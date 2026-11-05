वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की बड़ी सफलता, शूटिंग में जयपाल मालवीय ने जीता सिल्वर मेडल

तेजी से उभरते हुए खिलाड़ी जयपाल मालवीय ने गुरुवार को यहां चल रही ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर, 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए शूटिंग में भारत का पहला कोटा हासिल कर लिया. मालवीय ने आठ खिलाड़ियों के फाइनल में 242.2 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और देश के लिए लॉस एंजिल्स ओलंपिक का पहला अहम कोटा पक्का किया.

चीन के हू काई ने 243.9 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि चेकिया के जिंद्रिच डुबोवी ने 220.9 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. इससे पहले, मालवीय ने क्वालिफिकेशन राउंड की छह सीरीज में कुल 585 का स्कोर करके पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में तीसरे स्थान पर प्रवेश किया था.