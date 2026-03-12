छात्रों के लिए खुशखबरी: अब ChatGPT दिखाएगा लाइव ग्राफ और फॉर्मूला, मैथ-साइंस पढ़ना होगा मजेदार

ChatGPT ने एक नया फीचर शुरू किया है, जो लोगों को कठिन मैथ और साइंस के कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा. इस फीचर में अब यूजर्स को बढ़िया विजुअल एक्सप्लनेशन देखने को मिलेंगे. जब कोई यूजर किसी फॉर्मूला, ग्राफ या साइंस थ्योरी के बारे में पूछेगा, तो उसे सिर्फ टेक्स्ट में ही नहीं बल्कि फोटो मॉड्यूल के साथ जवाब मिलेगा.

OpenAI के अनुसार, दुनिया भर में हर हफ्ते 140 मिलियन से ज्यादा लोग ChatGPT का इस्तेमाल मैथ और साइंस से जुड़े विषय समझने के लिए करते हैं. कई छात्र नए विषयों को सीखने, होमवर्क के सवाल हल करने, एग्ज़ाम की तैयारी करने और मुश्किल लगने वाले टॉपिक को समझने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहते हैं.

एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में आधे से ज्यादा लोगों ने माना है कि उन्हें गणित समझने में परेशानी होती है. इतना ही नहीं, कई माता-पिता भी अपने बच्चों की मैथ की पढ़ाई में मदद करने को लेकर असमंजस में रहते हैं. ऐसे में ChatGPT का यह नया फीचर पढ़ाई को आसान बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

नए अपडेट के बाद ChatGPT अब 70 से ज्यादा मैथ और साइंस के मेन कॉन्सेप्ट को इंटरैक्टिव विजुअल्स के जरिए समझा सकेगा. पहले जहां यूजर को सिर्फ टेक्स्ट के रूप में जानकारी मिलती थी, वहीं अब वह ग्राफ और एनिमेशन के जरिए भी देख सकेगा कि किसी फॉर्मूले में बदलाव करने से परिणाम कैसे बदलता है.

उदाहरण के लिए अगर कोई यूजर Pythagorean theorem के बारे में पूछता है, तो ChatGPT एक विजुअल डेमो दिखा सकता है जिससे यूजर को आसानी से समझ आ जाएगा.

यह नया फीचर दुनियाभर में सभी लॉग-इन ChatGPT यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है. फिलहाल इसमें मुख्य रूप से हाई स्कूल और कॉलेज स्तर के मैथ और साइंस टॉपिक शामिल किए गए हैं. इनमें एक्सपोनेंशियल डिके, काइनेटिक एनर्जी, कंपाउंड इंटरेस्ट और सरफेस एरिया जैसे कई विषय शामिल हैं.

OpenAI का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है. आने वाले समय में कंपनी इस इंटरैक्टिव लर्निंग को और ज्यादा विषयों तक बढ़ाएगी.