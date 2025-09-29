भिगो-भिगोकर मारा... एशिया कप हारने के बाद पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर PAK टीम को खूब धोया

“पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ मैच में वही किया जो वह सबसे अच्छा करती है - फैंस को निराश करना”

पाकिस्तान के डॉन अखबार की खबर कि यह हेडलाइन पाकिस्तान में क्रिकेट के सूरत-ए-हाल को जानने के लिए काफी है. भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप (India Vs Pakistan Asia Cup 2025 Final) में लगातार तीसरी बार पाकिस्तान को धूल चटाकर खिताब जीत लिया है. फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया. भारतीय टीम 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बनी है.

ऐसे में पूरा पाकिस्तान एक बार फिर अपनी टीम से निराश है. निराशा भी ऐसी कि पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को निशाना बना रहे हैं, मजाकिया अंदाज में ही सही अपनी हतासा, निराशा सब जता रहे हैं. चलिए आपको कुछ ऐसे ही पोस्ट दिखाते हैं

हारिस रऊफ से पाकिस्तान की अवाम ही त्रस्त

हारिस क्रिकेट पिच पर अपने क्रिकेटिंग स्किल से नहीं, अपनी हरकतों से ही खबरों में रहते हैं. एक बार फिर हारिस रऊफ ने जमकर रन लुटाएं और अपनी टीम की लुटिया डुबो दी. ऐसे में पाकिस्तान के लोग हारिस रऊफ को लेकर अपनी नाराजगी जताने से पीछे नहीं हटें.

उमेर जावेद नाम के एक पाकिस्तानी यूजर ने X पर लिखा कि हारिस रऊफ के साथ एक देश शेयर करना वास्तव में थका देने वाला है.

It is truly exhausting to share a country with Haris Rauf. — Umair Javed (@umairjav) September 28, 2025

एक यूजर ने लिखा है, “वही क्रिकेट वही नतीजा. 20 रन कम बनाए, खराब कप्तानी हुई और डेथ ओवरों में खराब गेंदबाजी, हारिस रऊफ हमेशा की तरह दोषी हैं.”

same cricket same result. 20 runs short, poor captaincy & poor bowling in the death overs, haris rauf culprit as always — nma (@namaloomafraaad) September 28, 2025

पाकिस्तान के फैंस के साथ दिक्कत यह है कि वो स्किल के मोर्चे पर भारतीय टीम से कहीं पीछे होने के बावजूद हर बार अपनी टीम से उम्मीद लगा लेते हैं. कभी वो 21 वाला मैच मांग रहे थे तो कभी 28 वाला. हर बार उन्हें रिजल्ट सेम मिला. भारतीय चीतों ने उन्हें चित्त कर दिया. एक फैन तो इतना निराश हो गया कि उसने लिखा, “पाकिस्तान टीम के बारे में एक बात जो मुझे पसंद है वह यह है कि वे मुझे निराश करने से कभी नहीं चूकते.”

One thing I love about the Pakistan team is that they never fail to disappoint me. — M (@anngrypakiistan) September 28, 2025

पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी में इस बार भी शानदार शुरुआत मिली थी. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और फखर जमान की जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दी थी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की. साहिबजादा फरहान 38 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए. भारत के खिलाफ यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था. फखर जमान 35 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिका और पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान के लोगों को लग रहा कि इससे ज्यादा तो उनकी बिस्किट चल जाती है. एक ने लिखा है, “संभवतः मैंने अपने पूरे जीवन में सबसे खराब कोलैप्स देखा है, मैंने देखा है कि चाय में डूबा हुआ बिस्किट इस टीम की तुलना में अधिक स्टेबल है.”

Probably the worst collapse I've seen in my entire life, I've seen a biscuit dipped in chai have more stability than this team lmao — Saltafa (@saltafa) September 28, 2025

आखिर में सवाल- पाकिस्तान के लोग क्रिकेट क्यों देखते हैं? शायद दुख झेलने की इंतहा देखने के लिए. एक यूजर ने लिखा कि मैं खेल प्यार या आनंद के लिए नहीं देखता बल्कि एक गुप्त तीसरी बात के लिए देखता हूं यह (मनोवैज्ञानिक सहनशक्ति को बढ़ाने की ट्रेनिंग है)

watching sports not for love or enjoyment but a secret third thing (psychological endurance training) — abrish (@cxrnerrstone) September 28, 2025

