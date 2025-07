अलविदा, डिओगो जोटा! लिवरपूल के असाधारण फुटबॉलर और बेहतरीन इंसान का यूं जाना हमेशा खलेगा

He's a lad from Portugal,

Better than (Luis) Figo don't you know,

Oh, his name is Diogo!

(ट्रांसलेशन- वो पुर्तगाल से आया है, आपको नहीं पता वो लुईस फीगो से भी बेहतर है. हां उसका नाम है डिओगो जोटा…)

इंग्लैंड की टॉप फुटबॉल लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम लिवरपूल के फैंस यह चैंट जिस टैलेंटेड फॉर्वर्ड प्लेडर के लिए गाते थे उसने केवल 28 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा (Diogo Jota Death) कह दिया. 3 जुलाई 2025 को, फुटबॉल वर्ल्ड इस दुखद समाचार से स्तब्ध रह गया कि लिवरपूल और पुर्तगाल के फॉरवर्ड प्लेयर डिओगो जोटा की एक कार एक्सिडेंट में मृत्यु हो गई. हादसे में उनके छोटे भाई आंद्रे सिल्वा की भी दुखद मौत हुई जो खुद एक प्रोफेशनल फुटबॉलर थे. यह खबर किसी भी फुटबॉल फैन के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, चाहे आप लिवरपूल सपोर्टर हों या उसके धूर-विरोधी मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन.

पोर्टो से लिवरपूल तक की कहानी

पूर्तगाल के अपने शहर पोर्टो के बाहरी इलाके में मौजूद पैकोस डी फरेरा फुटबॉल एकेडमी से निकलकर जोटा ने वर्ल्ड स्टेज पर अपना नाम बनाया. उन्होंने अपने पेशेवर करियर का अधिकांश हिस्सा इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेला.

जोटा का टैलेंट उनकी उम्र से बड़ा और उसपर स्पेन के फुटबॉल क्लब एटलेटिको मैड्रिड का ध्यान गया. एटलेटिको ने 2016 में जोटा को अपने साथ ले लिया लेकिन उन्होंने कभी भी स्पेन की इस जायंट टीम के लिए कोई गेम नहीं खेला. वो लोन स्पेल में पोर्टो क्लब के साथ जुड़े.

पोर्टो क्लब के साथ जोटा

फिर यहां से उन्हें इंग्लैंड का बुलावा आया. वुल्फ्स (Wolverhampton Wanderers Football Club) तब इंग्लैंड में सेकेंड टियर की लीग- चैंपियनशिप में खेलती थी और सुपर-एजेंट जॉर्ज मेंडेस ने उन्हें वुल्फ्स का प्लेयर बना दिया.

जोटा के गोलों ने वुल्फ्स को केवल तीन सीजन में चैंपियनशिप से यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाने में मदद की. उनके टैलेंट और पिच पर उनके परफॉर्मेंस ने लिवरपूल का ध्यान खींचा. 2020 में कोरोनोवायरस महामारी के कारण हुई आर्थिक मंदी के बीच भी लिवरपूल ने जोटा को £45 मिलियन ट्रांसफर फी देकर खरीदा.

वुल्फ्स क्लब के साथ जोटा

एनफील्ड लीवरपूल का फुटबॉल स्टेडियम है. इसमें जोटा के शुरुआती दिनों के दौरान लिवरपूल के पूर्व मैनेजर जर्गेन क्लॉप ने उनके लिए कहा था कि वह असाधारण खिलाड़ी, असाधारण बॉय हैं. "उसके पास वह सब कुछ है जो इस टीम में रहने के लिए एक लिवरपूल खिलाड़ी को चाहिए."

जोटा को लिवरपूल के भरोषे को टूटने नहीं दिया, और वह क्लब के इतिहास में अपने पहले चार होम गेम में स्कोर करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. कोरोना महामारी बीती तो फैन्स स्टैंड में वापस आ गए और फिर दिखा उनके बीच जोटा का क्रेज. फैन्स ने उन्हें पुर्तगाल के दिग्गज फिगो से बेहतर घोषित कर दिया , जो अपने शानदार करियर के दौरान रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के लिए खेले थे.

जोटा उस लिवपूल टीम का अहम हिस्सा थे जिसने 2021/22 में लीग कप और एफए कप जीता था. टीम प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग में मामूली अंतर से चूक गई थी.

‘जोटा तुम हमेशा याद आओगे'

कुल मिलाकर, जोटा ने लिवरपूल के लिए 182 मुकाबलों में 65 बार गोल किया, जिनमें से आखिरी में उन्होंने अप्रैल में एवर्टन के खिलाफ मर्सीसाइड डर्बी जीता और लिवरपूल को 20वें इंग्लिश टॉप-फ्लाइट खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी करने के करीब पहुंचा दिया.

लिवरपूल के मौजूदा मैनेजर अर्ने स्लॉट ने जोटा की याद में कहा है, "कड़ी मेहनत, इच्छा, प्रतिबद्धता, बेहतरीन क्वालिटी और गोल्स. एक लिवरपूल खिलाड़ी को कैसा होना चाहिए जोटा इसका सार है… उसके ऐसे भी पक्ष थे जो हर किसी को देखने को नहीं मिले. वह व्यक्ति जिसने कभी लोकप्रियता नहीं चाही लेकिन फिर भी उसे मिल गई. दो लोगों का दोस्त नहीं, वो हर किसी का दोस्त था."

एनफील्ड में फैन्स ने जोटा को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों शर्ट, स्कार्फ और फूल चढ़ाए. क्रिस्टियानो रोनाल्डो उन प्लेयर्स में से थे जिन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनके अंतरराष्ट्रीय टीम के साथी का निधन हो गया है. पांच बार के बैलन डी'ओर विजेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "इसका कोई मतलब नहीं समझ आ है. रेस्ट इन पीस, डिओगो और आंद्रे. हम सभी आपको याद करेंगे."

जोटा ने पुर्तगाल के लिए 49 मुकाबले खेले थे. रोनाल्डो और जोटा पिछले महीने ही नेशंस लीग जीतने वाली पुर्तगाल टीम का हिस्सा थे. जोटा ने दो सप्ताह से भी कम समय पहले अपने लंबे समय की पार्टनर और अपने तीन बच्चों की मां रूट कार्डोसो से शादी की थी.

क्लॉप ने कहा, "डिओगो न केवल एक शानदार खिलाड़ी था, बल्कि एक अच्छा दोस्त, प्यार करने वाला और देखभाल करने वाले पति और पिता भी था."

स्लॉट ने कहा, "जब समय सही होगा, हम डिओगो जोटा का जश्न मनाएंगे, हम उसके गोल्स को याद करेंगे और हम उनका गाना गाएंगे… फिलहाल, हम उसे एक अद्वितीय इंसान के रूप में याद रखेंगे और उसके जाने पर शोक मनाएंगे. उसे कभी नहीं भुलाया जाएगा."