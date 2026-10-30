AI का इस्तेमाल हर फील्ड में काफी तेजी से हो रहा है. अब एक हैरतअंगेज दावा किया गया है. एक AI एजेंट ने चूहे की ब्रेन सर्जरी (दिमाग का ऑपरेशन) की है. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि किसी ने भी इस एजेंट को ये नहीं बताया कि कौन सा इलाज अपनाना है या दिमाग के किस हिस्से का ऑपरेशन करना है. रिसर्चर Gabriel Ocana-Santero ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर डिटेल में जानकारी पेश की है.

इस AI एजेंट को एक स्प्रेडशीट में 18 जीन थेरेपी ऑप्शन्स दिए. इसको मिर्गी (epilepsy) की बीमारी से पीड़ित एक चूहा दिया और केवल एक टारगेट तय करके दिया. चूहे के दौरों (seizures) को कम करना. इसके बाद जो हुआ, उसने मेडिकल साइंस की दुनिया को हैरान कर दिया. एजेंट ने एक ऐसा ट्रीटमेंट चुना जो दिमाग के शांत रहने वाले न्यूरॉन्स में GABA (दिमाग का मुख्य शांत रहने वाला सिग्नल) को बढ़ाता है.

इसने दिमाग के लैटरल एंटोरहिनल कॉर्टेक्स को चुना. ये वही हिस्सा है जहां से इस तरह के मिर्गी के दौरों की शुरुआत होती है, और फिर ये पूरे दिमाग में फैलते हैं. इसने मिर्गी के इलाज के पुराने और स्टैंडर्ड टारगेट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसकी रिसर्च में सामने आया कि ये इस खास तरह के दौरे पर काम नहीं करता है. एजेंट ने खुद तीन रिसर्च पेपर्स को पढ़कर इंजेक्शन लगाने की बिल्कुल सही जगह का पता लगाया. खुद चलाई सर्जिकल मशीन: इसके बाद इसने खुद मोटराइज्ड सर्जिकल रिग (मशीन) को ऑपरेट किया. इसने 5 मिनट के अंदर दिमाग में 250 नैनोलीटर दवा इंजेक्ट की. इस दौरान वो कैमरे पर लगातार नजर बनाए हुए था कि कहीं कोई ब्लीडिंग (खून बहना) न हो जाए.

सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम

चूंकि यह एक बेहद संवेदनशील प्रयोग था, इसलिए एक लाइसेंस प्राप्त वेटरनरी डॉक्टर (पशु चिकित्सक) ने हर एक इरिवर्सिबल (जिसे बदला न जा सके) कदम को अपनी मंजूरी दी. डॉक्टर के हाथ में पूरी सर्जरी के दौरान एक फिजिकल किल-स्विच (एमरजेंसी स्टॉप बटन) भी था ताकि कुछ गलत होने पर मशीन को तुरंत बंद किया जा सके. सर्जरी के बीच में ही AI एजेंट ने आगे बढ़ने से मना कर दिया. दरअसल, उसने एक कैलिब्रेशन फाल्ट (मशीन की खराबी) को पकड़ लिया था. उसने अपने क्रिएटर (बनाने वाले) को भी इस खराबी को नजरअंदाज करने की इजाजत नहीं दी, भले ही उस समय जानवर एनेस्थीसिया के असर में था.

दूसरे मॉडल्स ने काम करने से कर दिया था मना

आपको बता दें कि इस काम को शुरू करने से पहले दो अन्य Claude मॉडल्स ने इसे करने से मना कर दिया था. Opus 5.5 ने जैसे ही इस प्रोजेक्ट में बायोलॉजी का पता लगाया, तुरंत काम करने से इनकार कर दिया. Opus 5 ने प्रैक्टिस रन तो पूरा किया, लेकिन लाइव सर्जरी से ठीक पहले पीछे हट गया. उसका तर्क था कि दिमाग में सुई होने के दौरान अगर बीच में ही उसका कनेक्शन कट गया, तो चूहे की जान को खतरा हो सकता है. आखिरकार, Sonnet 5 ने इस लाइव सर्जरी को शुरू से अंत तक सफलतापूर्वक पूरा किया.

मिला कोई रिजल्ट?

ऑपरेशन के बाद चूहा पूरी तरह से रिकवर (ठीक) हो चुका है. हालांकि, यहां ईमानदारी से ये नोट करना जरूरी है कि इस थ्रेड या रिपोर्ट में अभी तक मिर्गी के दौरों में किसी कमी को दर्ज नहीं किया गया है. इस प्रयोग का अंतिम रिजल्ट आना अभी बाकी है.

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