नकली स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज को असली बताकर बेच रही हैं. सूचना मिलने पर, एक टीम ने पहचानी गई दुकानों पर रेड मारी. Apple के एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भी मौके पर बुलाया गया और वह भी रेडिंग टीम के साथ ऑपरेशन के दौरान शामिल हुआ.

एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि रेड के दौरान, दुकान के मालिक iPhone प्रोडक्ट बेचने के लिए Apple से कोई बिल या ऑथराइजेशन नहीं दिखा पाए. कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के इंस्पेक्शन करने पर, दुकानों से बड़ी मात्रा में iPhone के नकली स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज बरामद हुईं, जिनमें बैक पैनल, बॉडी, बैटरी, चार्जिंग फ्लेक्स, बैक कवर, एडॉप्टर और USB केबल शामिल थे.

1.6 करोड़ का नकली सामान जब्त

पुलिस ने अलग-अलग iPhone मॉडल के लगभग 1,000 बैक पैनल, 180 बॉडी, 228 बैटरी, 48 कैमरा और चार्जिंग फ्लेक्स कंपोनेंट, 738 बैक कवर, 14 एडॉप्टर और 109 USB केबल जब्त किए. पुलिस ने बताया कि बरामद नकली चीजों की अनुमानित कीमत लगभग 1.6 करोड़ रुपये है.

केस दर्ज, आगे की जांच जारी

केस रजिस्टर कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है. पुलिस ने कहा कि आरोपी कुछ समय से यह धंधा चला रहे थे और सप्लायर और खुले बाजार से नकली प्रोडक्ट लाते थे. उन्होंने कहा कि टीमें अब सप्लाई चेन की पहचान करने और नकली प्रोडक्ट के असली सोर्स का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं.