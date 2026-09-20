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कबड्डी का किंग कौन? भारत फिर एशिया पर राज करने को तैयार!

टीम के अप्रोच पर बात करते हुए कोच बलवान सिंह ने साफ़ किया कि किसी भी विपक्षी को हल्के में नहीं लिया जाएगा. उन्होंने कहा हम किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कमजोर नहीं मानते.

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कबड्डी का किंग कौन? भारत फिर एशिया पर राज करने को तैयार!
भारत की पुरुष कबड्डी टीम

दोनों इवेंट्स में डिफेंडिंग चैम्पियंस, भारत की पुरुष और महिला टीम 21 सितंबर से अपने खिताब की रक्षा शुरू करेंगी. पुरुष टीम मेज़बान जापान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी और महिला टीम बांग्लादेश के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगी.

20 सितंबर 2026: भारत की पुरुष और महिला कबड्डी टीमें 20वें एशियन गेम्स में आइची-नागोया में 21 सितंबर से अपना अभियान शुरू करेंगी. दोनों टीमें हांगझोउ 2022 में गोल्डन डबल जीतने के बाद डिफेंडिंग चैम्पियंस के रूप में पहुंची हैं. प्रतियोगिता टोकाई सिटिज़न्स जिम्नेज़ियम में 21 से 26 सितंबर तक आयोजित होगी, जिसमें पुरुषों की 10 और महिलाओं की 8 टीमें हिस्सा लेंगी. मुकाबले राउंड-रॉबिन ग्रुप स्टेज, सेमीफाइनल और गोल्ड मेडल मैच के ज़रिए खेले जाएंगे.

ग्रुप्स

भारत की पुरुष टीम को ग्रुप A में रखा गया है, जिसमें मेज़बान जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चीनी ताइपे और बांग्लादेश शामिल हैं. ग्रुप B में ईरान, नेपाल, थाईलैंड, पाकिस्तान और मलेशिया हैं. इस तरह भारत और ईरान खेल की दो सबसे बड़ी ताकतें ग्रुप स्टेज में आमने-सामने नहीं होंगी.

भारत की महिला टीम ग्रुप A में ईरान, जापान और बांग्लादेश के साथ है, जबकि ग्रुप B में चीनी ताइपे, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल शामिल हैं. पुरुष टीम के विपरीत, भारत की महिला टीम को ग्रुप स्टेज में ही ईरान का सामना करना होगा.

टीमें जिन पर नजर रहेगी

ईरान इस खेल की दूसरी असली ताकत के रूप में उभरता है. भारत के अलावा वही एकमात्र देश है जिसने पुरुष और महिला दोनों इवेंट्स में एशियन गेम्स कबड्डी गोल्ड जीता है. जकार्ता 2018 में ईरान ने भारत की पुरुष टीम की सात लगातार गोल्ड जीत की श्रृंखला को तोड़ा था और उसी गेम्स में भारतीय महिला टीम को भी फाइनल में 27-24 से हराकर खिताब जीतने से वंचित कर दिया था.

भारत ने हांगझोउ में दोनों हार का बदला लिया — पुरुष टीम ने ईरान को हराकर गोल्ड जीता, जबकि महिला टीम ने चीनी ताइपे को 26-25 से मात दी, एक ऐसा फाइनल जो आख़िरी क्षण तक रोमांचक रहा. चीनी ताइपे का उस फाइनल तक पहुंचना उन्हें भारत और ईरान के बाहर महिला कबड्डी की मानक टीम के रूप में स्थापित करता है. वहीं बांग्लादेश और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दोनों ही कई बार एशियन गेम्स पदक विजेता रह चुके हैं, जो भारतीय पुरुष टीम के लिए ग्रुप को और चुनौतीपूर्ण बनाते हैं. मेजबान जापान को भी घरेलू दर्शकों का समर्थन मिलेगा, जो पहली बार टॉप-लेवल कबड्डी का अनुभव करेंगे.

भारत की पुरुष टीम के हेड कोच बलवान सिंह के नाम 14 अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मेडल दर्ज हैं. इस उपलब्धि में भारत की पुरुष टीम के सभी तीन कबड्डी वर्ल्ड कप खिताब भी शामिल हैं 2004, 2007 और 2016. उनके साथ असिस्टेंट कोच बीसी रमेश काम करेंगे, जिन्होंने प्रो कबड्डी लीग दो बार जीती है पहले बंगाल वॉरियर्ज़ (सीज़न 7) के साथ और फिर पुनेरी पलटन (सीज़न 10) के साथ.

टीम के अप्रोच पर बात करते हुए कोच बलवान सिंह ने साफ़ किया कि किसी भी विपक्षी को हल्के में नहीं लिया जाएगा. उन्होंने कहा, 'हम किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कमजोर नहीं मानते. अगर हम कहीं गलती करते हैं तो विपक्षी और मज़बूत हो जाता है. इसलिए पूरा ध्यान इस बात पर है कि पूरे 40 मिनट में कम से कम गलतियाँ हों.' उन्होंने आगे जोड़ा कि ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को यही निर्देश दिया गया है कि स्कोरलाइन चाहे जो भी हो, हर प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करना ज़रूरी है.

भारत की महिला टीम, जिनका मार्गदर्शन कोच नीता दादवे और ममता पूजारी कर रही हैं, पांच एशियन गेम्स में चौथे गोल्ड की तलाश में है। उन्होंने अब तक हर संस्करण में पदक जीता है — 2010, 2014 और 2022 में गोल्ड, जबकि 2018 में सिल्वर. टीम की कप्तान पुष्पा राणा होंगी, और सोनाली शिंगटे अहम भूमिका निभाएंगी. इनके साथ संजू देवी भी टीम में हैं, जो 2025 महिला कबड्डी वर्ल्ड कप की MVP रही थीं.

असिस्टेंट कोच ममता पूजारी ने इस अभियान में भारत की सबसे कठिन चुनौतियों के रूप में वही दो टीमों को चिन्हित किया है. उन्होंने कहा, टईरान और चीनी ताइपे वे टीमें हैं जिन पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं.' उन्होंने ईरान की हाई-टेम्पो शैली का ज़िक्र किया, जो पूरे 40 मिनट तक तेज़ रफ्तार से खेलती है. 23 सितंबर को ग्रुप स्टेज में भारत की महिला टीम का सामना ईरान से होगा, जबकि चीनी ताइपे से भिड़ंत संभावित रूप से सेमीफाइनल या फाइनल में हो सकती है. इस वजह से महिलाओं के लिए गोल्ड तक का रास्ता पुरुष टीम की तुलना में और कठिन है, क्योंकि पुरुष टीम को ईरान से केवल तभी भिड़ना होगा जब दोनों फाइनल तक पहुंचें.

फिक्स्चर्स और शेड्यूल 

21 सितंबर: पुरुष बनाम जापान (सुबह 9:45 बजे), महिला बनाम बांग्लादेश (शाम 4:15 बजे)
22 सितंबर: पुरुष बनाम दक्षिण कोरिया (सुबह 7:15 बजे)
23 सितंबर: महिला बनाम ईरान (सुबह 8:30 बजे), पुरुष बनाम बांग्लादेश (सुबह 9:45 बजे)
24 सितंबर: पुरुष बनाम चीनी ताइपे (सुबह 9:45 बजे), महिला बनाम जापान (शाम 4:15 बजे)
25 सितंबर: महिला SF1 (सुबह 9:30 बजे), पुरुष SF1 (सुबह 10:45 बजे), महिला SF2 (दोपहर 2:30 बजे), पुरुष SF2 (दोपहर 3:45 बजे)
26 सितंबर: महिला फ़ाइनल (सुबह 9:30 बजे), पुरुष फ़ाइनल (दोपहर 2:30 बजे)

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