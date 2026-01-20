iPhone से फोटो अच्छी नहीं आती? ये 5 कैमरा फीचर्स बदल देंगे आपकी फोटोग्राफी

विज्ञापन
iPhone का कैमरा बेहद पावरफुल होता है और हर नई जनरेशन के साथ Apple इसमें और एडवांस फीचर्स जोड़ता है. खासकर Pro और Pro Max मॉडल्स में ऐसे कैमरा टूल्स मिलते हैं जो प्रोफेशनल कैमरा जैसा अनुभव देते हैं.

iPhone महंगा और फोटोज़ बेकार! क्या आपके दोस्त भी आपको ऐसा ही बोलते हैं? अगर हां, तो ये पांचों कैमरा सीक्रेट्स आप ध्यान से पढ़ लें. क्योंकि iPhone से अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी तस्वीरें और वीडियोज़ बनाई जा सकती हैं. लेकिन उसके लिए आपको कैमरे में कुछ सेटिंग्स और टिप्स को अपनाना होगा. क्योंकि iPhone का कैमरा बेहद पावरफुल होता है और हर नई जनरेशन के साथ Apple इसमें और एडवांस फीचर्स जोड़ता है. खासकर Pro और Pro Max मॉडल्स में ऐसे कैमरा टूल्स मिलते हैं जो प्रोफेशनल कैमरा जैसा अनुभव देते हैं. अगर आप अपने iPhone को लेटेस्ट iOS वर्जन पर अपडेट रखते हैं, तो आपको ये सभी फीचर्स मिलते हैं जिनसे आपकी फोटोग्राफी काफी बेहतर हो सकती है.

1. एक्सपोज़र बदलें

कई बार फोटो ओवरएक्सपोज़र या अंडरएक्सपोज़र की वजह से खराब आती है. iPhone का डिफॉल्ट एक्सपोज़र हर तरह की लाइटिंग को सही से हैंडल नहीं कर पाता. ऐसे में आप एक्सपोज़र को खुद कंट्रोल कर सकते हैं. कैमरा स्क्रीन पर ऊपर की तरफ स्वाइप करने या कंट्रोल आइकन पर टैप करने से एक्सपोज़र ऑप्शन दिखता है. इसे दाईं तरफ ले जाने से फोटो ब्राइट होती है और बाईं तरफ ले जाने से डार्क. आप एक ही सीन की अलग-अलग एक्सपोज़र पर फोटो लेकर बाद में बेस्ट फोटो चुन सकते हैं.

2. फोटो को थोड़ा टेढ़ा लें
हर फोटो का बिल्कुल सीधा होना जरूरी नहीं. कभी-कभी हल्का-सा टेढ़ा एंगल फोटो को ज्यादा डायनामिक बना देता है. Level फीचर ऑन करने से आप जानबूझकर फोन को थोड़ा घुमा कर क्रिएटिव एंगल पा सकते हैं.

3. पोर्ट्रेट मोड से प्रोफेशनल लुक पाएं
पोर्ट्रेट फोटो की सबसे बड़ी खासियत होती है कि पूरा ध्यान इंसान पर जाता है और बैकग्राउंड हल्का ब्लर हो जाता है. iPhone का Portrait Mode यही काम करता है. कैमरा ऐप में Portrait मोड चुनने के बाद आप अपर्चर कंट्रोल से बैकग्राउंड ब्लर कम या ज्यादा कर सकते हैं. इसके अलावा Natural Light के साथ-साथ Studio Light, Contour Light और Stage Light जैसे इफेक्ट्स भी मिलते हैं, जो फोटो को स्टूडियो जैसा लुक देते हैं.

4. बर्स्ट मोड से क्लिक करें
तेज मूवमेंट वाले सीन जैसे बच्चों की शरारत, खेल या जानवरों की फोटो लेते समय सही पल कैद करना मुश्किल होता है. ऐसे में Burst Mode मदद करता है. इसमें एक साथ कई फोटो क्लिक होती हैं, जिनमें से आप बेस्ट चुन सकते हैं. इसके लिए कैमरा सेटिंग्स में जाकर Burst और Faster Shooting को ऑन करना होता है.

5. AE/AF लॉक से फोकस
अगर आप चाहते हैं कि फोटो लेते समय सब्जेक्ट हमेशा सही फोकस और रोशनी में रहे, तो AE/AF Lock फीचर बेहद काम का है. कैमरा स्क्रीन पर सब्जेक्ट पर कुछ सेकंड तक दबाकर रखने से ऊपर “AE/AF Lock” लिखा आता है. इसका मतलब है कि अब फोकस और एक्सपोज़र लॉक हो चुके हैं. अब आप फोन को थोड़ा हिला सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट सही रहेगा. लॉक हटाने के लिए बस स्क्रीन पर कहीं भी टैप कर दें.

