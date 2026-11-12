40 साल में सबसे खराब शुरुआत, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कोच कैरिक को दिखाया बाहर का रास्ता

मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गुरुवार को माइकल कैरिक को बर्खास्त कर दिया है. 20 बार की इंग्लिश चैंपियन टीम के लिए यह प्रीमियर लीग सीजन की सबसे खराब शुरुआत रही है. उनकी जगह लेने के लिए संभावित उम्मीदवारों में अमेरिकी पुरुष टीम के कोच मौरिसियो पोचेटिनो का नाम सामने आ रहा है. कैरिक को करीब छह महीने दो साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. उन्हें इंग्लिश फुटबॉल की कभी सबसे ताकतवर रही इस टीम की किस्मत बदलने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाए. बता दें, 2013 में मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन के रिटायर होने के बाद से यूनाइटेड ने कोई लीग खिताब नहीं जीता है.

रविवार को एस्टन विला के खिलाफ 4-4 से ड्रॉ खेलने के बाद, यूनाइटेड 20 टीमों की स्टैंडिंग में 18वें स्थान पर आ गई है और रेलीगेशन ज़ोन में पहुंच गई है. पूरे सीजन में टीम को अब तक सिर्फ एक लीग जीत मिली है. 10 मैचों में 8 अंकों के साथ, यह यूनाइटेड की पिछले 40 सालों में सबसे खराब शुरुआत है.

यूनाइटेड ने एक बयान में कहा,"सीजन की निराशाजनक शुरुआत के बाद, क्लब इस बेहद कठिन नतीजे पर पहुंचा है कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बदलाव जरूरी है." यूनाइटेड ने आगे कहा कि "क्लब जल्द से जल्द एक स्थायी उत्तराधिकारी नियुक्त करने की योजना बना रहा है."

स्थिति की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बुधवार को 'द एसोसिएटेड प्रेस' को बताया कि यूनाइटेड, कैरिक की जगह पोचेटिनो को लाने के लिए एक संभावित डील पर काम कर रहा है. 54 वर्षीय अर्जेंटीना के कोच पोचेटिनो का अमेरिकी टीम के साथ 2030 वर्ल्ड कप तक का कॉन्ट्रैक्ट है.

इस व्यक्ति ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर यह जानकारी दी, क्योंकि कैरिक के भविष्य को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया था. पोचेटिनो, जो प्रीमियर लीग में पहले साउथेम्प्टन, टोटेनहम और चेल्सी को कोचिंग दे चुके हैं, अक्टूबर 2024 में अमेरिकी टीम से जुड़े थे और उनकी देखरेख में टीम इस साल के वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 तक पहुंची थी.

2022 में भी, जब एरिक टेन हैग को मैनेजर नियुक्त किया गया था, तब पोचेटिनो यूनाइटेड के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार थे. गुरुवार को जब अमेरिकी स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन से पूछा गया कि क्या पोचेटिनो यूनाइटेड से जुड़ने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.

हैती के खिलाफ टीम के दो मैचों (डबल-हेडर) से पहले, अमेरिका कैंप से एक वीडियो कॉल पर बात करते हुए बालोगुन ने कहा,"अगर कोई बात आधिकारिक हो जाती है, तो वे हमें बता देंगे." पोचेटिनो के भविष्य के बारे में बात करते हुए बालोगुन ने आगे कहा,"अगर मेरी राय पूछी जाए, तो मैं चाहूंगा कि चीजें जैसी हैं, वैसी ही बनी रहें."

यूनाइटेड को अपने आठवें स्थायी मैनेजर की तलाश

कैरिक को हटाए जाने का फैसला तब आया है, जब उन्होंने खुद कहा था कि वे इस काम को नहीं छोड़ेंगे. इससे पहले विला के खिलाफ एक उथल-पुथल भरे ड्रॉ मैच में यूनाइटेड की डिफेंसिव कमियां खुलकर सामने आ गई थीं.

इसका मतलब यह है कि 13 साल पहले फर्ग्यूसन के जाने के बाद से, यूनाइटेड अब अपने आठवें स्थायी मैनेजर की तलाश में है. यह एक ऐसा उतार-चढ़ाव भरा दौर रहा है, जिसमें मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल और चेल्सी जैसी टीमों ने यूनाइटेड को पीछे छोड़ दिया है.

फर्ग्यूसन के दौर में यूनाइटेड के मिडफील्डर रहे कैरिक को पिछले सीजन के बीच में एक शॉर्ट-टर्म डील पर नियुक्त किया गया था. उनके मार्गदर्शन में टीम तीसरे स्थान पर रही और चैंपियंस लीग के लिए क्वालीफाई किया.

इस प्रदर्शन के कारण उन्हें एक लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन इस सीजन में हालात तेजी से बिगड़ गए. टीम सभी प्रतियोगिताओं को मिलाकर अब तक केवल तीन मैच ही जीत पाई है, लीग में लगातार आठ मैचों से जीत नहीं मिली है, और वे इंग्लिश लीग कप से भी बाहर हो गए हैं.

टीम के कप्तान ब्रूनो फर्नांडीस और लिसेंड्रो मार्टिनेज जैसे प्रमुख खिलाड़ियों ने भी टीम की रणनीति और क्लब के नेतृत्व की आलोचना करके संकट की स्थिति को और बढ़ा दिया है.

यूनाइटेड ने कहा,"माइकल मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक लेजेंड हैं और हमेशा रहेंगे. एक खिलाड़ी के रूप में उन्होंने जैसे अपना योगदान दिया था, उसी तरह क्लब में अपनी वापसी के दौरान भी उन्होंने पूरी लगन और प्रोफेशनलिज्म के साथ काम किया." "पिछले सीजन में उनके नेतृत्व और उपलब्धियों को हमेशा याद रखा जाएगा."

कैरिक ने बुधवार को ट्रेनिंग ली और गुरुवार को यूनाइटेड के ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां से चले गए.

यूनाइटेड के मालिकों पर सवाल

एक और मैनेजर को हटाए जाने के बाद, यूनाइटेड के मालिकों- अमेरिका के ग्लेज़र परिवार और ब्रिटिश अरबपति जिम रैटक्लिफ पर सवाल और बढ़ जाएंगे. विला के खिलाफ मैच के दौरान फैंस ने मालिकों के खिलाफ अपना हालिया विरोध प्रदर्शन किया और उनसे क्लब बेचने की मांग की. मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स ट्रस्ट ने एक बयान में कहा,"अब समय आ गया है कि मालिक अपनी स्थिति स्पष्ट करें और जवाबदेही दिखाएं."

एक और कोचिंग नियुक्ति के विफल रहने के बाद, चीफ एग्जीक्यूटिव उमर बेराडा और फुटबॉल डायरेक्टर जेसन विलकॉक्स पर भी दबाव बढ़ गया है. फर्ग्यूसन के बाद, चैंपियंस लीग जीतने वाले कोच लुई वैन गाल और जोस मोरिन्हो ने यूनाइटेड के साथ कुछ कप तो जीते, लेकिन प्रीमियर लीग में वे कोई बड़ी चुनौती पेश करने में नाकाम रहे और उन्हें हटा दिया गया.

हाल के सालों में, टेन हैग और रूबेन अमोरिम जैसे बेहतरीन माने जाने वाले और उभरते हुए कोच भी क्लब की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. वहीं, पूर्व खिलाड़ी ओले गुनार सोलशायर और कैरिक भी सफल नहीं हो पाए. सपोर्टर्स ट्रस्ट ने कहा,"हाल के हफ्तों में मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस ने माइकल कैरिक का समर्थन इसलिए जारी रखा है, क्योंकि वे जानते हैं कि यूनाइटेड की समस्याओं के लिए मुख्य रूप से कैरिक या उनसे पहले के मैनेजर जिम्मेदार नहीं हैं.असल जिम्मेदारी मालिकों की है."

सपोर्टर्स ट्रस्ट ने आगे कहा,"ग्लेज़र्स द्वारा कर्ज लेकर क्लब को अपने कब्जे में लेने की वजह से क्लब पर लगातार बोझ बना हुआ है. जब INEOS ने क्लब की कमान संभाली, तो उन्होंने खेल के स्तर को बेहतरीन बनाने का वादा किया था, लेकिन फुटबॉल नेतृत्व में बार-बार हुए बदलावों के कारण हमने इसके बिल्कुल उलट ही देखा है."

यह भी पढ़ें: EXCLUSIVE: 'कोर ग्रुप तैयार कर लेना चाहिए...', 2027 वर्ल्ड कप को लेकर पूर्व सेलेक्टर ने गौतम गंभीर एंड कंपनी को दी अहम सलाह

यह भी पढ़ें: IND vs NZ 4th ODI: श्रेयस अय्यर पहली बार संभालेंगे कप्तानी, टीम में सिराज की एंट्री तय, भारत की नजर सीरीज जीतने पर