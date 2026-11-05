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India vs Japan Hockey Final: फाइनल में भारत की दमदार वापसी, शिलानंद के गोल से जापान के खिलाफ 1-1 की बराबरी

India vs Japan Hockey Final Live:  हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम आज मोहाली में होने वाले फाइनल मुकाबले में जापान का सामना करेगी. भारत का लक्ष्य अपना छठा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीतकर रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाना होगा. मेजबान भारत, जो मौजूदा चैंपियन भी है, बिना कोई मैच हारे नॉकआउट चरण में पहुंचा था.

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India vs Japan Hockey Final: फाइनल में भारत की दमदार वापसी, शिलानंद के गोल से जापान के खिलाफ 1-1 की बराबरी
India vs Japan Hockey Final Live
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India vs Japan Hockey Final Live: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के फाइनल में भारत ने शानदार वापसी करते हुए जापान के खिलाफ स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया है. मोहाली में खेले जा रहे खिताबी मुकाबले में 5वें मिनट में गोल खाकर पिछड़ी भारतीय टीम ने पहले हाफ के आखिर में जोरदार हमला बोला और 42वें मिनट में शिलानंद के गोल की बदौलत मैच में वापसी कर ली.

भारत को बराबरी का गोल पेनल्टी कॉर्नर से मिले मौके के बाद मिला. हरमनप्रीत सिंह के प्रयास को जापानी गोलकीपर किशो कुरोदा ने पहले बचा लिया, लेकिन भारत को लगातार दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला. इस बार भारतीय टीम ने वैरिएशन आजमाया और आदित्य के शानदार रिवर्स फ्लिक पर शिलानंद ने नजदीक से गेंद को गोल में पहुंचाकर स्कोर 1-1 कर दिया. जापान ने गोल के खिलाफ रिव्यू लिया और खतरनाक पास की अपील की, लेकिन टीवी अंपायर को फैसला बदलने का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला. इसके साथ ही भारत ने मैच में बराबरी हासिल कर ली और खिताबी मुकाबला एक बार फिर रोमांचक हो गया.

भारत की प्लेइंग स्क्वॉड
प्लेइंग XI: सूरज करकेरा, जरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, दिलप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, नीलाकांता शर्मा, जुगराज सिंह, विवेक सागर प्रसाद, सुखजीत सिंह, संजय, शिलानंद लाकड़ा.
सब्स: अभिषेक, कृष्ण बहादुर पाठक, आदित्य लालागे, अमित रोहिदास, अंगद बीर सिंह, अमनदीप लाकड़ा, विष्णुकांत सिंह.

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