पाकिस्तान से आई हरमनप्रीत की टीम को बधाई; अकरम, शोएब और रमीज क्या बोले?

बीती रात भारत की महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन बनी. भारत ने 299 रनों का लक्ष्य रखा और दक्षिण अफ्रीकी टीम को 45.3 ओवरों में 246 रन पर ऑलआउट करते हुए 52 रनों से जीत हासिल की और इसके बाद बधाइयों का तांता लग गया. देश के प्रधानमंत्री से लेकर खेल जगत के दिग्गजों ने बधाइयां दीं और अब ये सिलसिला पाकिस्तान पहुंच गया है. वहां के दिग्गज पूर्व क्रिकेटरों ने टीम इंडिया की जम कर तारीफ की है और साथ ही उन्होंने अपनी टीमों को भी नसीहत दी है.

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने भारतीय महिला टीम को बधाई देते हुए कहा, "उन्होंने पूरी तरह खेल पर अपनी पकड़ बनाए रखी. बैटिंग, बॉलिंग चाहे फील्डिंग, उन्होंने तीनों क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बना कर रखा. चाहे वो पहले बैटिंग करें या पहले फील्डिंग उन्होंने जीत हासिल की. ये टूर्नामेंट टीम इंडिया वर्सेज रेस्ट ऑफ वर्ल्ड था."

A sight to behold for all of India 🏆#CWC25 pic.twitter.com/e2WhexYHIM — ICC (@ICC) November 2, 2025

कहीं ये न कहा जाए- "हम कभी क्रिकेट खेलने वाले देश थे"

दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत की जीत कोई इत्तेफाक नहीं है. उनके क्रिकेट सिस्टम को देखें, उनकी तरक्की ऐसे ही नहीं है. यह उनकी वर्तमान परिस्थिति को दर्शाता है. बहुत बहुत मुबारक हो हिंदुस्तान को. आप बहुत अच्छा खेले. उनका बदलाव देखें, उनके कप्तान की नीयत देखें, उनके खेलने का अंदाज देखें."

इसके बाद शोएब अख्तर ने टीम इंडिया की तरक्की और सफलता से पाकिस्तान को सीखने की नसीहत दी.

उन्होंने कहा, "एक वक्त होता था जब पाकिस्तान ऐसे खेलता था मगर अब इंडिया खेल रहा है. आता है एक टाइम... जो देश नीचे जाते हैं वो ऊपर आते हैं. लेकिन ऐसा न हो कि जैसे वेस्टइंडीज खत्म हो गई है वैसे पाकिस्तान क्रिकेट भी खत्म हो जाए. मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे साथ हॉकी और स्क्वॉश में ऐसा हो चुका है. वहां चीजें वापस पटरी पर नहीं आईं. अगर यही करते रहे हम तो क्रिकेट भी कहीं ऐसा न हो जाए कि कभी हम क्रिकेट खेलने वाले देश थे, ऐसा कहा जाए. वहीं हमारा पड़ोसी देश ऊपर जा रहा है."

"इसके बारे में सोचने और हिंदुस्तान से सीखने की जरूरत है. मैं उन्हें बधाई देता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है."

Photo Credit: रमीज राजा ने कहा कि हमें भारत से सीखना होगा कि महानता की प्रक्रिया को कैसे विकसित किया जाता है

"गेम की समझ भारत से सीखनी पड़ेगी"

पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा कहते हैं, "ये दिन भारत का है, और यह टूर्नामेंट भी भारत का है. हमें उनसे सीखना होगा कि महानता की प्रक्रिया को विकसित किया जाता है, फिर जब वह चरम पर पहुंचती है तो उसमें कौन-कौन सी चीजें शामिल होती हैं? ये एक लंबी प्रक्रिया है, मगर ये किया जा सकता है. क्योंकि स्किल वर्क के मामले में पाकिस्तान कुछ खास पीछे नहीं है, मगर अमल में लाने और गेम की समझ भारत से सीखनी पड़ेगी."