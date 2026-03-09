विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

बोर्ड परीक्षा में AI से नकल के आरोप में महाराष्ट्र के 81 शिक्षक सस्पेंड, Chatgpt से करा रहे थे कॉपी

महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में ChatGPT के जरिए नकल कराने के आरोप में राज्यभर के 81 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है.

Read Time: 1 min
Share
बोर्ड परीक्षा में AI से नकल के आरोप में महाराष्ट्र के 81 शिक्षक सस्पेंड, Chatgpt से करा रहे थे कॉपी
एआई जेनरेटेड इमेज
  • महाराष्ट्र में 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाओ में AI के जरिए नकल कराने का गंभीर मामला सामने आया है
  • राज्यभर के 81 शिक्षकों को इस गड़बड़ी में शामिल पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है
  • सबसे अधिक कार्रवाई बीड जिले में हुई जहां चौसाला केंद्र के कई शिक्षक नकल में शामिल पाए गए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए नकल कराने का मामला सामने आया है. इस गंभीर गड़बड़ी में शामिल पाए जाने पर राज्यभर के 81 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. सबसे अधिक कार्रवाई बीड जिले में हुई है, जहां चौसाला केंद्र के कई शिक्षक इस गड़बड़ी में शामिल पाए गए.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बताया कि इन परीक्षाओं में ChatGPT की मदद से सामूहिक नकल कराई जा रही थी. जांच में सामने आया कि कई शिक्षक और छात्र मिलकर इस तकनीक का गलत उपयोग कर रहे थे. बोर्ड की कार्रवाई का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और तकनीक के दुरुपयोग पर सख्ती करना है.

राज्य के विभिन्न जिलों में जांच के बाद निलंबित किए गए इन शिक्षकों पर आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra Board Cheating, ChatGPT Cheating Case, 81 Teachers Suspended, AI-assisted Cheating, Class 10 12 Exam Malpractice, Beed District Action, Exam Cheating Scandal, Misuse Of Technology, Teachers Suspended, Board Exam Irregularities
Get App for Better Experience
Install Now