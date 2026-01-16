YouTube Success का सीक्रेट: इस समय पर वीडियो डालने से मिलते हैं ज्यादा Views और Subscribers

YouTube पर वीडियो डालने का सही समय क्या होता है जिससे ज्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स मिलें? हर क्रिएटर का सही सवाल रहता है. इस जवाब के लिए क्रिएटर्स AI से सवाल पूछते हैं या फिर दूसरे क्रिएटर्स को ट्रैक करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सवाल का जवाब आपको कहीं और से नहीं मिलने वाला है! ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका जवाब कहीं है ही नहीं. क्योंकि हर क्रिएटर का नीश अलग है, कन्टेंट अलग है. लेकिन आपको इस सवाल का जवाब कहां मिलेगा, आपको ये हम बता सकते हैं.

YouTube वीडियो डालने का परफेक्ट टाइम

पहले ये समझिए कि किसी चैनल की ऑडियंस ऑफिस टाइम के बाद एक्टिव होती है, तो किसी की सुबह जल्दी. आपके व्यूवर्स किस देश या शहर में रहते हैं, उनकी उम्र क्या है और वे मोबाइल ज्यादा चलाते हैं या लैपटॉप, इन सब बातों पर सही टाइम निर्भर करता है. इसलिए YouTube पर वीडियो डालने का परफेक्ट टाइम समझने के लिए आप अपने चैनल के डेटा को समझें.

YouTube Analytics से समझें

YouTube अपने क्रिएटर्स को एक बहुत पावरफुल टूल देता है, जिसका नाम है YouTube Analytics. इसके जरिए आप यह जान सकते हैं कि आपके व्यूवर्स किस समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपने YouTube अकाउंट में लॉग इन करें और YouTube Studio खोलें. वहां आपको Analytics का ऑप्शन दिखेगा. Analytics सेक्शन में जाने के बाद Audience टैब पर क्लिक करें.

Audience सेक्शन में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको एक खास ग्राफ दिखाई देगा, जिसका नाम होता है 'When your viewers are on YouTube'. यह एक कलर मैट्रिक्स की तरह होता है, जिसमें बैंगनी रंग के अलग-अलग शेड्स दिखते हैं. इस ग्राफ को समझना बहुत आसान है. जहा रंग हल्का होता है, वहां आपके दर्शक कम एक्टिव होते हैं और जहां रंग गहरा बैंगनी होता है, वहां आपके दर्शक सबसे ज्यादा YouTube पर ऑनलाइन रहते हैं.

आपको इसी ग्राफ में दिखाए गए डार्क पर्पल कलर के समय अपनी वीडियो को पोस्ट करना है. अगर आप इस समय से थोड़ा पहले, यानी 30 से 60 मिनट पहले वीडियो शेड्यूल कर देते हैं, तो वीडियो समय पर लाइव हो जाता है और शुरुआती ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाता है. इससे Watch Time बढ़ता है, Click Through Rate बेहतर होती है और वीडियो के वायरल होने की संभावना भी बढ़ जाती है. धीरे-धीरे आपका चैनल ग्रो करने लगता है और सब्सक्राइबर्स भी तेजी से बढ़ते हैं.