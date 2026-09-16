22 महीने का बैन, छिना ओलंपिक कोटा और मेडल, एशियन गेम्स में अधूरा हिसाब चुकाने जापान जाएंगी परवीन

बॉक्सर परवीन हुड्डा एशियन गेम्स में एक ऐसे मेडल को पाने की कोशिश में वापस जा रही हैं, जिसे उन्होंने कभी जीता था लेकिन अब वह उनके पास नहीं है. उन्हें उम्मीद है कि बैन की वजह से उनसे छीना गया ब्रॉन्ज मेडल वे फिर से जीत पाएंगी. भारतीय बॉक्सर ने 2023 में हांगझू गेम्स में 57kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल और भारत के लिए ओलंपिक कोटा जीता था, लेकिन सस्पेंशन मिलने के बाद दोनों ही उनसे छिन गए.

तब से, परवीन की वापसी में कई बदलाव हुए हैं- एक नई वेट कैटेगरी, कुछ चोटें, एक और वेट कैटेगरी में बदलाव और कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वार्टर फाइनल से बाहर होना. 26 साल की परवीन ने PTI से कहा, 'हां, बिल्कुल,' जब उनसे पूछा गया कि क्या एशियन गेम्स में उनका कोई काम अधूरा रह गया है. ब्रॉन्ज मेडल गए हुए लगभग दो साल हो चुके हैं. उसे जीतने की यादें अभी भी ताजा हैं. और उसके बाद जो हुआ, उसका एहसास भी.

22 महीने के लिए किया था सस्पेंड

मई 2024 में WADA ने परवीन को 12 महीने के अंदर तीन बार अपनी लोकेशन की जानकारी न देने के कारण 22 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था. इस सस्पेंशन को बाद में 14 महीने पीछे से लागू किया गया, जिसकी वजह से उन्हें एशियन गेम्स का मेडल और भारत के लिए हासिल किया गया ओलंपिक कोटा गंवाना पड़ा.

उनकी वापसी का मकसद वहीं से शुरू करना नहीं था जहां उन्होंने छोड़ा था, बल्कि आगे बढ़ने का नया रास्ता खोजना था. जब वह पिछले साल नवंबर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग में लौटीं, तो 57kg कैटेगरी में उनकी वापसी की गुंजाइश नहीं थी. जैस्मिन लंबोरिया ने उस वेट कैटेगरी में भारत के लिए पेरिस ओलंपिक कोटा जीता था और फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया था. इसलिए परवीन 60kg कैटेगरी में चली गईं.

चोट बनीं एशियन चैंपियनशिप में रुकावट

वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने आसानी से इस बदलाव को अपना लिया और गोल्ड मेडल जीता. लेकिन जल्द ही एक और मोड़ आया. चोट की वजह से वह इस साल की शुरुआत में एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाईं, जहां प्रिया घांघस ने 60kg कैटेगरी का खिताब जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सीधे क्वालिफाई किया.

परवीन ने एक बार फिर बदली कैटेगरी

परवीन को फिर से कैटेगरी बदलनी पड़ी. इस बार उन्होंने 65kg कैटेगरी चुनी, जो भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स टीम में एकमात्र उपलब्ध कैटेगरी थी और यह उनके द्वारा अब तक खेली गई सबसे ज़्यादा वजन वाली कैटेगरी थी. ग्लासगो में क्वार्टर फाइनल से बाहर होने से पता चला कि चुनौती कितनी अलग थी. उन्होंने कहा, 'CWG इस वेट कैटेगरी में मेरा पहला बड़ा कॉम्पिटिशन था. वजन को लेकर कुछ दिक्कतें थीं और मेरी ताकत भी कम थी क्योंकि यह उस वेट कैटेगरी से ज्यादा वजन वाली कैटेगरी है जिसमें मैं पहले खेलती थी.'

सस्पेंशन की वजह से छिन गई इंटरनेशनल कामयाबी

उन्होंने कहा, 'मैंने उन गलतियों पर काम किया है जो मैंने तब की थीं. लेकिन अब मुझे इस वजन में बेहतर महसूस हो रहा है.' बहुत तेजी से कई बदलाव हुए. सस्पेंशन की वजह से उनकी सबसे बड़ी इंटरनेशनल कामयाबी छिन गई, पुरानी वेट कैटेगरी छूट गई, फिर चोट लगी और एक और बार वेट कैटेगरी बदलनी पड़ी.

इन सबके बावजूद, उनका मकसद लगभग वही रहा है. परवीन ने कहा, 'मेरा मकसद अपने पिछले लेवल से बेहतर करना है.' जापान में उनका सामना किससे होगा, इसे लेकर उन्हें कोई गलतफहमी नहीं है. एशियन गेम्स में मुकाबला कड़ा होगा, और परवीन जानती हैं कि उन्हें सिर्फ 65kg कैटेगरी के हिसाब से ढलना नहीं है, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है.

उन्होंने कहा, 'एशियन गेम्स में मुकाबला कड़ा होगा. मेरी लॉन्ग रेंज मजबूत है, इसलिए मैं शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज पर काम कर रही हूं.' उनकी ट्रेनिंग को भी इस चुनौती के हिसाब से बदला गया है. उन्होंने कहा, 'ट्रेनिंग अच्छी चल रही है. कोच ने हमारे खेल और एशियन गेम्स में आने वाले विरोधियों को ध्यान में रखकर प्रोग्राम बनाए हैं.'

परवीन के लिए, जापान में एक और मेडल हांगझोऊ में हुई घटना को बदल नहीं पाएगा. लेकिन यह उन्हें एक नई कामयाबी दे सकता है, जो लगातार बदलावों की मांग करने वाले कमबैक के बाद मिली होगी. और शायद, अपने तरीके से, यह उस अधूरे काम को पूरा करने में मदद करे जिसे वह एशियन गेम्स में साथ ले जा रही हैं.

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