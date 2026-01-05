ISI की नापाक चाल! भारत के बच्चों को बनाया जासूस, पठानकोट में सांबा का 15 साल का किशोर गिरफ्तार

पठानकोट में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा भारतीय बच्चों को 'मोहरा' बनाकर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है. पठानकोट पुलिस ने जम्मू के सांबा जिले के रहने वाले एक 15 वर्षीय नाबालिग को हिरासत में लिया है, जो पिछले करीब एक साल से ISI के सीधे संपर्क में था.

पुलिस की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि यह किशोर अपने मोबाइल के जरिए भारत की बेहद गोपनीय और खुफिया जानकारियां सीमा पार पाकिस्तान भेज रहा था. आरोपी के मोबाइल से पुलिस ने कई संदिग्ध दस्तावेज और संपर्क सूत्र भी बरामद किए हैं.

इस गंभीर मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी पठानकोट ने बताया कि पूछताछ में नाबालिग ने स्वीकार किया है कि वह न केवल खुद ISI के लिए काम कर रहा था, बल्कि पंजाब के विभिन्न जिलों के कई अन्य छोटे बच्चे भी इस खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा बने हुए हैं. पाकिस्तान की इस नई रणनीति ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब वह सीधे तौर पर मासूमों को निशाना बना रहा है ताकि उन पर संदेह कम हो.