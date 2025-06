Google का बड़ा अलर्ट: पासवर्ड छोड़ो...नहीं तो हैकिंग के हो सकते हैं शिकार

Dump Passwords Now Or Risk Getting Hacked: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक Google ने अपने यूजर्स को चेतावनी दी है कि अब पुराने साइन-इन तरीकों जैसे पासवर्ड और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) से आगे बढ़ना बेहद जरूरी है. Google अब अपने यूजर्स को Passkeys और Social Sign-in (जैसे Sign in with Google) जैसे नए, सुरक्षित लॉगिन सिस्टम अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है.

क्यों है ये जरूरी? (Google Security Alert 2025)

Google के अनुसार, 61% ईमेल यूजर्स साइबर अटैक का शिकार हो चुके हैं और इन खतरों में और तेजी आई है AI (Artificial Intelligence) के बढ़ते उपयोग के कारण. Google का साफ कहना है कि, पासवर्ड अब सुरक्षित नहीं हैं और इन्हें बनाए रखना तकलीफदेह है. पासवर्ड अक्सर डेटा लीक और फिशिंग अटैक का आसान शिकार बन जाते हैं, जिससे आपकी निजी जानकारी हैकर्स के हाथ लग सकती है.

In the time it takes to try and remember or reset your password, you could be securely signed in with a passkey 🔐. Just sayin'. Learn more: https://t.co/rHwqDfGmjT#WorldPasswordDay pic.twitter.com/LszGKjP9oq