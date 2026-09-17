'ॐ नमः शिवाय,' शतक के बाद शिव की साधना में बैठे अभिषेक शर्मा, मैदान पर ध्यान का वीडियो वायरल

टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने गुरुवार रात अरुण जेटली स्टेडियम में भले ही बल्ले से धमाल मचा दिया हो, लेकिन उनके सेलिब्रेशन ने फैंस का दिल जीत लिया. तीसरे T20I के दौरान जब उन्होंने अफगानिस्तान के बॉलर्स को परेशान किया, तो मैदान पर मौजूद क्राउड का उत्साह देखने लायक था. अभिषेक ने अपने यादगार शतक के लिए अलग ही अंदाज में जश्न मनाया.

अभिषेक ने 30वीं गेंद पर सिंगल लेते ही T20I में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक (2017 में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंद) का रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया. और अपने ग्लव्स, हेलमेट उतारकर और अपना बल्ला टर्फ पर रखकर, इस युवा खिलाड़ी ने पद्मासन लगाकर जश्न मनाया. जश्न के दौरान उन्हें ॐ नमः शिवाय का जाप करते देखा जा सकता है.

10 छक्के और नौ चौके लगाकर पूरा किया शतक

बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने 10 छक्के और नौ चौके लगाकर शतक पूरा किया. अभिषेक शर्मा ने 317.64 के शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में 108 रन बनाए. अभिषेक का शतक किसी टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज का सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक भी है.

सबसे तेज शतक लगाने वालों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर

इस 30 गेंद के शतक से अभिषेक अब टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. एस्तोनिया के साहिल चौहान ने जून 2024 में साइप्रस के खिलाफ 27 गेंद में शतक लगाकर सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक का रिकॉर्ड बनाया था. वहीं तुर्किए के लिए खेलते हुए मुहम्मद फहाद ने जुलाई 2025 में बुल्गारिया के खिलाफ 29 गेंद में शतक लगाया था.

यह अभिषेक का छोटे फॉर्मेट में तीसरा शतक है. इसके अलावा उनके नाम 12 अर्धशतक भी हैं. अभिषेक ने धीमी शुरुआत के बाद तेजी पकड़ी. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पारी के पहले ओवर की चौथी गेंद पर अपना पहला चौका लगाया. दूसरे ओवर में उन्होंने अजमतुल्लाह उमरजई के खिलाफ दो छक्के और एक चौका लगाकर लय हासिल की. इसके बाद तीसरे ओवर में फजलहक फारूकी की पहली चार गेंदों पर दो छक्के और दो चौके जड़ दिए।

अभिषेक ने पांचवें ओवर में केवल 16 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने 22 गेंदों में 76 रन बना लिए थे और पावरप्ले के अंत तक भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया. उनकी तूफानी पारी का अंत 10वें ओवर की पांचवीं गेंद पर हुआ, जब राशिद खान की गेंद पर वह किनारा लगाकर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए.

26 वर्षीय अभिषेक ने 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ पदार्पण करते हुए अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया था लेकिन गेंदों का सामना करने के हिसाब से बृहस्पतिवार के शतक से पहले उनका सबसे तेज शतक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ था. इंग्लैंड के खिलाफ 54 गेंद की 135 रन की पारी के दौरान उन्होंने 37 गेंद में शतक पूरा किया था. यह बृहस्पतिवार तक टी20 प्रारूप में किसी भारतीय का दूसरा सबसे तेज शतक था. अब 30 गेंदों में शतक के साथ अभिषेक भारतीय बल्लेबाजों के सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय शतकों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं.

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