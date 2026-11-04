19 नवंबर नहीं, इस दिन डाउनलोड कर पाएंगे GTA 6, आ गई ऑफिशियल डेट

गेमिंग की दुनिया के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित गेम Grand Theft Auto VI (GTA 6) का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. गेम डेवलपर कंपनी Rockstar Games ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि GTA VI का प्री-लोड 10 नवंबर 2026 से शुरू होने जा रहा है. यानी लॉन्च से पहले ही गेम डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. ये गेम के ग्लोबल लॉन्च से काफी पहले है, जो कि 19 नवंबर को होने वाला है. जो प्लेयर्स PlayStation 5 का इस्तेमाल करते हैं, वे अपने स्थानीय समय के अनुसार रात ठीक 12 बजे से इसे डाउनलोड करना शुरू कर सकते हैं.

भारतीय गेमर्स के लिए इसका मतलब है कि वे 10 नवंबर को रात 12:00 बजे (IST) से ही डाउनलोडिंग शुरू कर सकेंगे. वहीं Xbox Series X|S यूजर्स के लिए प्री-लोड ग्लोबली रात 12 बजे GMT पर खुलेगा, जिसका मतलब है कि भारत में वे इसे सुबह 5:30 बजे (IST) से डाउनलोड कर पाएंगे. प्री-लोड की इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्लेयर्स लॉन्च वाले दिन गेम के लाइव होते ही बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत गेम खेलना शुरू कर सकते हैं.

खाली रखना होगा 212GB का स्पेस

अब बात करते हैं इस गेम से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती यानी इसके फाइल साइज की, जो आपके कंसोल को पूरी तरह से भर सकता है. Rockstar Games के मुताबिक, इस गेम को डाउनलोड करने के लिए आपके कंसोल में लगभग 212GB तक का भारी-भरकम स्टोरेज स्पेस होना चाहिए. ये साइज आपके कंसोल के हिसाब से थोड़ा बदल भी सकता है, लेकिन ये कंसोल गेमिंग के इतिहास के सबसे बड़े डाउनलोड्स में से एक है.

अगर आपके सिस्टम में स्पेस कम पड़ रहा है, तो आपको डाउनलोड शुरू करने से पहले अपने कुछ पुराने गेम्स को डिलीट करना होगा या फाइल्स को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर करना होगा. इसके साथ ही, इस विशाल फाइल को डाउनलोड करने के लिए एक बहुत ही तेज और मजबूत इंटरनेट कनेक्शन का होना भी बेहद जरूरी है.

डिस्क और फिजिकल कॉपियों के शौकीनों के लिए भी खबर

जो गेमर्स डिस्क (फिजिकल कॉपी) के जरिए गेम खेलना पसंद करते हैं या जिन्हें सीधे स्टोर से खरीदारी करना अच्छा लगता है, उनके लिए रॉकस्टार के कोड-इन-बॉक्स एडिशन्स 12 नवंबर से रिटेल स्टोर्स पर मिलना शुरू हो जाएंगे. हालांकि भारत में ये फिजिकल कॉपियां किस समय और किस कीमत पर उपलब्ध होंगी, यह पूरी तरह से आपके नजदीकी और स्थानीय रिटेलर्स पर निर्भर करेगा.

आधिकारिक लॉन्च टाइमलाइन

GTA VI आधिकारिक तौर पर 19 नवंबर को PS5 और Xbox Series X|S के लिए लॉन्च हो रहा है. लॉन्च के दिन Rockstar Games अपने फैंस को कुछ अतिरिक्त तोहफे भी देने जा रहा है, जिसमें खिलाड़ी कंपनी की वेबसाइट से मुफ्त में प्रिंट करने लायक GTA VI कवर आर्ट और गेम की दुनिया यानी लियोनिडा का मैप डाउनलोड कर सकेंगे. इसके साथ ही, गेम के लॉन्च के कुछ समय बाद ही रॉकस्टार के ऑफिशियल स्टोर पर एक फिजिकल डबल-साइडेड पोस्टर भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. प्री-लोडिंग की जल्द शुरुआत होने से फैंस को अपने कंसोल को तैयार करने और आखिरी समय की हड़बड़ी से बचने के लिए काफी समय मिल जाएगा.

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