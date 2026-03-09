बोर्ड परीक्षा में AI से नकल के आरोप में महाराष्ट्र के 81 शिक्षक सस्पेंड, Chatgpt से करा रहे थे कॉपी

महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए नकल कराने का मामला सामने आया है. इस गंभीर गड़बड़ी में शामिल पाए जाने पर राज्यभर के 81 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. सबसे अधिक कार्रवाई बीड जिले में हुई है, जहां चौसाला केंद्र के कई शिक्षक इस गड़बड़ी में शामिल पाए गए.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बताया कि इन परीक्षाओं में ChatGPT की मदद से सामूहिक नकल कराई जा रही थी. जांच में सामने आया कि कई शिक्षक और छात्र मिलकर इस तकनीक का गलत उपयोग कर रहे थे. बोर्ड की कार्रवाई का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और तकनीक के दुरुपयोग पर सख्ती करना है.

राज्य के विभिन्न जिलों में जांच के बाद निलंबित किए गए इन शिक्षकों पर आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है.