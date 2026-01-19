Google का बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट, करोड़ों Chrome यूज़र्स खतरे में, अपडेट करने की दी सलाह

Google ने दुनियाभर के Chrome यूज़र्स के लिए एक गंभीर सिक्योरिटी चेतावनी जारी की है. इस समय Google Chrome ब्राउज़र का इस्तेमाल करीब 3 अरब लोग कर रहे हैं, और इन्हीं यूज़र्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 10 नई सिक्योरिटी खामियों की जानकारी दी है. Google के अनुसार, ये कमजोरियां Chrome ब्राउज़र को साइबर हमलों के लिए असुरक्षित बना सकती हैं. इस समस्या को ठीक करने के लिए Google ने Chrome 144 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है. यह चेतावनी इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि यह खामियां Chrome के पुराने वर्जन 143 में पाई गई हैं.

Chrome 144 अपडेट

Google Chrome टीम के मुताबिक Chrome 144 को Windows, Mac और Linux पर जारी किया जा रहा है. इस नए अपडेट में उन सभी सिक्योरिटी कमजोरियों को ठीक किया गया है, जिन्हें हाई रिस्क से लेकर लो रिस्क कैटेगरी में रखा गया था. Google का कहना है कि यह अपडेट धीरे-धीरे सभी यूज़र्स तक पहुंचेगा. हालांकि, जिन लोगों के सिस्टम में पर्सनल डेटा, बैंकिंग डिटेल्स या ऑफिस से जुड़ी संवेदनशील जानकारी मौजूद है, उनके लिए यह इंतज़ार करना जोखिम भरा हो सकता है. ऐसे में Chrome को मैन्युअली अपडेट करना सबसे सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है.

कैसे करें Google Chrome 144 अपडेट?

इसके लिए आपको Google Chrome खोलकर सेटिंग्स में जाना होगा, फिर 'Help' सेक्शन में जाकर 'About Google Chrome' पर क्लिक करना होगा. इसके बाद Chrome अपने आप नया अपडेट चेक करेगा और डाउनलोड करना शुरू कर देगा. अपडेट इंस्टॉल होने के बाद आपको सिर्फ ब्राउज़र को रीस्टार्ट करना होगा. इसके बाद आपका Chrome नए सिक्योरिटी पैच के साथ सुरक्षित हो जाएगा और किसी भी संभावित साइबर अटैक का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा.

बता दें, Google ने लगभग 10 सिक्योरिटी कमजोरियों की पहचान की है, उनमें से कुछ को हाई रिस्क, कुछ को मीडियम और कुछ को लो रिस्क कैटेगरी में रखा गया है. सबसे गंभीर खामी CVE-2026-0899 है, जो Chrome के V8 JavaScript इंजन से जुड़ी है और मेमोरी एक्सेस से संबंधित समस्या पैदा कर सकती है.

तो तुरंत Chrome 144 अपडेट इंस्टॉल करें और अपने सिस्टम को सुरक्षित रखें.