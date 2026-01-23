विज्ञापन
Aadhaar में सही पता दर्ज होने से न सिर्फ आपको सेवाएं आसानी से मिलती हैं, बल्कि पहचान से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों से भी बचाव होता है. अब ये होगा कैसे चलिए आज आपको यहां बताते हैं. 

नया घर? Aadhaar Card में पता मुफ्त कैसे बदलें! आसान तरीका और स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

आप नए घर में शिफ्ट हो गए हैं और आपको अपने बैंक से लेकर डिलीवरी एड्रेस तक हर जगह अपना पता बदलना होगा. इसी के साथ Aadhaar में भी पता अपडेट कराना होगा! क्योंकि आधार के बाद ही आप बैंकिंग, स्कूल या ऑफिस और जरूरी सेवाओं को चालू रख पाएंगे. Aadhaar में सही पता दर्ज होने से न सिर्फ आपको सेवाएं आसानी से मिलती हैं, बल्कि पहचान से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों से भी बचाव होता है. अब ये होगा कैसे चलिए आज आपको यहां बताते हैं. 

ऑनलाइन Aadhaar पता कैसे अपडेट करें?
इसके लिए आपको UIDAI के Self-Service Update Portal यानी myaadhaar.uidai.gov.in पर जाना होगा. यहां अपना Aadhaar नंबर डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से लॉगिन करें. लॉगिन करने के बाद आपके Aadhaar की डेमोग्राफिक जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी. अगर पता पुराना है, तो आप उसे अपडेट करने का ऑप्शन चुनें. इसके बाद आपको Proof of Address यानी पते का प्रमाण अपलोड करना होगा, जो JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में हो सकता है और जिसकी साइज 2MB से ज्यादा न हो.

अपडेट रिक्वेस्ट और स्टेटस ट्रैकिंग
दस्तावेज अपलोड करने के बाद अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करें. सबमिट करते ही आपको एक Service Request Number यानी SRN मिलेगा. इसी नंबर से आप यह ट्रैक कर सकते हैं कि आपका Aadhaar अपडेट हुआ या नहीं. कुछ दिनों में UIDAI आपकी जानकारी को वेरिफाई करके अपडेट कर देता है. समय-समय पर SRN स्टेटस चेक करते रहना जरूरी है.

Aadhaar अपडेट के फायदे
अगर Aadhaar में पता या अन्य जानकारी अपडेट नहीं है, तो कई जगह परेशानी हो सकती है. बैंकिंग लेन-देन, एयरपोर्ट पर पहचान जांच या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है. गलत या पुरानी जानकारी के कारण Aadhaar ऑथेंटिकेशन फेल भी हो सकता है, जिससे जरूरी सेवाएं रुक सकती हैं. नियमित अपडेट से सरकारी डेटाबेस भी सुरक्षित रहता है और Aadhaar के गलत इस्तेमाल या फ्रॉड की संभावना कम होती है.

