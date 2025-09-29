विज्ञापन
भिगो-भिगोकर मारा... एशिया कप हारने के बाद पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर PAK टीम को खूब धोया

India Vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप में लगातार तीसरी बार पाकिस्तान को धूल चटाकर खिताब जीत लिया है. फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया.

India Vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: पाकिस्तान की जनता सोशल मीडिया पर क्या लिख रही
  • भारत ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीता है
  • पाकिस्तान के फैंस अपनी टीम की निराशाजनक प्रदर्शन पर सोशल मीडिया पर तीखे और मजाकिया पोस्ट कर रहे हैं
  • पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ की खराब गेंदबाजी को फैंस ने मैच हारने का मुख्य कारण बताया है
“पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ मैच में वही किया जो वह सबसे अच्छा करती है - फैंस को निराश करना”

पाकिस्तान के डॉन अखबार की खबर कि यह हेडलाइन पाकिस्तान में क्रिकेट के सूरत-ए-हाल को जानने के लिए काफी है. भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप (India Vs Pakistan Asia Cup 2025 Final) में लगातार तीसरी बार पाकिस्तान को धूल चटाकर खिताब जीत लिया है. फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया. भारतीय टीम 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बनी है.

ऐसे में पूरा पाकिस्तान एक बार फिर अपनी टीम से निराश है. निराशा भी ऐसी कि पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को निशाना बना रहे हैं, मजाकिया अंदाज में ही सही अपनी हतासा, निराशा सब जता रहे हैं. चलिए आपको कुछ ऐसे ही पोस्ट दिखाते हैं

हारिस रऊफ से पाकिस्तान की अवाम ही त्रस्त

हारिस क्रिकेट पिच पर अपने क्रिकेटिंग स्किल से नहीं, अपनी हरकतों से ही खबरों में रहते हैं. एक बार फिर हारिस रऊफ ने जमकर रन लुटाएं और अपनी टीम की लुटिया डुबो दी. ऐसे में पाकिस्तान के लोग हारिस रऊफ को लेकर अपनी नाराजगी जताने से पीछे नहीं हटें.

उमेर जावेद नाम के एक पाकिस्तानी यूजर ने X पर लिखा कि हारिस रऊफ के साथ एक देश शेयर करना वास्तव में थका देने वाला है.

एक यूजर ने लिखा है, “वही क्रिकेट वही नतीजा. 20 रन कम बनाए, खराब कप्तानी हुई और डेथ ओवरों में खराब गेंदबाजी, हारिस रऊफ हमेशा की तरह दोषी हैं.”

पाकिस्तान के फैंस के साथ दिक्कत यह है कि वो स्किल के मोर्चे पर भारतीय टीम से कहीं पीछे होने के बावजूद हर बार अपनी टीम से उम्मीद लगा लेते हैं. कभी वो 21 वाला मैच मांग रहे थे तो कभी 28 वाला. हर बार उन्हें रिजल्ट सेम मिला. भारतीय चीतों ने उन्हें चित्त कर दिया. एक फैन तो इतना निराश हो गया कि उसने लिखा, “पाकिस्तान टीम के बारे में एक बात जो मुझे पसंद है वह यह है कि वे मुझे निराश करने से कभी नहीं चूकते.”

पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी में इस बार भी शानदार शुरुआत मिली थी. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और फखर जमान की जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दी थी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की. साहिबजादा फरहान 38 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए. भारत के खिलाफ यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था. फखर जमान 35 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिका और पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान के लोगों को लग रहा कि इससे ज्यादा तो उनकी बिस्किट चल जाती है. एक ने लिखा है, “संभवतः मैंने अपने पूरे जीवन में सबसे खराब कोलैप्स देखा है, मैंने देखा है कि चाय में डूबा हुआ बिस्किट इस टीम की तुलना में अधिक स्टेबल है.”

आखिर में सवाल- पाकिस्तान के लोग क्रिकेट क्यों देखते हैं? शायद दुख झेलने की इंतहा देखने के लिए. एक यूजर ने लिखा कि मैं खेल प्यार या आनंद के लिए नहीं देखता बल्कि एक गुप्त तीसरी बात के लिए देखता हूं यह (मनोवैज्ञानिक सहनशक्ति को बढ़ाने की ट्रेनिंग है)

