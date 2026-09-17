'मैंने उसका बचपन छीन लिया,' एशियन गेम्स में मां के सामने मेडल से भी बड़ी परीक्षा, भावुक कर देगी सीमा की कहानी

एशियन गेम्स 2026 की तैयारी में जुटीं भारतीय डिस्कस थ्रोअर सीमा कलिरमना के लिए मेडल जीतने की राह सिर्फ मैदान की चुनौती नहीं, बल्कि मां होने की भावनात्मक परीक्षा भी है. चार साल के बेटे रुद्र से दूर रहकर ट्रेनिंग कर रहीं सीमा ने कहा कि कभी-कभी उन्हें लगता है कि कहीं वह अपने बेटे का बचपन तो नहीं छीन रहीं, लेकिन जैसे ही वह जापान में एशियन गेम्स के लिए तैयार हो रही हैं, पिछले महीने ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते गए ब्रॉन्ज़ मेडल से बेहतर करने की उम्मीद कर रही हैं.

27 साल की सीमा जानती हैं कि उन्हें रुद्र से दूर क्यों रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी यह अलगाव के इमोशनल बोझ को कम नहीं कर सकता. उन्हें परिवार के साथ खाना, आम पल और अपने बेटे को बड़ा होते हुए देखने का आराम याद आ रहा है, ताकि वह अपना करियर फिर से बना सके, जो बच्चे के जन्म के बाद आर्थराइटिस होने के कारण लगभग बिखर गया था.

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (SAI) द्वारा आयोजित एक बातचीत के दौरान सीमा ने PTI को बताया, 'कभी-कभी मुझे लगता है, मैंने इसका बचपन तो नहीं छीन लिया है?' उन्होंने कहा, 'एक एथलीट को आसानी से कुछ नहीं मिलता, हर किसी को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है. मेरा सफर अलग है क्योंकि मैं एक मां भी हूं. लेकिन इससे मुझे हिम्मत मिलती है.' 'जब आपका बच्चा कहता है, 'मम्मा, तुम्हें देश के लिए मेडल लाना है', तो इससे आपको और हिम्मत मिलती है. एक जुनून ले कर आता है कि मुझे करना ही है.'

लेकिन एक एथलीट और एक मां होने का मतलब है ऐसे फैसले लेना जो जरूरी होने के बावजूद दर्दनाक होते हैं. उन्होंने कहा, 'यह मुश्किल है. अगर मैं उसे अपने साथ रखती हूं, तो मुझे हर पांच मिनट में उसका हालचाल पूछना पड़ता है.'

'मैं नहीं चाहती कि मैं तैयारी में पीछे रह जाऊं'

रुद्र ने एशियन गेम्स से पहले पटियाला में नेशनल कैंप में उनके साथ कुछ समय बिताया था, लेकिन आखिरकार सीमा ने उसे घर भेजने का फैसला किया ताकि वह अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान दे सके. उन्होंने बताया कि, 'हमने उसे ध्यान लगाने के लिए घर भेज दिया. मैं नहीं चाहती कि मैं तैयारी में पीछे रह जाऊं.'

उनके परिवार ने यह इंतजाम किया है. रुद्र के चारों दादा-दादी उसकी देखभाल में मदद करते हैं. लेकिन अलग होना मुश्किल बना हुआ है. उन्होंने कहा कि, 'वह कहता है, मुझे याद आ रही है आपकी, आपके साथ रहना है'. तो यह इमोशनल है.'

'मुझे याद नहीं पिछली बार कब सुकून से रोटी खाई'

लेकिन फिर सीमा खुद को याद दिलाने की कोशिश करती है कि उसने ये फैसले क्यों लिए हैं. उन्होंने आगे बताया कि, 'मैं जो कुछ भी कर रही हूं, उसके लिए कर रही हूं.' ये त्याग उसके बेटे से दूर बिताए समय से कहीं ज़्यादा हैं. 'मुझे घर गए तीन-चार साल हो गए हैं. मुझे याद नहीं कि पिछली बार मैंने घर में बैठकर सुकून से रोटी खाई हो, घर वालों से बात की हो.'

लेकिन रुद्र मासूम सवालों और मांगों से उसे फोकस्ड रहने में मदद करता है. ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जाने से पहले, उसने एक खिलौना घर लाने को कहा. वह एक ब्रॉन्ज़ और सभी मेडल जीतने वालों को दिए जाने वाले CWG मैस्कॉट की एक रेप्लिका लेकर लौटी. सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, 'उसने कहा कि CWG में मुझे जो यादगार चीज मिली, वह उसका खिलौना है. और जब मैं वापस आई तो उसे पता था कि मम्मी ने मेडल जीता है और वह मेरा स्वागत करने भी आया था.'

ग्लासगो में उन्होंने ब्रॉन्ज जीतने के लिए 58.65m की दूरी तय की. अब वह एशियन गेम्स में पीक पर पहुंचना चाहती है और अपनी कैबिनेट में एक और मेडल जोड़ना चाहती है. 'मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया. मेरा मेन फोकस इस बात पर है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, एशियन गेम्स में अपने पीक पर रहना है और वहां मेडल जीतना है.'

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