विज्ञापन
विशेष लिंक

YouTube Playlists से कैसे बढ़ते हैं Views और Watch Time, जान लीजिए पूरी स्ट्रैटेजी

YouTube Playlist का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह जब एक वीडियो खत्म होता है और उसी टॉपिक से जुड़ा दूसरा वीडियो अपने आप चलने लगता है, तो व्यूअर बिना सोचे अगला वीडियो देख लेता है.

Read Time: 2 mins
Share
YouTube Playlists से कैसे बढ़ते हैं Views और Watch Time, जान लीजिए पूरी स्ट्रैटेजी

YouTube पर कंटेंट बनाना सिर्फ वीडियो अपलोड करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से ऑर्गनाइज़ करना भी उतना ही ज़रूरी होता है. इसी काम में YouTube Playlist आपकी सबसे बड़ी मदद करती हैं. जब आप अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाते हैं, तो दर्शक एक वीडियो देखने के बाद अगला वीडियो भी देखने के लिए रुक जाते हैं. इससे आपके चैनल का टोटल वॉच टाइम और व्यूज़ दोनों बढ़ते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

प्लेलिस्ट का फायदा
प्लेलिस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह जब एक वीडियो खत्म होता है और उसी टॉपिक से जुड़ा दूसरा वीडियो अपने आप चलने लगता है, तो व्यूअर बिना सोचे अगला वीडियो देख लेता है. इससे न सिर्फ व्यूज़ बढ़ते हैं, बल्कि चैनल की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी मजबूत होती है. यही वजह है कि YouTube उन चैनलों को ज्यादा प्रमोट करता है जिनका वॉच टाइम अच्छा होता है.

अलग-अलग तरह का कंटेंट
प्लेलिस्ट उन YouTubers के लिए बहुत बढ़िया है जो आपके चैनल पर अलग-अलग तरह का कंटेंट बनाते हैं. जैसे ट्रैवल वीडियो, टेक रिव्यू, व्लॉग्स या किसी खास सीरीज़ के वीडियो. इससे व्यूयर्स को अपनी पसंद का कंटेंट ढूंढने में आसानी होती है और वे एक ही प्लेलिस्ट में कई वीडियो देख लेते हैं.

अगर आप किसी खास सीरीज़ पर काम कर रहे हैं, तो उस सीरीज़ के सभी वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में रखें. इससे आपका कंटेंट ज्यादा प्रोफेशनल और ऑर्गनाइज़्ड दिखाई देता है.

Latest and Breaking News on NDTV

YouTube Studio में मैनेज करना आसान
अपने चैनल की सभी प्लेलिस्ट को आप YouTube Studio के जरिए आसानी से मैनेज कर सकते हैं. YouTube Studio में जाकर Content सेक्शन के अंदर Playlists ऑप्शन से आप नई प्लेलिस्ट बना सकते हैं या पुरानी प्लेलिस्ट को एडिट कर सकते हैं. इसके अलावा, Create मेन्यू से भी आप तुरंत नई प्लेलिस्ट जोड़ सकते हैं. यह प्रोसेस बहुत आसान है और ज्यादा समय नहीं लेता.

लंबे समय में प्लेलिस्ट का असर
प्लेलिस्ट का फायदा तुरंत नहीं बल्कि धीरे-धीरे दिखाई देता है. जैसे-जैसे आपके वीडियो बढ़ते जाते हैं और लोग प्लेलिस्ट के जरिए उन्हें लगातार देखते हैं, वैसे-वैसे आपका चैनल सर्च में ऊपर आने लगता है. यही वजह है कि हर नए और पुराने YouTuber को प्लेलिस्ट पर जरूर ध्यान देना चाहिए. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Youtube, Youtube Playlist, Youtube Tips
Get App for Better Experience
Install Now