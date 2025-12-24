Gmail Password बदलने का सबसे आसान तरीका, 2 मिनट में होगा काम

Gmail पर लॉग-इन करने के आजकल कई तरीके हो गए हैं. Tap सिस्टम या फिर Face ID जैसे तरीकों से Gmail में लॉग-इन किया जा सकता है. लेकिन दिक्कत तब आती है, जहां आपको Gmail Password ही चाहिए होता है. क्योंकि लंबे समय से आपने पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया और अब आप भूल चुके हैं. ऐसे में Gmail में वापस कैसे लॉग-इन कर सकते हैं, चलिए बताते हैं. आपको Gmail Password पता होना चाहिए, इस एक आईडी से आपका YouTube, Google Drive, Photos और कई ज़रूरी ऑनलाइन अकाउंट जुड़े होते हैं. इसी वजह से समय-समय पर Gmail का पासवर्ड बदलना आपकी ऑनलाइन सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हो जाता है.

Gmail पासवर्ड कैसे बदलें?

Gmail का पासवर्ड बदलने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में Google Account की वेबसाइट पर जाएं. यहां आपको अपने Gmail ID और मौजूदा पासवर्ड से लॉगिन करना होगा. अगर आप अपना Gmail पासवर्ड भूल गए हैं, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है. Gmail लॉगिन पेज पर 'Forgot Password' का ऑप्शन मिलता है. इस पर क्लिक करने के बाद Google आपसे कुछ सवाल पूछेगा या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP भेजेगा. सही जानकारी देने पर आप नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं और दोबारा अपने अकाउंट का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं.

नया पासवर्ड कैसा बनाएं?

हमेशा ऐसा पासवर्ड चुनें जो किसी को बताना आसान न हो. एक ही पासवर्ड को कई वेबसाइट्स पर इस्तेमाल करने से बचें. इसके अलावा Gmail अकाउंट में Two-Step Verification को ऑन रखें. इससे पासवर्ड के साथ-साथ OTP या सिक्योरिटी अलर्ट के जरिए भी आपकी पहचान कंफर्म होती है.

पासवर्ड बदलने के बाद

जैसे ही आप Gmail का पासवर्ड बदलते हैं, आपके अकाउंट से जुड़े सभी डिवाइस पर दोबारा लॉगिन करना पड़ सकता है. इससे यह सुनिश्चित होगा है कि अगर किसी और के पास आपका पुराना पासवर्ड था, तो उसकी एक्सेस अपने आप खत्म हो जाए. इससे आपकी प्राइवेसी और डेटा दोनों ही सुरक्षित हो जाएंगे.